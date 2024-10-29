Команды заняли две первые позиции Западной конференции.

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ встретятся лидеры Западной конференции — «Локомотив» и СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 30 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение петербуржцам: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.12, вероятность этого исхода — примерно 45%. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 2.80 (33%), ничья идет за 3.90 (22%).

Успех армейцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.71, этот рынок на «Локомотив» дан за 2.12.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.66, Ф2(0) — за 2.20;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.69, ТМ 4.5 — в 2.16.

Рынок «овертайм будет» идет за 3.90, обратная опция дана за 1.26.

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СКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча КХЛ 30 октября 2024 года

Команды возглавляют Западную конференцию: «Локомотив» с 36 очками занимает первую строчку, СКА — вторую с 31 баллом. При этом к предстоящему матчу в лучшей форме подошли армейцы: победили в семи матчах подряд, а в последних четырех ни разу не забили меньше пяти раз. Не так давно петербуржцы обыгрывали и железнодорожников: 7 октября дожали в овертайме (4:3), хотя до этого без шансов уступили 9 сентября (0:2).

Коллектив Романа Ротенберга отличается больше всех в лиге — 4,29 раза в среднем за игру. Неудивительно, что лучший бомбардир КХЛ выступает в Санкт-Петербурге: Арсений Грицюк оформил уже 21 результативное действие. В топ-5 входит и новичок команды Энтони Деанджело — американец набрал 19 голевых баллов, а в рейтинге ассистентов вышел на первую строчку с 16 голевыми передачами. Одно из главных открытий чемпионата тоже играет за армейцев — 18-летний Иван Демидов настрелял 17 результативных очков, больше в команде только у Грицюка и Деанджело. Молодым хоккеистом уже активно интересуются в НХЛ, а ESPN назвал его лучшим проспектом для лиги.

«Если мы подробно рассмотрим начало нашего сезона, то увидим, что Иван получал много игрового времени, выступал в звене с Евгением Кузнецовым, а также регулярно выходил в большинстве. Его игра принесла ему звание новичка месяца в КХЛ. В матче с «Автомобилистом» мы доверяли Ивану в трудные моменты, когда мы уступали и нуждались в голе, чтобы вернуться в игру. Наш главный приоритет — выигрывать матчи, и мы делаем все возможное, чтобы наши игроки были сосредоточены на том, чтобы вносить вклад в успех нашей команды. Демидов здесь не исключение. Такие игроки, как он, — будущее российского хоккея», — оценил Ивана главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Железнодорожники подошли к СКА после пяти побед подряд, а за 21 игру сезона потерпели всего два поражения в основное время — еще два раза уступили в овертайме. Команда великолепно действует в обороне: в среднем за три периода Локо пропускает лишь 1,52 шайбы — это с запасом лучший показатель в лиге, меньше двух голов за матч в свои ворота не получает больше никто. При этом и по результативности ярославцы входят в топ-10 КХЛ, забрасывая в среднем ровно трижды за 60 минут.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Локомотив»

Железнодорожники практически не проигрывают в этом сезоне и вполне смогут сдержать даже СКА. Тем более в этом сезоне команды встречались уже дважды, и армейцы ни разу не переиграли соперника в основное время. Также в шести из предыдущих 10 очных матчей ярославцы шесть раз оказались сильнее армейцев, а в основное время уступили лишь трижды.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.20.

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