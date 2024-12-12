Винисиус вернулся после травмы и принес «Реалу» победу над «Аталантой». Бразилец тащит даже без Мбаппе

Килиан выбыл из строя в игре Лиги чемпионов.

«Реал» в 17-м туре ла лиги сыграет на выезде против другой команды из Мадрида — «Райо Вальекано». Игра пройдет 14 декабря на стадионе «Вальекас», стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Реал» 14 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают гостей однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.58, вероятность этого исхода — около 62%. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 5.90 (15%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.95 (23%).

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью. Вероятность того, что «Райо Вальекано» вновь как минимум не уступит, оценена в 2.40.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы поединка отражают превосходство команды Карло Анчелотти:

• 1:0 и 2:0 — за 7.50;

• 2:1, 0:0 и 1:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.90, противоположный вариант дан с таким же коэффициентом.

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«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 14 декабря 2024 года

Гости — лидеры чемпионата Испании по потерянным очкам. «Реал» воспользовался множественными осечками «Барселоны» и сократил отставание до двух баллов, имея при этом игру в запасе. Сами мадридцы тоже не всегда действуют стабильно: 4 декабря неожиданно уступили «Атлетику» (1:2), а незадолго до этого влетели «Ливерпулю» (0:2) в Лиге чемпионов. Поговаривали даже про возможное увольнение главного тренера Карло Анчелотти, но сейчас его позиции укрепились — в ла лиге все неплохо, а в ЛЧ бланкос тоже имеют солидные шансы на выход в плей-офф.

«Это очень важная победа, выиграть здесь может не каждый. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов приходится терпеть. Они сильно давили, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы. Эта победа была нам очень нужна, и не только из-за очков. Финишировать в первой восьмерке по-прежнему сложно, но у нас есть две игры, чтобы набрать очки», — высказался Анчелотти после важнейшей победы над «Аталантой» в ЛЧ (3:2).

Еще одна хорошая новость — возвращение Винисиуса после травмы. Бразилец провел 90 минут против «Аталанты» и оформил 1+1. Он пропустил около двух недель с конца ноября, и «Реал» за это время проиграл в двух из четырех матчей во всех турнирах. Даже несмотря на пропущенные игры, Вини остается самым результативным футболистом команды — настрелял 13+9 в 19 встречах во всех турнирах.

А вот ситуация с Килианом Мбаппе вновь неясна: француза много критикуют, но он отличился в трех из четырех последних матчей во всех турнирах. Правда, в поединке с «Аталантой» его заменили в первом тайме из-за проблем со здоровьем. «Состояние Мбаппе вызвано перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его», — прокомментировал состояние Килиана Анчелотти.

«Райо» в прошлом туре прервал серию из трех поражений в чемпионате Испании — с минимальным счетом обыграл «Валенсию» (1:0). Команда выступает достаточно ровно и располагается на 13-м месте в чемпионате с неплохим отрывом в шесть очков от зоны вылета. Правда, серьезной проблемой «пчел» остается результативность: они отличились в ла лиге 15 раз — меньше только у четырех клубов. Их не оживил даже приход Хамеса Родригеса, который блистал летом на Кубке Америки. Пока у колумбийца ни одного результативного действия в примере.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Райо Вальекано» — «Реал»

У хозяев под вопросом состояние защитника Пелайо Фернандеса.

У «Реала» гораздо больше травмированных: Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Эдуардо Камавинга. Практически наверняка с «Райо Вальекано» не сыграет Мбаппе.

«Райо Вальекано» — «Реал»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1 и 0:0). При этом в предыдущих 10 встречах в чемпионате «Реал» обыграл соперника шесть раз.

Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Реал»

Бланкос постепенно возвращаются на лидирующие позиции и не могут терять очки против соперника из середины турнирной таблицы. У команды Анчелотти неплохо работает нападение: в среднем за игру ла лиги «Реал» отличается 2,13 раза, а в четырех из пяти предыдущих туров забивал минимум дважды. К тому же вернулся лидер Винисиус, с которым даже отсутствие Мбаппе не кажется страшным.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.67.

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