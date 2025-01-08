«Реал» забыл, как проигрывать, и показывает шикарную результативность. «Мальорку» ждут проблемы

Анчелотти вырулил из кризиса.

9 января «Реал» и «Мальорка» сойдутся в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в городе Джидда в Саудовской Аравии, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Мальорка» 9 января 2025 года

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у мадридцев не должно возникнуть проблем: их победа в основное время предложена с котировкой 1.38, вероятность этого исхода — около 70%. Успех «островитян» дан за 7.00 (12%) — это наименее возможный результат матча. Ничья идет за 4.90 (18%).

Поставить на проход «Реала» в финал можно с коэффициентом 1.19, этот рынок на «Мальорку» доступен за 4.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство команды Карло Анчелотти:

• 2:0 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.84, противоположный вариант дан за 1.96.

«Реал» — «Мальорка»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 9 января 2025 года