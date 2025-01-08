«Реал» забыл, как проигрывать, и показывает шикарную результативность. «Мальорку» ждут проблемы

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Сегодня, 09:15
9 января «Реал» и «Мальорка» сойдутся в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в городе Джидда в Саудовской Аравии, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
По мнению аналитиков букмекерских компаний, у мадридцев не должно возникнуть проблем: их победа в основное время предложена с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — около 70%. Успех «островитян» дан за 7.00 (12%) — это наименее возможный результат матча. Ничья идет за 4.90 (18%).
Поставить на проход «Реала» в финал можно с коэффициентом 1.19, этот рынок на «Мальорку» доступен за 4.70.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство команды Карло Анчелотти:
• 2:0 — за 6.20;
• 1:0 и 2:1 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.
Рынок «обе забьют» представлен за 1.84, противоположный вариант дан за 1.96.
«Реал» обрел стабильность и набрал хороший ход: не проигрывает на протяжении семи матчей во всех турнирах, в шести из которых победил. Сдержать «бланкос» удалось только «Райо Вальекано» — вырвали огненную ничью (3:3) в 17-м туре ла лиги. Мадридцы на этом отрезке отличились высокой результативностью: лишь раз забили меньше трех голов — отправили два мяча «Валенсии» (2:1) — и в среднем заколачивали 3,29 мяча за 90 минут. В последнем поединке подопечные Карло Анчелотти разбавленным молодежью составом разнесли «Депортива Минера» (5:0) в Кубке Испании.
«Я попросил молодых игроков продемонстрировать свои качества. Они молоды, и для них играть с нами — это хороший опыт. Мы все время наблюдаем за ними. Атмосфера была очень приятной для футболистов. После матча они остались, чтобы подписать футболки болельщиков, с этой точки зрения это был хороший матч. Очевидно, наш класс выше, и мы смогли сохранить мотивацию и приверженность делу», — прокомментировал разгром Карло Анчелотти.
Стабильность в результатах связана и с уменьшением числа травмированных — сейчас недоступны лишь несколько человек, хотя осенью ситуация выглядела тревожно. В общую группу вернулся даже пропавший защитник Давид Алаба: 32-летний австриец не играл больше года — с декабря 2023-го. Он порвал крестообразные связки, а восстановление серьезно затянулось — ходили слухи даже о возможном завершении карьеры из-за травмы.
«Мальорка» не выглядит явным аутсайдером — команда неплохо прогрессирует. В прошлом сезоне она играла в финале Кубка Испании, где уступила «Атлетику» в серии пенальти, но попала в текущий розыгрыш Суперкубка. В чемпионате «островитяне» выступили не так оптимистично — закончили пятнадцатыми. Однако в этом сезоне они борются за еврокубки: набрали 30 очков в 19 турах и разместились на шестой строчке ла лиги.
У «Реала» травмированы Эдер Милитао и Дани Карвахаль. О потерях в составе «Мальорки» ничего не известно.
Команды встречались в первом туре текущего сезона ла лиги и не выявили победителя (1:1). Правда, в 10 последних очных играх «бланкос» праздновали успех семь раз.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Мальорка»
Мадридцы набрали отличную форму и показывают высокую результативность: в семи последних матчах во всех турнирах отличались в среднем 3,29 раза за 90 минут и лишь раз за это время забили меньше трех голов за игру. Лидеры «Реала» показывают отличный футбол: например, Джуд Беллингем отметился забитым мячом в семи из восьми последних туров чемпионата Испании. «Мальорка» же редко играет на ноль — не пропустила только в двух из 10 прошлых встреч во всех турнирах. А прямо перед «Мадридом» «островитяне» получили три мяча от «Понтеведры» (0:3) из четвертого дивизиона в Кубке Испании.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.33.