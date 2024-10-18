Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Интер» 20 октября 2024 года

Миланцы обыграли «волков» на «Олимпико» в трех сезонах кряду.

20 октября «Интер» навестит «Рому» в восьмом туре серии А. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Давиде Масса. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Интер» 20 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе миланцев: поставить на действующих чемпионов Италии можно с коэффициентом 1.83, это примерно 48% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (27%), выигрыш «Ромы» — за 4.00 (25%).

«Волки» уступили «Интеру» на Олимпийском стадионе в трех сезонах подряд. Считаете, что неудачная серия хозяев прервется? Опцию 1Х оценили в 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

В двух предыдущих турах нерадзурри с одинаковым счетом (3:2) обыграли «Удинезе» и «Торино». На то, что команда Симоне Индзаги снова оформит больше 1.5 гола, предложили котировку 1.79.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.66, обратный вариант дали за 2.14.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

«Рома» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 20 октября 2024 года

Старт сезона выдался для «волков» неудачным — между нулевыми ничьими с «Кальяри» и «Ювентусом» уместилось поражение от «Эмполи» (1:2). В первой игре после сентябрьской паузы на сборные джаллоросси снова потеряли очки — теперь в разборке с «Дженоа» (1:1). Затянувшаяся серия без побед привела к расставанию с Даниэле Де Росси.

Позже в медиа просочились инсайды, что отставку тренера подстроила Лина Сулуку — генеральный директор клуба. Гречанка плела интриги, пытаясь настроить команду против Де Росси, а также убеждала владельцев «Ромы» уволить Даниэле. Информация о таком отношении к легенде разозлила фанатов — Сулуку стали поступать угрозы, женщина даже обратилась в полицию за защитой. Боссы «волков» тоже не пришли в восторг от действий Лины и предложили ей добровольно освободить должность.

Лина Сулуку. Фото Global Look Press

Новым тренером джаллоросси стал Иван Юрич. Серб дебютировал с разгрома «Удинезе» (3:0), одержал волевую победу над «Венецией» (2:1), а перед международным перерывом сыграл вничью с «Монцей» (1:1). Параллельно «Рома» начала путь в общем этапе Лиги Европы, где набрала лишь одно очко в двух матчах — разошлась миром с «Атлетиком» (1:1) и уступила «Эльфсборгу» (0:1).

«Интер» начал чемпионат с ничьей против «Дженоа» (2:2), затем уверенно разобрался с «Лечче» (2:0) и разгромил «Аталанту» (4:0). Но после сентябрьской паузы на сборные не выиграл в трех матчах подряд — разделил очки с «Монцей» (1:1) в серии А и «Манчестер Сити» (0:0) в Лиге чемпионов. Также нерадзурри неожиданно уступили «Милану» (1:2) и прервали серию из шести побед в дерби — она длилась с сентября 2022 года.

ФК «Интер». Фото Getty Images

Неудачный период встряхнул команду Симоне Индзаги — в двух следующих турах действующие чемпионы Италии с одинаковым счетом (3:2) обыграли «Удинезе» и «Торино». А между этим разгромили «Црвену Звезду» (4:0) в ЛЧ.

В таблице серии А «Интер» поднялся на второе место. Отставание от «Наполи» составляет два очка. Чуть ниже миланцев расположились «Ювентус», «Лацио» и «Удинезе» — на расстоянии одного балла.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рома» — «Интер»

В лазарете «волков» находятся Алексис Салемакерс и Стефан Эль-Шаарави. Бельгиец перенес операцию на лодыжке и выбыл до декабря, итальянец залечивает повреждение берцовой кости и вернется в общую группу в конце октября. У гостей одна потеря — Петр Зелиньски угодил на больничный из-за проблем с бедром.

«Рома» — «Интер»: статистика личных встреч

История противостояния команд в серии А насчитывает 186 матчей, преимущество по числу побед на стороне миланцев — 79 против 52. Еще 55 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне «Интер» обыграл римлян дважды: в первом круге на «Джузеппе Меацца» (1:0), а во втором — на Олимпийском стадионе (4:2).

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Интер»

Четыре последних встречи с участием нерадзурри пробили верх по результативности — в трех из них отличились оба соперника. «Волки» в состоянии продлить тренд: после назначения Юрича они поразили чужие ворота во всех играх. К тому же оборона миланцев не отличается надежностью — за семь туров действующие чемпионы Италии пропустили девять мячей. При этом «Интер» тоже вряд ли уйдет с поля без голов: в нынешнем сезоне это произошло лишь однажды — в матче с «Манчестер Сити» (0:0).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.92.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой