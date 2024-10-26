«Реал» и «Барселона» растоптали лидеров бундеслиги перед класико. Теперь от Винисиуса и Рафиньи ждут чего-то не менее горячего

Битва бразильцев в главном матче чемпионата Испании.

26 октября в 11-м туре состоится главный матч сезона в ла лиге — мадридский «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Барселону». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Санчес Мартинес. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 21.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Барселона» 26 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Реал» фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (22%), успех «Барселоны» — за чуть меньшие 3.70 (27%).

Если каталонцы не уступят (Х2), сыграет пари за 1.90. Четыре предыдущих класико остались за бланкос.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.80. Учитывая, что на неделе команды суммарно забили девять мячей, стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 2.00.

Обмен голами не вызывает сомнений у экспертов — это условие дано за 1.45.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 или успех «Реала» 2:1 за 9.50.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 26 октября 2024 года

«Мы играем с «Реалом», командой с футболистами мирового уровня, но все же я по-настоящему верю в свою команду. Я верю в нее. Мы очень качественно работаем и с мячом, и без мяча. И именно это мы и хотим увидеть. Все отрабатывают друг за друга. Это самое важное — что мы едины. В этом наша главная сила», — заявил перед класико Флик. Немец пришел в «Барселону» летом и едва не установил с клубом рекорд по числу побед на старте сезона в качестве нового тренера. Поражение от «Осасуны» было неприятным (2:4) и не позволило осуществиться задаче, но вообще не ударило по каталонцам — они лидируют в чемпионате с отрывом в три очка от «Реала».

Сине-гранатовые с огромным преимуществом лучшая команда ла лиги по игре у чужих ворот: забили 33 мяча — это 3.3 в среднем за игру. В безумной форме находится атакующий трезубец — Левандовски, Ямаль и Рафинья только в чемпионате на всех оформили 21+13. Они же на неделе перед класико разорвали в Лиге чемпионов «Баварию» (4:1): поляк и бразилец забили все четыре мяча, а испанец оформил голевую.

Для «Реала» предстоящий матч безумно важен по нескольким причинам. Во-первых, команда Анчелотти отстает от каталонцев и не может позволить себе потерять очки и тем более проиграть. Во-вторых, мадридцы находятся на пороге рекорда — еще одна игра без поражения позволит им повторить достижение «Барсы» 6-летней давности. Тогда сине-гранатовые не проигрывали 43 матча чемпионата подряд. У бланкос сейчас таких игр 42.

Нетрудно из этого сделать заключение, что в этом сезоне «Реал» еще не проигрывал, однако трижды сыграл вничью и именно поэтому отстает от принципиального конкурента. Как и в случае с «Барселоной», у мадридцев ключевую роль играют игроки атаки. Правда, Мбаппе и Винисиус с Родриго пока не так результативны, как их каталонские конкуренты: забили 14 голов на троих и добавили к ним шесть результативных пасов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Барселона»

У соперников хватает проблем. «Реал» перед класико потерял Родриго с Куртуа — безусловных игроков основы. Также не будет выбывшего до конца сезона Карвахаля и Алабы. По австрийцу вообще много вопросов — возможно, он вообще больше никогда не выйдет на поле.

У «Барселоны» не смогут сыграть Араухо, тер Стеген, Кристенсен, Берналь и Торрес. Под вопросом участие защитника Гарсии.

«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч

«Реал» выиграл у «Барселоны» четыре последних официальных матча. В прошлом сезоне мадридцы победили в чемпионате 3:2 и 2:1, а также разгромили соперника в Суперкубке (4:1). Всего команды провели между собой 293 матча: бланкос выиграли 109, блауграна — 122.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

У «Реала» есть очень уязвимая зона — правый фланг обороны. После травмы Карвахаля его отдали Васкесу, но испанец пока не справляется: слишком агрессивно идет в атаку и не добегает назад. Из-под него мадридцы пропустили в двух последних матчах после одинаковых ошибок.

В класико Васкесу, если именно он появится на этой позиции, будет противостоять реактивный Рафинья. Бразилец провел блестящий матч против «Баварии» и трижды убежал от защитников, оформив хет-трик. Такие же рывки он предпримет в предстоящей игре, и хотя бы один, думаю, приведет к голу в ворота хозяев.

Рекомендуемая ставка: Рафинья забьет за 3.25.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита