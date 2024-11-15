Россия выиграет у слабейшего соперника последних лет с разницей минимум в 10 мячей? А может, лучше было сыграть со сборной Медиалиги?

Ждем очень-очень веселого матча.

15 ноября сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Брунея. Встреча состоится на «Краснодар Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» с 18.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Бруней 15 ноября 2024 года

Букмекеры не принимают ставки на победителя этого матча, так как уверены в разгромной победе сборной России. Они считают, что команда Валерия Карпина забьет сопернику минимум 10 мячей: Ф1(-9.5) идет за 1.80, Ф2(+9.5) — за 1.90.

Тотал больше 9.5 гола котируется за 1.73, ТМ 9.5 — за 2.00. Но можете также присмотреться к ТБ 10.5 за 2.23 или к ТМ 10.5 за 1.58.

На то, что отличатся обе команды, коэффициент огромен — 7.86.

Если Россия выиграет второй тайм с разницей хотя бы в шесть мячей, сыграет пари за 2.00.

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Россия — Бруней: прогноз и анализ товарищеского матча 15 ноября 2024 года

Сборная России проведет матч против одного из слабейших соперников в своей истории — Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-ю позицию из 210. Понятно, что в условиях нежелания топовых команд ехать в Россию даже такой вариант спарринга выглядит неплохим. Однако условия, при которых азиатская сборная приедет в Краснодар, выглядят сомнительными — коллективу Карпина будет противостоять даже не основной состав соперника, а резерв, составленный из молодежи и полупрофессионалов.

«У игроков выходные, у многих есть свои дела. Ранее наша ассоциация заявляла, что некоторые футболисты пропустят матч по семейным обстоятельствам», — заявил руководитель отдела соревнований Ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена. Это в том числе показывает отношение противника к предстоящей встрече. Возможно, приглашая такого соперника, стоило задуматься о более лояльных и не требующих многомиллионных затрат сборных — как вариант, сыграть с командой Медиалиги, уровень который вряд ли уступит, а то и превзойдет резервистов Брунея. Говорить об ажиотаже и интересе болельщиков вовсе не приходится.

Сборная Брунея даже основным составом не впечатляет. Месяц назад она по сумме двух встреч проиграла в финале квалификации чемпионата АСЕАН Восточному Тимору (0:1, 0:0), прервав серию из пяти побед. Правда, одержаны они были над невероятно слабыми соперниками — Макао, Вануату и Шри-Ланкой. Значительно показательнее результаты прошлого года: например, в двухраундовой битве с Индонезией брунейцы получили 12 голов.

Россия же в последних товарищеских встречах радует поклонников. 8:0 с Кубой, по 4:0 с Сербией и Белоруссией, 3:0 с Вьетнамом — суммарно команда Карпина выиграла эти матчи 19:0.

«Я не совсем понимаю, зачем сборной России играть с Брунеем. Лучше бы сыграли со сборной Медиалиги, было бы больше сопротивления. А сборная Брунея — это, повторюсь, мой бывший клуб, который играет в чемпионате Сингапура, только без легионеров. Люблю ребят, дружу и общаюсь с ними, но при всем уважении — со сборной России им будет очень трудно. Боюсь, может даже закончиться со счетом 10:0. Допускаю, что гол они забьют, но не более того», — заявил экс-нападающий Андрей Воронков, выступавший в чемпионате Сингапура за брунейский клуб ДПММ.

Прогноз и ставка на матч Россия — Бруней

Удивительно, что, в отличие от соперника, Карпин вызвал в сборную почти всех ключевых футболистов. Даже Миранчук, который с «Атлантой» недавно отправил на каникулы Месси и готовится к новому раунду плей-офф, пролетел тысячи километров — очевидно, не для того, чтобы отдохнуть на скамейке. Это значит, что сопернику придется тяжело — жалеть его не будут.

Даже Куба, которая по уровню игроков явно превосходит Бруней, получила от России восемь мячей. Поэтому 10 и более голов в ворота азиатской команды сюрпризом точно не станут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 9.5 за 1.73.

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