Сафонову нужен «сухарь», чтобы спасти «ПСЖ» от провала в ЛЧ. Дальше у парижан на пути «Бавария» и «Ман Сити»

В ближайшем матче три очка нужны как воздух.

6 ноября в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет дома «Атлетико». Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Атлетико» 6 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «ПСЖ» серьезным фаворитом предстоящего матча. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.80 (26%), успех «Атлетико» — за еще большие 4.60 (17%).

Вариант «гости не проиграют» (Х2) выставлен в линии за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95. Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за идентичные коэффициенты.

«ПСЖ» ни в одном из трех матчей Лиги чемпионов не забил два и более раза: ИТМ1 (1.5) идет за 2.00, ИТБ1 (1.5) — за 1.80.

Хотя бы один гол в исполнении «Атлетико» можно взять за 1.55.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 или победа «ПСЖ» 1:0 за 7.50.

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«ПСЖ» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года

«ПСЖ» и «Атлетико» — одни из немногих топовых команд, которые по собственным меркам кошмарно стартовали в Лиге чемпионов. Парижане набрали четыре очка, но против средних команд и еле-еле: в первом туре на последних минутах забили «Жироне» благодаря ошибке вратаря (1:0), а в третьем обменялись голами с ПСВ (1:1). Единственная неудача получилась ожидаемой — 0:2 с «Арсеналом».

«Атлетико» вообще проиграл дважды в трех матчах, хотя в том же чемпионате Испании допустил осечку лишь раз в 12 турах. Причем неудачи получились громкими и тяжелыми: после победы над «Лейпцигом» (2:1) мадридцы пропустили четыре мяча от «Бенфики» (0:4) и три от «Лилля» дома (1:3). В результате после 3,5 тура общего этапа команда Симеоне занимает 28-е место из 36 участников. «ПСЖ» — 23-й.

Парижане хоть как-то компенсируют неудачи в еврокубках яркими перформансами в чемпионате. Совсем недавно коллектив Луиса Энрике разобрался с «Марселем» — одним из главных соперников за победу в лиге 1 (3:0). А на этих выходных одолели «Ланс» (1:0) и оторвались от провансальцев на шесть очков. Добиться победы удалось в том числе благодаря уверенным действиям Матвея Сафонова, которые не остались незамеченными тренером.

«Сафонов не допустил ни одной ошибки. Иногда нужно действовать немного аккуратнее, и не имеет большого значения, получит нападающий мяч или нет. Но Сафонов — очень разносторонний игрок, и я думаю, что мы действовали очень хорошо в тех сложных игровых ситуациях», — заявил Энрике. Теперь французские медиа считают, что российский вратарь получит место в воротах на матч с «Атлетико».

В этой встрече «ПСЖ» очень нужны три очка, так как дальше у команды еще более тяжелый календарь: игры с «Баварией» и «Ман Сити», а также упертым «Штутгартом». Хотя она и мала, есть вероятность, что парижане могут вообще не попасть в топ-24 по итогам этапа и вылететь из турнира.

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Атлетико»

У «ПСЖ» не будет двух ключевых защитников — Кимпембе и Эрнандеса, а также нападающего Рамуша. Все они восстанавливаются от травм.

«Атлетико» также потерял игрока обороны, и не кого-нибудь, а самого Хименеса. Под вопросом участие в матче еще четырех игроков: защитников Аспиликуэты и Ле Нормана, а также полузащитников Лемара и Льоренте.

«ПСЖ» — «Атлетико»: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом всего два раза и никогда официально. В 2018-м «ПСЖ» победил на летнем товарищеском Кубке чемпионов (3:2), а в 2009-м на Кубке Эмиратов соперники разошлись миром (1:1).

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Атлетико»

«ПСЖ» слабо выступает в ЛЧ — набрал четыре очка и с трудом забил два мяча. Без Мбаппе парижане уверенно пинают середняков лиги 1, но на международной арене испытывают трудности. А, как известно, «Атлетико» — одна из лучших команд мира по игре в обороне. В ла лиге она пропустила всего семь мячей в 12 встречах — с отрывом лучший показатель турнира. Да, в Лиге чемпионов в последних двух турах были трудности, но Симеоне знает, как с ними справиться.

В Париже хозяева сыграют в атаку, ведь не могут себе позволить действовать иначе. И это откроет перед гостями перспективу результативно жалить на контратаках, что Гризманн, Альварес и остальные умеют шикарно. Думаю, кто бы ни встал в ворота «ПСЖ», вынуть мяч из сетки придется, а значит, мадридцы не уступят.

Рекомендуемая ставка: «Атлетико» не проиграет за 2.10.

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