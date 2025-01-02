Сафонов стал главным героем последнего матча «ПСЖ» в 2024 году. В воскресенье Матвей может выиграть первый трофей во Франции

Помешать соотечественнику может Александр Головин.

5 января в Катаре состоится финал Суперкубка Франции — «ПСЖ» и «Монако» разыграют трофей на стадионе 974 в Дохе. Судья Вилли Делажо даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Монако» 5 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение команде Луиса Энрике: взять победу парижан можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «Монако» оценили в 5.00 (20%). Ничью — в 4.15 (24%).

Две недели назад «ПСЖ» прихлопнул красно-белых в чемпионате Франции (4:2). Считаете, что в финале Суперкубка коллектив Ади Хюттера не проиграет в основное время? Опция Х2 доступна за 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40. Рынок «обе забьют» предложили за 1.60, обратный вариант дали с котировкой 2.25.

Три наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на ничью или победу красно-синих:

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«ПСЖ» — «Монако»: прогноз и анализ матча Суперкубка Франции 5 января 2025 года

Две недели назад команды встречались в лиге 1 — парижане забрали три очка в яркой перестрелке (4:2). При этом парни Луиса Энрике уступили монегаскам по xG (1.77-2.48), хотя традиционно больше владели мячом (60%-40%), чаще били по воротам (17-15) и попадали в створ (12-5).

В поединке стадионе «Луи II» красно-синие потеряли Джанлуиджи Доннарумму — вратарь получил жуткую травму в столкновении с Уилфридом Синго. В середине первого тайма защитник «Монако» на полной скорости влетел итальянцу шипами в лицо. Итог эпизода — несколько рваных ран, гематома на правом глазу и сильный удар головой о газон. Еще в раздевалке Джиджо наложили десять скоб на правую щеку. А вот Синго, у которого уже была желтая, в результате не получил никаких санкций.

Травма Джанлуиджи Доннаруммы в матче «Монако» — «ПСЖ». Фото Getty Images

Вместо итальянца экстренно вышел Матвей Сафонов: пропустил два, но ни в одном из голов вины вратаря не было. Зато при счете 3:2 в пользу «ПСЖ» совершил важный сэйв после опасной атаки с участием Магна Аклиуша и Такуми Минамино. Спустя несколько минут Усман Дембеле снял все вопросы о победителе и забил четвертый мяч.

Через четыре дня россиянин вернулся в старт «ПСЖ» и стал главным героем игры 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса»: сделал три сэйва в основное время, которое завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти отразил два удара и протащил красно-синих в следующий раунд.

Матвей Сафонов («ПСЖ»). Фото Getty Images

Французская газета L'Equipe поставила Сафонову самую высокую оценку в составе парижан — 7 баллов из 10. А также поместила фото Матвея на обложку с подписью «хладнокровный вратарь». Луис Энрике назвал россиянина специалистом по пенальти, но сам игрок оценил свой вклад в командный успех скромно и сдержанно.

«Я счастлив, но не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти — это нормально для вратаря. Это был трудный матч, временами нам везло. У каждого свои секреты, но я не собираюсь их раскрывать», — сказал Сафонов.

ФК «ПСЖ». Фото Getty Images

«Монако» тоже проводил 2024-й кубковой встречей — в 1/32 финала разгромил «Юнион Сен-Жан» (4:1). Эту победу красно-белые добыли без Александра Головина, который получил отдых.

Россиянин по-прежнему невероятно важен для монегасков — пускай в этом сезоне у него лишь 2+1 по «гол+пас» в 19 матчах лиги 1 и ЛЧ. Снижение результативности полузащитника связано со слегка изменившейся ролью в построениях Ади Хюттера — временами Головин действует на позиции глубинного плеймейкера.

Александр Головин («Монако»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Монако»

У парижан вызывает вопросы только состояние Джанлуиджи Доннаруммы. Клуб не сообщил точные сроки восстановления итальянца — известно лишь о том, что вратарь не мог тренироваться несколько дней. У красно-белых потерь куда больше — в лазарете находятся Эдан Диоп, Фоларин Балогун, Крепин Диатта и Денис Закария.

«ПСЖ» — «Монако»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает 109 матчей. Преимущество по числу побед на стороне монегасков — 48 против 32. Еще 29 поединков завершились вничью.

В финале Суперкубка Франции команды встречались дважды — «ПСЖ» забрал трофей как в июле 2017 года (2:1), так и в августе 2018-го (4:0).

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»

В этом сезоне команды уже подарили яркий поединок и готовы сделать это вновь. Тем более противостояние парижан и монегасков часто радует высокой результативностью: в трех предыдущих играх из пяти влетело 4+ гола.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.87 (если забьют ровно три — будет возврат).

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