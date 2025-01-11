Доннарумма восстановился и опять вытеснил Сафонова. Но на следующей неделе россиянин почти наверняка получит новый шанс

Неделю назад Матвей завоевал первый трофей в карьере.

12 января «ПСЖ» и «Сент-Этьен» закроют программу 17-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Судья Матье Вернис даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 12 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: поставить на «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.09, что составляет примерно 86% вероятности. Успех зеленых доступен за 20.0 (5%). Ничья — за 10.5 (9%).

Верите в сенсацию? Непоражение «Сент-Этьена» оценили в 7.40.

Тотал больше 3.5 мяча идет за 1.63, ТМ 3.5 — за 2.25. Рынок «обе забьют» предложили за 2.05, обратный вариант дали с котировкой 1.72.

Три наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на победу парижан с сухим счетом:

3:0 — за 7.50 ;

2:0 и 4:0 — за 8.50.

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз и анализ матча лиги 1 12 января 2025 года

Парижане начали 2025-й с трофея — обыграли «Монако» в финале Суперкубка Франции (1:0). Команду Луиса Энрике снова сильно подвела реализация: нанесли 28 ударов по воротам, попали в створ 10 раз, а еще один выстрел пришелся в перекладину. Развязка наступила уже в добавленное время: Усман Дембеле замкнул прострел Фабиана Руиса на второй компенсированной минуте.

Красно-синие завоевали Суперкубок в третий раз подряд и в 13-й в истории. Для Матвея Сафонова трофей стал первым не только в «ПСЖ», но и в карьере в принципе. Он — первый россиянин за 23 года, который взял титул во Франции: в апреле 2002-го Алексей Смертин выиграл Кубок французской лиги в составе «Бордо».

ФК «ПСЖ». Фото Getty Images

При этом финал Сафонов провел на скамейке — Джанлуиджи Доннарумма оправился после жуткой травмы лица и вернулся в основу. Правую щеку итальянца еще украшает брутальный шрам, но он уже готов играть. Хотя Матвей достойно подменил конкурента в 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса»: сделал три сейва в основное время, которое завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти отразил два удара и протащил красно-синих дальше. Вероятно, Энрике доверит россиянину место в воротах во встрече следующего раунда с «Эспали-Сен-Марсель» — она состоится через три дня после поединка против «Сент-Этьена».

«Во-первых, очень приятно получить первый трофей в «ПСЖ» и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий. Во-вторых, испытываю немного смешанные чувства из-за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе.

Все-таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч. Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», — сказал вратарь.

Дезире Дуэ и Матвей Сафонов («ПСЖ»). Фото Getty Images

«Сент-Этьен» вернулся в элитный дивизион после двух сезонов в лиге 2. В нынешней кампании зеленым снова предстоит борьба за выживание: после 16 туров они занимают третье место с конца таблицы, которое ведет в стыки. От «Гавра» и «Монпелье», которые осели в зоне прямого вылета, «святых» отделяют четыре и семь баллов соответственно.

Команда Эйрика Хорнеланна в топе неудачников лиги 1 сразу по нескольким метрикам. «Сент-Этьен» пропустил 35 голов за 16 туров — чаще огорчали только «Монпелье» (39). С забитыми тоже беда — всего 15 мячей, столько же у «Монпелье», а меньше отличился лишь «Гавр» (12). Неудивительно, что зеленые также в числе худших по созданным голевым шансам — их набралось 25. Такой же показатель у «Гавра», а у «Ренна» — 21.

Зурико Давиташвили («Сент-Этьен»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Сент-Этьен»

У парижан потерь нет, а вот лазарет гостей не пустует: повреждения залечивают левый вингер Бен Олд, опорник Тома Монкондюи, правый защитник Иванн Масон, форвард Ибраима Ваджи и хавбек Матис Амугу. Из-за удаления в игре 1/32 Кубка Франции против «Марселя» выезд на «Парк де Пренс» пропустит нападающий Ибраим Сиссоко.

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает 85 матчей. Преимущество по числу побед на стороне парижан — 46 против 13. Еще в 26 поединках соперники разошлись вничью.

В последний раз «Сент-Этьен» обыграл красно-синих в ноябре 2012 года — причем это случилось как раз на «Парк де Пренс» (2:1). После этого «ПСЖ» добился успеха 16 раз, пять встреч завершились миром.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Сент-Этьен»

«Святые» идут среди худших команд чемпионата, но достойно проявили себя в поединках с клубами из топ-5. В гостях у «Монако» (0:1), «Лиона» (0:1) и «Марселя» (0:2) уступили не разгромно, а «Лилль» даже обыграли дома (1:0). Учитывая, что у парижан случаются проблемы со взломом автобуса и реализацией моментов, триумфа хозяев с крупным счетом ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» и ТМ 4.5 за 1.87.