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Сегодня, 09:15

«Спартак» и ЦСКА не станут рисковать в дерби. У Станковича и Николича слишком многое на кону

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Игроки «Спартака».
Фото Global Look Press
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Команды — соседи по турнирной таблице.

Центральное событие 26-го тура чемпионата России — дерби «Спартака» и ЦСКА. Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.00, вероятность этого исхода — около 49%. Выигрыш армейцев дан за 3.85 (24%), даже ничья предложена с чуть меньшей котировкой 3.40 (27%).

В игре первого круга сильнее оказался «Спартак» (2:0). Вероятность непоражения ЦСКА в предстоящем дерби оценена в 1.80.

Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и&nbsp;Матвей Кисляк.Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство хозяев:

• 0:0 — за 6.50;

• 1:0 и 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» идет за 1.98, обратный вариант предложен с котировкой 1.82.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 26 апреля 2025 года

Команды соседствуют в турнирной таблице: «Спартак» идет на третьей строчке и на два балла опережает расположившихся четвертыми армейцев. Для сохранения шансов на чемпионство красно-белым нельзя терять очки: отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять баллов. ЦСКА после отличного старта весенней части сезона тоже на время ворвался в гонку за золото, но после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в прошлом туре практически лишил себя шансов навязать борьбу конкурентам — от первой позиции армейцев отделяют семь пунктов.

Правда, и красно-белые в последнее время действуют не слишком стабильно. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича потрепали нервы своим болельщикам, устроив камбэк против «Акрона» — проигрывая 0:2, во втором тайме забили три мяча. Причем победный гол Эсекьель Барко вонзил с пенальти уже в компенсированное время. До этого в чемпионате москвичи неожиданно уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) — эти потери откинули «Спартак» от «Краснодара» и «Зенита».

«В нашем чемпионате все очень непредсказуемо. Кажется, что оставшуюся дистанцию без потерь не пройдет ни один из лидеров. Есть и очные матчи, «Спартак» в пелотоне команд, которые претендуют на чемпионство. Но зацепиться за него команде будет архисложно. У конкурентов календарь чуть проще, особенно у «Зенита». Очень много будет зависеть от субботы. Тур будет судьбоносным для некоторых команд, но мне не верится, что «Спартак» зацепится за чемпионство», — оценил комментатор Константин Генич.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол.В «Спартаке» почти не забивают россияне. Красно-белые — на дне рейтинга, в котором лидирует «Локомотив»

Армейцы набрали неплохой ход — последний раз во всех турнирах проиграли еще в ноябре, с тех пор прошли 12 матчей без поражений. За семь весенних туров РПЛ красно-синие оформили пять побед и дважды сыграли вничью.

Команда Марко Николича заиграла лучше: раскрылись даже игроки, которых серьезно критиковали осенью. Например, форвард Секу Койта забил в двух последних турах РПЛ по мячу, оба раза выйдя на замену, а также отличился в кубковой игре против «Динамо» (2:1). Куда меньше пользы пока от пришедшего зимой нападающего Алеррандро — бразилец не отметился ни одним результативным действием за четыре встречи в чемпионате.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Спартак» — ЦСКА

У «Спартака» из-за перебора желтых карточек не сыграет Пабло Солари. У ЦСКА травмирован Родриго Вильягра.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В игре первого круга красно-белые оказались сильнее (2:0). «Спартак» не проигрывает в дерби на протяжении шести матчей во всех турнирах, в которых победил три раза.

Нападающий &laquo;Крыльев Советов&raquo; Иван Сергеев (слева) в&nbsp;матче против ЦСКА в&nbsp;Москве 20&nbsp;апреля.ЦСКА сбился с победного ритма за неделю до дерби. «Крылья» должны были выигрывать в концовке

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Матч имеет большое турнирное значение. Для «Спартака» потеря очков почти наверняка будет означать вылет из чемпионской гонки. ЦСКА же в случае победы поднимется в топ-3, что станет отличным результатом по сравнению с началом сезона — тогда команда Николича притиралась и долго шла в районе пятого-шестого места. Поэтому соперники, вероятно, будут осторожными. К тому же достаточно закрытыми получались многие последние дерби — рынок «обе забьют — нет» зашел в шести из предыдущих 10 встреч клубов во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.82.

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