Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 15:15

Хвича готовится к дебюту за «ПСЖ». Первый матч — на «Парк де Пренс» с переживающим реинкарнацию «Сити»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Фото Getty Images
ФК «ПСЖ».
Фото Getty Images
Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Кайл Уокер и Килиан Мбаппе («Манчестер Сити» — «ПСЖ»).
Фото Getty Images
1/5
Telegram Дзен
Команда Пепа Гвардиолы не проиграла в шести матчах подряд.

21 января «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Манчестер Сити
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не выявили явного фаворита. Поставить на победу парижан можно за 2.45, это приблизительно 38% вероятности. Выигрыш команды Пепа Гвардиолы оценили в 2.60 (36%), ничью — в 3.85 (26%).

«Манчестер Сити» не уступил в шести матчах подряд. Если ждете, что серия продолжится, возьмите опцию Х2 за 1.55.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. На «обе забьют» дали коэффициент 1.48, обратный рынок доступен за 2.55.

Наиболее вероятный итог поединка, согласно мнению специалистов, указывает на ничью со счетом 1:1. На этот результат предложили котировку 8.00.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 22 января 2025 года

По итогам шести туров общего этапа ЛЧ манкунианцы и парижане добыли всего по две победы. Для сохранения шансов на прямую путевку в 1/8 финала им необходима только победа — ничья на «Парк де Пренс» исключит из числа претендентов на топ-8 оба клуба.

«Сити» опережает «ПСЖ» лишь на один балл и завис на 22-й строчке таблицы. Команда Луиса Энрике занимает 25-е место и не входит даже в зону стыков. Через неделю после матча в Париже коллектив Пепа Гвардиолы ждет домашняя встреча с «Брюгге», а красно-синих — выезд к «Штутгарту».

Если в ЛЧ парижане испытывают проблемы, то во внутренних турнирах все прекрасно: пробились в 1/8 финала Кубка Франции, обыграли «Монако» (1:0) в финале Суперкубка и лидируют в лиге 1. Столичный клуб идет без поражений в чемпионате (14 побед плюс четыре ничьих) и увеличивает отрыв от конкурентов: «Марсель» отстал уже на девять очков, «Лилль» — на 14, а «Монако» на 15.

ФК «ПСЖ».
Фото Getty Images

В субботу «ПСЖ» провернул громкий трансфер — на «Парк де Пренс» перебрался Хвича Кварацхелия. «Наполи» получил за грузина более 70 млн евро, а зарплата вингера в Париже выросла в четыре раза. Квара подписал с красно-синими пятилетний контракт и взял седьмой номер, который до этого принадлежал Килиану Мбаппе. Ожидается, что Хвича дебютирует за новый клуб как раз в игре с «Ман Сити».

«Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться. Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества», — заключил тренер парижан Луис Энрике.

Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Фото Getty Images

В промежутке с 30 октября по 21 декабря «Сити» коснулся дна: собрал девять поражений в 12 матчах и выиграл всего однажды. Постепенно команда Пепа Гвардиолы выходит из кризиса: в воскресенье небесно-голубые разнесли «Ипсвич» (6:0) и продлили беспроигрышную серию до шести встреч. На этом отрезке манкунианцы добыли четыре победы и две ничьи — лучший показатель за два с половиной месяца.

Позитивные результаты отразились на положении «Сити» в таблице — клуб вернулся в зону ЛЧ и замыкает топ-4. Правда, «Ньюкасл» набрал столько же очков и стоит ниже лишь по дополнительным показателям, а «Челси» с «Борнмутом» отстают всего на один балл. Гвардиола доволен прогрессом команды, но признает, что вся борьба еще впереди.

«Мы сумели вернуть многие вещи, определявшие эту команду на протяжении последнего десятилетия, последних лет. Я рад за футболистов, они заслужили это. Им пришлось нелегко, но мы частично вернули то, что нас определяло на этом пути. Я очень рад победе, трем очкам и тому, что мы немного поднялись в таблице, ведь попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона будет тяжело», — сказал главный тренер манкунианцев.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

У хозяев потерь нет. В лазарете манкунианцев находятся Родри, Оскар Бобб и Джон Стоунз, а Кайл Уокер попросил клуб о трансфере и ведет переговоры с «Миланом».

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Впервые команды сыграли друг с другом в декабре 2008-го на групповом этапе Кубка УЕФА — поединок состоялся в Манчестере и завершился нулевой ничьей. Шесть остальных разборок случились в Лиге чемпионов.

Небесно-голубые дважды прошли парижан в плей-офф: в 2016 году в четвертьфинале (2:2, 1:0), в 2021-м — в полуфинале (2:1, 2:0). А в сезоне-2021/22 жребий свел клубы на групповом этапе: «ПСЖ» победил на «Парк де Пренс» (2:0) и уступил на «Этихаде» (1:2).

Кайл Уокер и Килиан Мбаппе («Манчестер Сити» — «ПСЖ»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Минимизация рисков — фирменная черта Энрике в больших матчах, поэтому большого количества голов на «Парк де Пренс» ждать не стоит. Тем более цена ошибки слишком высока: в случае поражения одна из команд точно не попадет в 1/8 финала ЛЧ напрямую, а также рискует не оказаться даже в стыках.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.92 (если забьют ровно три — будет возврат).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

1
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ставки
Читайте также
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя