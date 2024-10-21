Роберт дерется в UFC уже больше 10 лет.

26 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 308. В соглавном событии ивента сойдутся средневесы Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев, для которого этот поединок станет отличной возможностью влететь в чемпионскую гонку. Схватка начнется в районе 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Роберт Уиттакер

33-летний австралиец выступает в UFC уже больше 10 лет — дебютировал еще в декабре 2012-го, а за всю карьеру в ММА провел 34 боя. Однако в предстоящем поединке он считается андердогом, а на его победу предложена котировка 3.05, вероятность этого исхода — приблизительно 30%. При этом к Чимаеву он подошел после двух побед подряд.

Уиттакер занимает третью строчку в рейтинге средневесов: на протяжении долгих лет он находится в топе дивизиона, но по итогу владел только временным поясом, который в 2017 году завоевал в схватке с Йоэлем Ромеро. Титул превратился в постоянный, но в первой же защите австралиец упустил его — уступил нокаутом Исраэлю Адесанье. Новозеландец стал главной преградой Роберта на пути к доминации в дивизионе — в 2022-м он остановил победную серию бойца и вновь победил в титульном поединке.

При этом Роберт побил практически всех звезд среднего веса последних лет — дважды разделался с Ромеро, побеждал Джареда Каннонье, Паулу Косту, Кевина Гастелума, Марвина Веттори, Даррена Тилла, Дерека Брансона и других. Причем нередко Уиттакер убирал соперников досрочно — из 27 победных поединков в ММА 11 оформил нокаутами, а в первом раунде подарил целых семь финишей.

Уиттакер обладает шикарной ударной техникой, а со временем набрался опыта и способности полностью тактически разбирать более ограниченных оппонентов. Особенно это бросилось в глаза в последних поединках бойца: Паулу Коста за три раунда получил жуткий урон и не смог удивить соперника ничем, кроме одного неожиданного хай-кика, а Икрам Алискеров в поединке с Робертом упал в нокаут менее чем через две минуты после начала поединка.

В среднем за минуту Жнец выбрасывает 4,58 акцентированных удара, но практически не пробует переводить оппонентов. При этом сам Роберт защищается от тейкдаунов неплохо — блокирует 83% попыток, а сабмишеном проиграл всего раз в карьере. Причем это поражение случилось еще в 2011 году, когда он выступал вне UFC.

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Хамзат Чимаев

Волк — одна из главных звезд UFC, но пока он не подбирался к чемпионским разборкам. Теоретическая победа над Уиттакером может серьезно прокачать титульные шансы спортсмена, ведь сейчас он находится лишь на 12-й строчке рейтинга. На Чимаева можно поставить с коэффициентом 1.40 (69%) — он считается однозначным фаворитом поединка.

Хамзат до сих пор не проиграл ни одного поединка в профессиональных ММА — забрал каждый из 13 поединков. Семь последних из них прошли в UFC. Правда, Чимаев выступал не только в среднем весе, но и в полусреднем, однако сейчас, кажется, сконцентрировался на среднем дивизионе. В предыдущем поединке он даже разобрался с Камару Усманом — бывшим доминирующим чемпионом в полусреднем весе, который поднялся в дивизион к Волку.

Однако тот успех вызвал сомнения о готовности файтера к чемпионским разборкам. Бой продолжался три раунда, но Чимаев с середины испытывал огромные проблемы с выносливостью и едва не проиграл — победу ему присудили раздельным решением арбитров. До этого он также не доминировал в трехраундной схватке с Гилбертом Бернсом. Поединок с Уиттакером станет первым в карьере Хамзата, в котором запланировано пять пятиминуток. За спиной Роберта четыре таких встречи — опыт и стамина однозначно на его стороне.

«Я собираюсь пойти на охоту за Хамзатом и взять этот бой. Не думаю, что он сможет противостоять этому. Вряд ли моя защита от борьбы и мощь моего удара дадут ему легкую ночь. Я могу биться с первой секунды до 25-й минуты. Надеюсь, он готов, потому что я готов», — поделился австралиец.

Возможна ли ничья?

Ни один из бойцов ни разу не заканчивал поединки вничью. Вероятность этого результата оценена в 58.0 (1%).

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