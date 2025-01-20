Команда Пепа Гвардиолы не проиграла в шести матчах подряд.

21 января «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не выявили явного фаворита. Поставить на победу парижан можно за 2.45, это приблизительно 38% вероятности. Выигрыш команды Пепа Гвардиолы оценили в 2.60 (36%), ничью — в 3.85 (26%).

«Манчестер Сити» не уступил в шести матчах подряд. Если ждете, что серия продолжится, возьмите опцию Х2 за 1.55.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. На «обе забьют» дали коэффициент 1.48, обратный рынок доступен за 2.55.

Наиболее вероятный итог поединка, согласно мнению специалистов, указывает на ничью со счетом 1:1. На этот результат предложили котировку 8.00.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 22 января 2025 года

По итогам шести туров общего этапа ЛЧ манкунианцы и парижане добыли всего по две победы. Для сохранения шансов на прямую путевку в 1/8 финала им необходима только победа — ничья на «Парк де Пренс» исключит из числа претендентов на топ-8 оба клуба.

«Сити» опережает «ПСЖ» лишь на один балл и завис на 22-й строчке таблицы. Команда Луиса Энрике занимает 25-е место и не входит даже в зону стыков. Через неделю после матча в Париже коллектив Пепа Гвардиолы ждет домашняя встреча с «Брюгге», а красно-синих — выезд к «Штутгарту».

Если в ЛЧ парижане испытывают проблемы, то во внутренних турнирах все прекрасно: пробились в 1/8 финала Кубка Франции, обыграли «Монако» (1:0) в финале Суперкубка и лидируют в лиге 1. Столичный клуб идет без поражений в чемпионате (14 побед плюс четыре ничьих) и увеличивает отрыв от конкурентов: «Марсель» отстал уже на девять очков, «Лилль» — на 14, а «Монако» на 15.

ФК «ПСЖ». Фото Getty Images

В субботу «ПСЖ» провернул громкий трансфер — на «Парк де Пренс» перебрался Хвича Кварацхелия. «Наполи» получил за грузина более 70 млн евро, а зарплата вингера в Париже выросла в четыре раза. Квара подписал с красно-синими пятилетний контракт и взял седьмой номер, который до этого принадлежал Килиану Мбаппе. Ожидается, что Хвича дебютирует за новый клуб как раз в игре с «Ман Сити».

«Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться. Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества», — заключил тренер парижан Луис Энрике.

Хвича Кварацхелия («ПСЖ»). Фото Getty Images

В промежутке с 30 октября по 21 декабря «Сити» коснулся дна: собрал девять поражений в 12 матчах и выиграл всего однажды. Постепенно команда Пепа Гвардиолы выходит из кризиса: в воскресенье небесно-голубые разнесли «Ипсвич» (6:0) и продлили беспроигрышную серию до шести встреч. На этом отрезке манкунианцы добыли четыре победы и две ничьи — лучший показатель за два с половиной месяца.

Позитивные результаты отразились на положении «Сити» в таблице — клуб вернулся в зону ЛЧ и замыкает топ-4. Правда, «Ньюкасл» набрал столько же очков и стоит ниже лишь по дополнительным показателям, а «Челси» с «Борнмутом» отстают всего на один балл. Гвардиола доволен прогрессом команды, но признает, что вся борьба еще впереди.

«Мы сумели вернуть многие вещи, определявшие эту команду на протяжении последнего десятилетия, последних лет. Я рад за футболистов, они заслужили это. Им пришлось нелегко, но мы частично вернули то, что нас определяло на этом пути. Я очень рад победе, трем очкам и тому, что мы немного поднялись в таблице, ведь попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона будет тяжело», — сказал главный тренер манкунианцев.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

У хозяев потерь нет. В лазарете манкунианцев находятся Родри, Оскар Бобб и Джон Стоунз, а Кайл Уокер попросил клуб о трансфере и ведет переговоры с «Миланом».

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Впервые команды сыграли друг с другом в декабре 2008-го на групповом этапе Кубка УЕФА — поединок состоялся в Манчестере и завершился нулевой ничьей. Шесть остальных разборок случились в Лиге чемпионов.

Небесно-голубые дважды прошли парижан в плей-офф: в 2016 году в четвертьфинале (2:2, 1:0), в 2021-м — в полуфинале (2:1, 2:0). А в сезоне-2021/22 жребий свел клубы на групповом этапе: «ПСЖ» победил на «Парк де Пренс» (2:0) и уступил на «Этихаде» (1:2).

Кайл Уокер и Килиан Мбаппе («Манчестер Сити» — «ПСЖ»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Минимизация рисков — фирменная черта Энрике в больших матчах, поэтому большого количества голов на «Парк де Пренс» ждать не стоит. Тем более цена ошибки слишком высока: в случае поражения одна из команд точно не попадет в 1/8 финала ЛЧ напрямую, а также рискует не оказаться даже в стыках.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.92 (если забьют ровно три — будет возврат).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру