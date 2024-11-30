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Сегодня, 18:30

Мбаппе не тянет роль лидера в «Реале». «Хетафе» будет тяжело забить без Винисиуса и Родриго

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Хетафе» 1 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Килиан Мбаппе («Реал»).
Фото Getty Images
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Мадридцы страдают из-за травм.

1 декабря «Реал» встретится с другой командой из Мадрида — «Хетафе». Игра 15-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18.15 по московскому времени. Главный арбитр — Алехандро Эрнандес. Прямую трансляцию с 18.10 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Хетафе

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Хетафе» 1 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.32, вероятность этого исхода — примерно 73%. Выигрыш гостей идет за 9.60 (8%), даже ничья предложена за гораздо меньшие 4.70 (19%).

«Хетафе» располагается недалеко от зоны вылета: рынок на непоражение команды Хосе Бордаласа в предстоящей встрече оценен в 3.16.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили исключительно победы «Реала»:

• 2:0 — за 4.70;

• 1:0 — за 4.80;

• 3:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.81.

Рынок «обе забьют» доступен с котировкой 2.47, обратный вариант предложен за 1.49.

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«Реал» — «Хетафе»: прогноз и анализ матча ла лиги 1 декабря 2024 года

Хозяева после очень успешного прошлого сезона пока выступают нестабильно — перед предстоящим матчем уступили «Ливерпулю» (0:2) в Лиге чемпионов, а всего потерпели три поражения в пяти предыдущих поединках во всех турнирах. При этом в чемпионате «Реал» все равно имеет неплохие позиции: находится на второй строчке с четырехочковым отставанием от «Барселоны» и имеет игру в запасе. К тому же проблемы у команды Карло Анчелотти в основном только в ЛЧ — в ла лиге она потерпела лишь одно поражение в 14 турах, а в двух прошлых играх победила с общим счетом 7:0.

В последних играх мадридцы подтянули результативность: всего в 14 матчах ла лиги они оформили 28 голов, то есть ровно два в среднем за игру. Правда, с «Хетафе» атакующая линия команды будет ослабленной: травмированы Винисиус и Родриго, а Килиан Мбаппе никак не наберет форму. В последних 27 выходах на поле за клуб и сборную у него шесть забитых мячей с игры, а в поединке Лиги чемпионов против «Ливерпуля» француз еще и не реализовал пенальти. Пока многим болельщикам «Мадрида» его подписание кажется ошибкой — он не справляется с ролью лидера.

«Проблемы Мбаппе — это проблема, которая есть у всего «Реала». Мы пытаемся стать лучшей версией себя. У команды нет стабильности. Мы должны сделать все возможное, чтобы улучшиться, это не индивидуальная проблема. Мбаппе может играть лучше, но мы все можем это сделать. Мы должны продолжать поддерживать его и думать, что это коллективная проблема, а не индивидуальная. Динамика команды в ла лиге значительно улучшилась за последние две игры, мы должны учитывать, что нам не хватает многих игроков», — прокомментировал ситуацию Анчелотти.

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«Хетафе» — удобный соперник для ослабленного травмами «Мадрида». Команда идет лишь на 15-й строчке чемпионата Испании и только в прошлом туре прервала серию из пяти матчей без побед. Также коллектив из пригорода Мадрида крайне мало забивает — в 14 турах выжал 10 взятий ворот, что является худшим показателем в ла лиге наравне с «Вальядолидом». При этом темно-синие еще и мало пропустили — лишь 11 мячей. Даже «Барселона» оформила им лишь один гол.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Хетафе»

У хозяев большие проблемы с составом: травмированы Давид Алаба, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Винисиус и Родриго — игроки основного состава.

У гостей дисквалифицированы центральный защитник Джене и нападающий Бертуг Йылдырым.

«Реал» — «Хетафе»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне бланкос дважды обыграли соперника (2:0 и 2:1). Победная серия сливочных над «Хетафе» составляет пять игр.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Хетафе»

Команды вряд ли много забьют: хозяева лишены большого количества игроков основы и против «Ливерпуля» в ЛЧ выглядели в атаке очень слабо. Гости же наравне с последней командой чемпионата «Вальядолидом» отличаются меньше всех в ла лиге. К тому же в восьми из последних 10 очных встреч «Реал» и «Хетафе» на двоих оформляли не больше двух голов. При этом бланкос вряд ли уступят — соперник идет около зоны вылета, а парни Анчелотти в этом розыгрыше примеры уступили только лидирующей «Барселоне».

Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет» и ТМ 2.5 за 1.87.

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