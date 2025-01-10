Год назад сливочные разнесли каталонцев и забрали титул.

12 января в Саудовской Аравии состоится финал Суперкубка Испании — трофей разыграют «Реал» и «Барселона». Поединок мадридцев и каталонцев состоится в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Главный судья — Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 12 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не выявили явного фаворита. На победу сливочных можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода примерно 37%. Выигрыш каталонцев оценили в 2.70 (37%). Ничью — в 3.80 (26%).

Год назад «Реал» разгромил «Барсу» в финале Суперкубка Испании (4:1). Считаете, что теперь блауграна не уступит по итогам 90 минут? Опция Х2 доступна за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.53, обратный вариант — за 2.50.

Рынок на обмен голами идет за 1.47, «обе забьют — нет» можно взять за 2.60.

Эксперты склоняются к тому, что в трофей достанется мадридцам: это событие дали с котировкой 1.82. Триумф сине-гранатовых предложили за 1.98.

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«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 12 января 2025 года

На пути в финал мадридцы перемололи «Мальорку» (3:0). В первом тайме сливочные нанесли 15 ударов, но открыли счет только на 63-й минуте: Джуд Беллингем вогнал мяч в сетку с линии вратарской после того, как Родриго попал в штангу, а добивание Килиана Мбаппе отразил вратарь. Еще два гола влетели в компенсированное время: на второй минуте Мартин Вальент срезал мяч в свои ворота после паса Браима Диаса, а на пятой добавленной Родриго замкнул кросс Лукаса Васкеса.

Теперь беспроигрышная серия «Реала» составляет восемь матчей. На этом отрезке команда Карло Анчелотти не победила лишь однажды — разошлась вничью с «Райо Вальекано» (3:3). В семи встречах бланкос оформили три гола или больше и четыре раза сохранили ворота сухими.

Джуд Беллингем («Реал»). Фото Getty Images

Главный герой мадридцев с начала декабря — Джуд Беллингем: полузащитник забил семь мячей и сделал три ассиста. Наконец обрел себя Килиан Мбаппе, который набрал 5+2 по баллам за результативность. Также отлично себя проявили Родриго (4+2), Винисиус (2+2), Федерико Вальверде (3+1), Лука Модрич (2+1) и Браим Диас (1+2), а Арда Гюлер стал настоящим джокером (3+2).

«Барселона» не пустила в финал Суперкубка Испании обладателей Кубка Короля «Атлетик» из Бильбао (2:0). Каталонцы оформили по голу в каждом из таймов: на 17-й минуте Гави отличился с паса Алехандро Бальде, а на 52-й ассистировал Ламину Ямалю. При этом баски тоже забили дважды, но оба взятия ворот отменили из-за офсайдов.

Этот успех слегка улучшил баланс результатов сине-гранатовых за два последних месяца: теперь у них пять побед при четырех поражениях и двух ничьих. Причем «Барса» выиграла с сухим счетом дважды подряд — такого не было с начала октября, когда команда Ханси Флика приложила «Янг Бойз» (5:0) и «Алавес» (3:0).

Ламин Ямаль и Рафинья («Барселона»). Фото Getty Images

В деле о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора тоже наступил позитив: высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонцам временно внести футболистов в заявку на вторую часть сезона. Окончательное решение вынесут в течение трех месяцев, когда изучат запрос клуба из 52 страниц и 60 документов.

Услышав вердикт, Жоан Лапорта радовался так, словно всех переиграл и уничтожил. Но окончательно ликовать рано: ла лига хоть и зарегистрировала Ольмо и Виктора, но еще подаст апелляцию в административный суд. Решение CSD возмутило и клубы примеры: публично об этом объявили «Атлетик», «Лас-Пальмас», «Вальядолид», «Атлетико» и «Валенсия». Вероятно, список недовольных будет только расти.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Барселона»

У сине-гранатовых три потери: в лазарете находятся Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген и Андреас Кристенсен. Карло Анчелотти не может рассчитывать на Дани Карвахаля и Эдера Милитао, которые находятся на разных этапах реабилитации после разрыва «крестов». А после полуфинала с «Мальоркой» вызывает вопросы готовность еще троих игроков: Орельен Тчуамени получил удар в голову, а у Джуда Беллингема и Федерико Вальверде мышечный перегруз. Но в клубе надеются, что все трое восстановятся к класико.

Федерико Вальверде и Джуд Беллингем («Реал»). Фото Getty Images

«Реал» — «Барселона»: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает 251 матч. Преимущество по числу побед на стороне мадридцев — 105 против 98. Еще 48 поединков завершились вничью.

Год назад сливочные разнесли каталонцев в финале Суперкубка Испании (4:1). Винисиус оформил дубль уже к 10-й минуте, Роберт Левандовски размочил счет на 33-й, но всего через шесть минут Вини реализовал пенальти, сделал хет-трик и вернул прежнюю разницу. На 64-й минуте отличился еще один бразилец — Родриго. Шансы на камбэк перечеркнуло удаление Рональда Араухо — на 71-й минуте защитник получил вторую желтую карточку.

Зато последнее класико завершилось в пользу «Барсы» — причем блауграна уничтожила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0). Команда Карло Анчелотти героически продержалась чуть больше тайма, пока Левандовски не выстрелил дуплетом на 54-й и 56-й минутах, а позже Ламин Ямаль (77') и Рафинья (84') добили хозяев на контратаках. Главным мемом той игры стал Килиан Мбаппе — француз попал в офсайд восемь раз.

Килиан Мбаппе («Реал»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Барселона»

Шести последних класико порадовали результативностью — во всех влетело 3+ гола. Новый эпизод противостояния соперников не выбьется из общего тренда: мадридцы мечтают о мести за разгром на «Сантьяго Бернабеу», сине-гранатовые не забыли о крупном поражении в прошлогоднем финале Суперкубка и сделают все, чтобы завоевать первый трофей при Ханси Флике.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.80 (если забьют ровно три — будет возврат).

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