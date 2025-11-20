Видео
Сегодня, 16:30

«Спартак» поменял тренера после двух побед подряд. Помогут ли кадровые перестановки в дерби против ЦСКА?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 22 ноября 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Вадим Романов и Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press
Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press
Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Global Look Press
1/3
Красно-белые проиграли армейцам в двух встречах подряд.

22 ноября на «Лукойл Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет ЦСКА в 16-м туре РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16.45 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 15.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 16.40 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 22 ноября 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам. Победу «Спартака» можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 42%. Выигрыш ЦСКА оценили в 3.30 (30%), ничью — в 3.55 (28%).

Считаете, что армейцы точно наберут очки? Опция Х2 идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 доступны за одинаковые 1.90. Обмен голами предложили за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

Специалисты полагают, что дерби закончится со счетом 1:1 или 1:0 в пользу красно-белых. На первый результат дали котировку 7.00, на второй — 8.00.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 22 ноября 2025 года

Во время паузы на сборные красно-белые объявили о расставании с Деяном Станковичем — стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Хотя еще полгода назад тренер и клуб продлили контракт до лета 2027-го.

Серб покинул команду после двух успехов подряд — против «Локомотива» (3:1) в первом четвертьфинале Кубка России и «Ахмата» (2:1) в предыдущем туре чемпионата. Если учитывать результаты последнего месяца, то баланс тоже положительный — четыре победы при одной ничьей и одном поражении.

Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press

Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов — воспитанник «Спартака», который долгое время работал в академии, а с лета 2024-го вошел в штаб Станковича. Дебют выпал на встречу с ЦСКА, но Романов, похоже, готов к этому вызову.

«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед», — сказал временный тренер красно-белых.

Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;).«Барса» возвращается на «Камп Ноу», где не играла больше двух лет. «Атлетик» не испортит каталонцам праздник

ЦСКА в этом сезоне проиграл только в трех матчах из 23 во всех турнирах. Два поражения пришлись на прошедший месяц — от «Локо» (0:3) в чемпионате и махачкалинского «Динамо» (0:1) в первом четвертьфинале Кубка. В четырех других встречах красно-синие победили с общим счетом 7:2.

Перед уходом на международный перерыв армейцы отомстили дагестанскому клубу в РПЛ (1:0) и сравнялись по баллам с лидером таблицы «Краснодаром» — «быки» стоят выше лишь по дополнительным показателям. «Зенит» с «Локомотивом» отстают на три очка, «Балтика» со «Спартаком» — на пять и восемь соответственно.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — ЦСКА

У хозяев две потери: Срджан Бабич порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона, Пабло Солари пропустит дерби из-за перебора желтых карточек.

У красно-синих нет дисциплинарных отстранений, но лазарет не пустует: повреждения залечивают Рамиро Ди Лусиано, Матеус Алвес, Мойзес, Иван Обляков.

Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Global Look Press

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

Две недели назад армейцы обыграли красно-белых на «ВЭБ Арене» (3:2). Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой сделали счет разгромным уже к 18-й минуте. Жедсон Фернандеш на 21-й и Ливай Гарсия на 57-й сократили отставание, но на полноценный камбэк гостей не хватило.

Последняя встреча на «Лукойл Арене» тоже осталась за ЦСКА (2:1) — во втором круге прошлого сезона. В тот вечер у «Спартака» прервалась шестиматчевая серия без поражений в дерби — в половине команды разошлись вничью.

В общей истории противостояния у красно-белых минимальное преимущество: 72 победы против 68 у армейцев. Еще в 38 играх соперники не выявили сильнейшего.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;).«Сити» мощно разогнался перед паузой на сборные. Теперь навестит «Ньюкасл», который выиграл в пяти домашних матчах подряд

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Соперники огорчили друг друга в двух встречах подряд — в каждой влетело 3+ гола на двоих. Субботнее дерби обещает продолжение серии: красно-белые отличились и пропустили в 10 предыдущих играх из 12 — сохранили ворота сухими лишь против аутсайдеров «Оренбурга» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.17.

