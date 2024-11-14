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Сегодня, 21:55

Белоруссия отскочила в первой игре с Северной Ирландии. Но дома британцы никого не щадят

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Северная Ирландия — Белоруссия 15 ноября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Игроки сборной Белоруссии в матче против Люксембурга.
Фото Официальный сайт сборной Белоруссии
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Четыре последних матча — сухие победы.

15 ноября сборная Белоруссии сыграет на выезде против Северной Ирландии в пятом туре группового этапа Лиги наций. Команды находятся в лиге С. Матч пройдет на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте, стартовый свисток португальского арбитра Луиша Годинью прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций C. Группа 3
15 нояб, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
Белоруссия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Северная Ирландия — Белоруссия 15 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.49, вероятность этого исхода — приблизительно 65%. Выигрыш белорусской команды идет за 7.20 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья дана за 3.85 (23%).

Встреча команд в первом круге завершилась нулевой ничьей: непоражение Белоруссии в предстоящем поединке предложено с котировкой 2.51.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата игры отражают превосходство хозяев:

• 1:0 — за 4.20;

• 2:0 — за 5.00;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.55.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.55, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.47.

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Станислав Черчесов перед матчем сборной Казахстана с&nbsp;Австрией (0:2). Казахстан вновь проиграл и не забил, а еще вылетел в третий дивизион Лиги наций. Черчесов по-прежнему без побед

Северная Ирландия — Белоруссия: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 ноября 2024 года

Команды идут в лидерах группы: североирландцы набрали семь очков в четырех турах и расположились на первой строчке, белорусы с шестью баллами идут следом — в случае победы они могут обогнать соперника в турнирной таблице. Также в квартете находятся Болгария и Люксембург. Встреча сборных в первом круге завершилась нулевой ничьей. Тогда Северная Ирландия владела преимуществом: серьезно превзошла соперника по владению мячом (61% против 39%), ударам (15 против шести), попаданиям в створ (семь на два) и один раз даже выстрелила в штангу.

«Я расстроен и немного разочарован, но, честно говоря, только счетом, — высказался после матча главный тренер британцев Майкл О'Нил. — В первом тайме мы играли очень хорошо, доминировали и показывали действительно хороший футбол. Нам просто нужно было забить, а затем рисунок игры немного изменился бы, и у нас могло появиться больше пространства. Это всегда беспокоит, когда ты не забиваешь. Однако мы отыграли на ноль, нас не победили, команда была в хорошей форме как при владении мячом, так и без него, и во многом мы играли в хороший футбол».

Проведение игры в Белфасте вызывало опасение, ведь из-за санкций многим игрокам сборной Белоруссии могли отказать в выдаче визы для посещения страны. По итогу прилететь не смогли трое: выступающие в России за «Балтику» и «Уфу» Виталий Лисакович и Валерий Бочеров, а также футболист белорусского «Немана» Павел Савицкий. В первом матче с британцами принимал участие только Бочеров — вышел на замену на последние несколько минут.

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Обе команды не выделяются результативностью: Северная Ирландия в четырех турах отличилась семь раз, однако пять голов заколотила слабой Болгарии (5:0) и сразу в двух поединках вообще не забила ни разу. Белорусы отметились лишь двумя взятиями ворот в четырех встречах, но при этом ни разу не проиграли — трижды закончили вничью и оформили минимальную победу над Люксембургом (1:0) в гостях. Соперники стараются действовать от обороны, что видно по статистике пропущенных мячей: позволили забить оппонентам всего по одному разу.

Травмы и дисквалификации перед матчем Северная Ирландия — Белоруссия

У команд нет потерь.

Северная Ирландия — Белоруссия: статистика личных встреч

Всего команды встречались друг с другом четыре раза. В трех играх победила Северная Ирландия, еще одна закончилась вничью — как раз в этом розыгрыше Лиги наций.

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Прогноз и ставка на матч Северная Ирландия — Белоруссия

Шансы хозяев выглядят предпочтительней: в четырех встречах против Белоруссии во всех турнирах они ни разу не проиграли и оформили три победы. Были близки к трем очкам и в матче первого круга, но, несмотря на серьезное преимущество и попадание в штангу, не забили. К тому же в четырех последних домашних играх во всех турнирах Северная Ирландия оформила четыре сухие победы с общим счетом 11:0. У Белоруссии же серьезные проблемы с забитыми мячами — лишь два в четырех поединках Лиги наций.

Рекомендуемая ставка: победа Северной Ирландии и «обе забьют — нет» за 2.00.

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