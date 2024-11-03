Россонери проиграли в половине из шести последних поединков.

5 ноября в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» примет «Милан». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Милан» 5 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Реала» — это событие получило котировку 1.49, что составляет около 60% вероятности. Выигрыш команды Паулу Фонсеки предложили за 5.60 (18%), ничью — за 4.50 (22%).

Считаете, что «Милан» отнимет очки у сливочных? Опцию Х2 оценили в 2.50.

Тотал больше трех мячей идет за 1.77, обратный вариант — за 2.03.

Специалисты ждут, что соперники обменяются голами: этот рынок представлен за 1.62, «обе забьют — нет» дали за 2.20.

Победу мадридцев с форой (-1) можно взять за 1.77. Ф(+1) на россонери доступна за 2.03.

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«Реал» — «Милан»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 ноября 2024 года

Последняя неделя выдалась для мадридцев не самой позитивной с точки зрения событий: 26 октября сливочные разгромно влетели «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» (0:4), а через два дня рассорились с France Football и УЕФА из-за результатов «Золотого мяча».

В клубе были уверены, что награду заберет Винисиус, а если бразилец каким-то чудом уступит в голосовании, то только Джуду Беллингему или Дани Карвахалю. Однако приз достался опорнику «Манчестер Сити» Родри — узнав об этом, Флорентино Перес отменил поездку на церемонию награждения. Хотя многие представители делегации были настроены отправиться в Париж, ведь «Реал» выиграл в категории «Команда года», Карло Анчелотти признали лучшим тренером сезона, а Килиан Мбаппе разделил с Харри Кейном премию Герда Мюллера. Теперь отношения бланкос и France Football полностью разорваны — для их восстановления потребуется время.

Флорентино Перес («Реал Мадрид»). Фото Getty Images

В субботу мадридцы отдыхали — матч с «Валенсией» перенесли из-за сильнейшего наводнения на востоке и юге Испании. С определением новой даты могут возникнуть проблемы, ведь календарь сливочных перегружен — есть вероятность, что провести игру на «Месталье» получится только в 2025 году. В числе потенциальных дат называется 21 или 22 мая — окно между 37-м и 38-м туром ла лиги. В январе поединок возможен лишь при условии раннего вылета «Реала» и «Валенсии» из Кубка Испании. До конца года — при сокращении количества выходных.

Дополнительное время, которое образовалось после переноса матча с «Валенсией», очень помогло бланкос. Как сообщает As, на тренировках царит атмосфера мести: «Мадрид» смотрит на «Милан» с гневом в глазах. Проигрыш в класико и скандал с «Золотым мячом» сблизили игроков, а Винисиус ценит то, как клуб и партнеры по команде заступились за него. В пятницу футболисты даже организовали совместный ужин, чтобы сплотиться в преддверии важного отрезка сезона. При этом отмечается, что игроки покинули ресторан не поздно: на следующий день их ждала ранняя тренировка.

«Милану» тоже перенесли матч по причине наводнения — стихия обрушилась на регион Эмилия-Романья, из-за этого выезд к «Болонье» сдвинулся на неопределенный срок. Россонери закончили октябрь домашним поражением от «Наполи» (0:2). Команда проиграла в половине из восьми последних встреч, так что над перспективами Паулу Фонсеки снова сгустились тучи. Согласно инсайду Calciomercato, у тренера нет сильной поддержки со стороны руководства, а будущее португальца во многом зависит от трех поединков, которые пройдут до ноябрьской паузы на сборные.

Первое испытание завершилось положительно — «Милан» разобрался с «Монцей» благодаря единственному голу Тиджани Рейндерса. Но расслабляться рано — в ближайшую неделю россонери предстоят непростые выезды к «Реалу» и «Кальяри». Тем более боссы клуба уже рассматривают варианты на замену Фонсеке: по данным Calciomercato, в шорт-лист входят Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Игор Тудор и Эдин Терзич. При этом ни один из этих тренеров не является кандидатом номер один.

Паулу Фонсека и Златан Ибрагимович («Милан»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Милан»

Мадридцам точно не помогут Давид Алаба и Дани Карвахаль, которые находятся на разных этапах реабилитации после разрыва крестов. Антонио Рюдигер получил необходимый отдых благодаря переносу игры с «Валенсией», Тибо Куртуа и Родриго ускорили процесс восстановления. Однако участие немца, бельгийца и бразильца все еще находится под вопросом. У красно-черных на длительный срок выбыли Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — оба вернутся только в 2025 году. Также повреждения залечивают Лука Йович и Маттео Габбия.

«Реал» — «Милан»: статистика личных встреч

Соперники сыграли друг с другом в 15 матчах — все они состоялись в главном клубном турнире Европы. И у мадридцев, и у россонери по шесть побед. Еще три поединка завершились вничью.

В последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ-2010/11. Сливочные добились успеха на «Сантьяго Бернабеу» (2:0) благодаря голам Криштиану Роналду и Месута Озила. И заработали один балл на «Сан Сиро» (2:2) — у «Милана» дубль сделал Филиппо Индзаги, за «Реал» забили Гонсало Игуаин и Педро Леон.

Тиаго Силва и Рауль в матче «Реал» — «Милан» сезона-2009/10. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Милан»

Мадридцы преодолели верх по голам в обоих предыдущих домашних поединках ЛЧ — против «Штутгарта» (3:1) и дортмундской «Боруссии» (5:2). На игру с россонери у команды Карло Анчелотти будет дополнительная мотивация — сливочные горят желанием как следует проявить себя перед родными трибунами после разгрома в класико и негативного фона вокруг «Золотого мяча». Миланцы уступили в половине из шести последних встреч — сдержать разъяренную атаку хозяев у них вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.88.

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