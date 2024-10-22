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Сегодня, 15:15

«Динамо» встречает третий тур Лиги Европы на втором месте с конца таблицы. У киевлян нет ни очков, ни голов

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рома» — «Динамо» Киев 24 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Георгий Бущан («Динамо» Киев).
Фото Getty Images
Иван Юрич («Рома»).
Фото Getty Images
Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев).
Фото Getty Images
Исмаэль Бангура и Жуан в матче «Рома» — «Динамо» Киев сезона-2007/08.
Фото Getty Images
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«Волки» тоже начали еврокубковую осень не лучшим образом.

24 октября «Рома» примет киевское «Динамо» в третьем туре общего этапа Лиги Европы. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Риме. Начало в 19.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. Olimpico (Рим)
Рома
Динамо К

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Динамо» Киев 24 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline оценили победу «Ромы» котировкой 1.56, вероятность такого исхода — примерно 58%. Ничья идет за 4.10 (24%), выигрыш «Динамо» — за 5.40 (18%).

Киевляне начали общий этап ЛЕ с двух поражений — от «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайма» (0:2). Если считаете, что бело-синие наберут первые очки, вас ждет опция X2 за 2.33.

Эксперты не уверены, что команды обменяются голами: это событие доступно за 1.82. Рынок «обе забьют — нет» дали за 1.98.

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Тотал больше 2.5 мяча предложили с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 — в 2.08.

Самые ожидаемые результаты встречи, по версии специалистов, указывают на победу «волков» или ничью:

  • 1:0 и 2:0 — за одинаковые 6.80;
  • 1:1 и 2:1 — за 7.00 и 7.40 соответственно.

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«Рома» — «Динамо» Киев: прогноз и анализ матча Лиги Европы 24 октября 2024 года

«Волки» буксуют даже после смены тренера — под руководством Ивана Юрича выиграли всего в двух матчах из шести. Серб дебютировал с разгрома «Удинезе» (3:0) и одержал волевую победу над «Венецией» (2:1). На этом позитив закончился: в двух следующих турах джаллоросси разошлись вничью с осевшей в зоне вылета «Монцей» (1:1) и потерпели поражение от «Интера» (0:1).

Параллельно «Рома» начала путь в общем этапе Лиги Европы, где набрала лишь одно очко в двух встречах — его принесла домашняя разборка с «Атлетиком» (1:1). Затем «волки» слетали в Швецию, где уступили «Эльфсборгу» (0:1).

Еще до матча с «Монцей» Corriere dello Sport блеснул инсайдом, что у боссов римского клуба возникли вопросы к Юричу. Издание отметило, что в случае неудовлетворительного результата и качества игры в отношении будущего тренера ничего нельзя будет исключать. Тогда джаллоросси потеряли очки с аутсайдером, но серб сохранил работу. Новая осечка может стать решающей с точки зрения последующих шагов со стороны владельцев.

Иван Юрич («Рома»).
Фото Getty Images

«Динамо» стартовало в Лиге Европы еще печальнее — киевляне всухую влетели «Лацио» (0:3) с «Хоффенхаймом» (0:2) и встречают третий тур на предпоследней строчке общей таблицы. Ниже находится лишь «Бешикташ», у которого хуже разница мячей (1-7). А без голов помимо бело-синих начал только «Лудогорец».

Зато в чемпионате Украины у команды Александра Шовковского все замечательно — восемь побед, одна ничья и ноль поражений. Динамовцы идут на первом месте, опережая «Александрию» на два очка, «Полесье» — на четыре, а «Шахтер» — на шесть.

Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рома» — «Динамо» Киев

В лазарете «волков» находятся Алексис Салемакерс и Стефан Эль-Шаарави. Бельгиец перенес операцию на лодыжке и выбыл до декабря, итальянец залечивает повреждение берцовой кости и вернется в общую группу в конце октября. У гостей тоже две потери — на больничный угодили Александр Пихаленок и Андрей Ярмоленко.

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«Рома» — «Динамо» Киев: статистика личных встреч

История противостояния клубов насчитывает четыре матча — все состоялись на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2004/05 бело-синие выиграли с сухим счетом сначала на Олимпийском стадионе в Риме (3:0), а затем и в Киеве (2:0). Спустя три года жребий свел команды снова — на этот раз «волки» победили как дома (2:0), так и на выезде (4:1).

Исмаэль Бангура и Жуан в матче «Рома» — «Динамо» Киев сезона-2007/08.
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Динамо» Киев

В октябре джаллоросси не победили ни разу. Визит киевлян — отличная возможность прервать неудачную серию. В двух предыдущих турах бело-синие не набрали ни одного балла и не забили ни одного мяча. Динамовцы уступили даже «Хоффенхайму», который в бундеслиге обитает неподалеку от зоны вылета. А другому римскому клубу влетели с разгромным счетом. Изголодавшиеся по успехам «волки» тоже не станут скупиться на голы.

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» и ТБ 1.5 за 1.88.

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