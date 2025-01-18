«Реал» с трудом обретает себя после нового разгрома от «Барсы». А ведь в матче с «Лас-Пальмасом» не будет Винисиуса и Модрича

В этом сезоне канарцы уже отбирали очки у сливочных.

19 января мадридский «Реал» примет «Лас-Пальмас» в 20-м туре чемпионата Испании. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный судья — Алехандро Кинтеро Гонсалес. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнется в 18.05 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Лас-Пальмас» 19 января 2025 года

Аналитики не сомневаются в победе сливочных: на это событие можно поставить с коэффициентом 1.15, вероятность такого исхода примерно 81%. Выигрыш «Лас-Пальмаса» оценили в 16.0 (6%). Ничью — в 8.00 (13%).

В первом круге команда Диего Мартинеса отобрала очки у «Реала» (1:1). Считаете, что на «Сантьяго Бернабеу» канарцы тоже не уступят? Опция Х2 доступна за 5.50.

Тотал больше трех мячей представлен за 1.47, обратный вариант — за 2.70.

Рынок на обмен голами идет за 1.95, «обе забьют — нет» можно взять за 1.80.

На успех мадридцев с форой (-2.5) дали котировку 2.10. Ф2(+2.5) предложили за 1.75.

«Реал» — «Лас-Пальмас»: прогноз и анализ матча ла лиги 19 января 2025 года

Новый год подарил команде Карло Анчелотти тяжелейший график — 10 игр за 31 день. Получается, что календарь обязал сливочных выходить на поле каждые три дня, в редких случаях — в четыре.

«Мы говорили об этом несколько раз, расписание немного сложное. Около 80-90% встреч мы начинали в 21:00 или 21:30, теперь мы отыграли еще и дополнительное время, а следующий матч проведем уже в воскресенье днем. Думаю, у нас очень мало времени на восстановление», — сказал вице-капитан «Реала» Лукас Васкес перед игрой с «Лас-Пальмасом».

Лукас Васкес («Реал»). Фото Global Look Press

В 2025-й мадридцы ворвались с трех побед с общим счетом 10:1 и продлили беспроигрышную серию до восьми матчей. Позитивный старт перечеркнула единственная осечка — в финале Суперкубка Испании сливочные разгромно влетели «Барселоне» (2:5) и упустили возможность начать год с трофея.

«Реал» впервые в истории пропустил 4+ гола в двух класико подряд. Неудивительно, что в первой домашней игре года команду освистали. Полноценно реабилитироваться за провал тоже не получилось: в кубковом поединке против «Сельты» бланкос упустили преимущество в два мяча всего за семь минут до конца основного времени и дожали соперника лишь в дополнительные полчаса (5:2).

Героями экстра-тайма стали Эндрик и Арда Гюлер: бразилец оформил дубль из голов, турок — из ассистов. Плюс очередным сумасшедшим попаданием из-за штрафной отметился Федерико Вальверде. В этом сезоне на счету полузащитника уже семь мячей — шесть из них уругваец положил дальними ударами. В топе бомбардиров команды Феде идет наравне с Родриго — больше забили только Джуд Беллингем (9) и Килиан Мбаппе с Винисиусом (по 14).

Федерико Вальверде («Реал»). Фото Getty Images

«Лас-Пальмас» встречает 20-й тур ла лиги на 14-й строчке таблицы. От зоны вылета канарцев отделяет всего пять очков. Команда Диего Мартинеса ужасно начала 2025-й: в Кубке Испании разгромно уступила «Эльче» (0:4), а в чемпионате потерпела домашнее поражение от «Хетафе» (1:2).

При этом на новогоднюю паузу «Лас-Пальмас» уходил в компании с пятиматчевой беспроигрышной серией. Успешный отрезок включил в себя четыре победы, одну из которых добыли на «Олимпик Льюис Компанис» в поединке с «Барсой» (2:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Лас-Пальмас»

Карло Анчелотти не может рассчитывать на Дани Карвахаля и Эдера Милитао, которые находятся на разных этапах реабилитации после разрыва «крестов». Эдуардо Камавинга пропустит около месяца из-за повреждения мышц бедра. Винисиус отбывает дисквалификацию за удаление в игре с «Валенсией», а Лука Модрич — за перебор желтых карточек. У гостей потерь нет.

Винисиус и Лука Модрич («Реал»). Фото Getty Images

«Реал» — «Лас-Пальмас»: статистика личных встреч

В первом круге мадридцы потеряли очки на стадионе «Гран-Канария» (1:1). Сливочные значительно превзошли соперника по ударам (25-7), ожидаемым голам (2.95-0.76) и чаще попадали в створ (8-2), но не извлекли из этого выгоды. А вот канарцы открыли счет уже на пятой минуте — отличился Альберто Молейро. Гости же уступали чуть больше часа и сравняли только с пенальти — на 69-й минуте его реализовал Винисиус.

В истории противостояния клубов на стороне «Реала» гигантский перевес — 55 побед при девяти поражениях. Еще 17 матчей завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Лас-Пальмас»

В пяти последних турах ла лиги мадридцам удалось сохранить ворота сухими лишь однажды. Не пропустить от канарцев тоже вряд ли получится: в этом сезоне они уже отбирали очки не только у самих сливочных (1:1), но и у «Барсы» (2:1). Дисквалификации Винисиуса и Луки Модрича ударят по креативной мощи «Реала», но даже без них есть кому зажигать в атаке: отличную форму набрали Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, а Браим Диас традиционно прекрасен в роли джокера. Плюс не стоит забывать о Родриго и Федерико Вальверде.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.95.