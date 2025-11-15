Ставки
Сегодня, 09:15
15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи состоится товарищеская встреча между сборными России и Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 17.00 мск, на «Матч Премьер» — в 17.55 мск.
Аналитики букмекерской компании FONBET назвали команду Валерия Карпина фаворитом и дали на ее победу котировку 1.55, это примерно 58% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (26%), выигрыш Чили — в 6.30 (16%).
«Ла Роха» не уступила в двух матчах подряд. Считаете, что серия продлится? Опция Х2 идет за 2.45.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80. Коэффициент на «обе забьют» — 2.12, на обратный рынок — 1.68.
Россия отличилась как минимум дважды в 13 последних играх из 16. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола предложили за 1.75.
В среду команда Валерия Карпина не справилась со сборной Перу: Александр Головин открыл счет на 18-й минуте, Алекс Валера подловил Матвея Сафонова на ошибке и сравнял на 82-й.
До приезда в Санкт-Петербург бело-красные уступили в четырех встречах из шести и в пяти случаях ушли с поля без гола. А также провалили квалификацию ЧМ-2026: предпоследнее место с отставанием в 16 очков от прямого выхода и восемь — от зоны стыков.
Для россиян осечка на «Газпром Арене» стала уже третьей в 2025-м — ранее разошлись вничью с Иорданией (0:0) и Нигерией (1:1). Но продлили серию без поражений до 17 матчей — 13 завершились победами.
Чаще всего команда Карпина выигрывала результативно: общий счет — 57:3. Меньше двух мячей получил только Камерун (0:1), а особенно сильно досталось Кубе (8:0), Сербии (4:0), Брунею (11:0), Сирии (4:0), Гренаде (5:0), Замбии (5:0), Катару (4:1) и дважды Белоруссии (4:0, 4:1).
Сборная Чили — еще одни неудачники южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Финишировали на дне таблицы с 11 поражениями, пятью ничьими и лишь двумя победами. От зоны стыков отстали на девять очков, от прямого выхода — на 17.
«Ла Роха» забила всего девять мячей за 18 туров отборочного этапа — меньше только у перуанцев (6). И пропустила 27 голов — хуже по этому показателю лишь Венесуэла (28) и Боливия (35).
Чилийцы начали 2025-й с разгрома Панамы (6:1) в товарняке, но затем не победили в шести матчах подряд: собрали поражения от Парагвая (0:1), Аргентины (0:1), Боливии (0:2) и Бразилии (0:3), а также сгоняли нулевые ничьи с Эквадором и Уругваем. Серия прервалась только в октябре: обыграли Перу (2:1) в контрольной встрече.
Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропускают ноябрьские игры национальной команды из-за повреждений, Матвея Сафонова отпустили в «ПСЖ» после матча против Перу. В составе «Ла Рохи» одна потеря: Алексис Санчес проходит восстановление в расположении «Севильи».
История противостояния сборных насчитывает лишь один товарищеский матч, который состоялся в июне 2017 года на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился вничью (1:1). Маурисио Исла открыл счет на 56-й минуте, Виктор Васин сравнял на 67-й.
В этом году команда Карпина реагировала на осечки результативными выступлениями: после ничьей с Нигерией (1:1) разгромили Беларусь (4:1), а после Иордании (0:0) досталось Катару (4:1). Чилийцы — подходящие соперники для продолжения тренда: провалили южноамериканскую квалификацию ЧМ-2026 и вошли в тройку худших по пропущенным голам.
Рекомендуемая ставка: Россия забьет больше двух мячей за 2.40.
Millwall82
лучше бы про скандальный "матч" Чили-СССР рассказали. А ведь это стоило путевки на ЧМ.
15.11.2025
Djin Ignatov
Этот период тренерства Карпина скоро будет обсуждаться лет через 5-8 обязательно ! И особенно пройдутся по выдающимся качествам тренера Карпина ! Командах которые он обыгрывал и для чего они прородились ! Я думаю не в его пользу , даже только за то что он стал тренировать эту сборную которую должен тренировать тренер-щенок лет 25-35 лет ! Здесь он ЯВНО потерял свой авторитет !!! Сравнят составы которые он сначала выставлял и те составы которые выйдут на игры международные !!! Будут ли там те игроки ? И почему он сразу не стал комплектовать сборную из молодых , которые бы и играли уже потом на ЧМ , ЧЕ !! За эти годы они уже бы ПОВЗРОСЛЕЛИ и что главное - СЫГРАЛИСЬ бы ! Не подготовил ту сборную которая предсталяла бы Россию в будущем ? Но самое ГЛАВНОЕ - назовут фамилию того , КТО держит его в ДИНАМО и СБОРНОЙ !! И КТО приглашал его на эти места ???!!! И ПРИЧИНУ !!!
15.11.2025
Slim Tallers
Как обычно в последние годы,название страны то,а футболистов никто не знает.
15.11.2025
15.11.2025
Dron56
Зачем я это читал ...
15.11.2025
bednnnnyak20
Валера - верим!!!
15.11.2025
15.11.2025
bednnnnyak20
Россия, вперёд!!!
15.11.2025
Андрей
для кого эта статья видимо для автора который это написал
15.11.2025
Илья858
Классика жанра: сотрудники СЭ - иваны, не помнящие родства. То ли мозг повреждён, то ли память ампутировали. Впрочем, зачем им память, если основная тактика и стратегия - это бабло и скандалы? Россия (СССР) сыграла с Чили семь матчей, первый - в 1961 году. Из семи игр наши одержали четыре победы, две встречи свели в ничью и один раз проиграли (в 1962 году). Общая разность забитых и пропущенных мячей 11-5: 22.11.1961 тм Сантьяго Чили - СССР - 0:1 10.06.1962 чм Арика Чили - СССР - 2:1 23.02.1966 тм Сантьяго Чили - СССР - 0:2 20.07.1966 чм Сандерленд Чили - СССР - 1:2 16.12.1967 тм Сантьяго Чили - СССР - 1:4 26.09.1973 чм Москва СССР - Чили - 0:0 09.06.2017 тм Москва РОССИЯ - Чили - 1:1
15.11.2025