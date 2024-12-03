«Спартак» вернулся в чемпионскую гонку. Угальде и Барко доведут Гончаренко до еще одного срыва

У красно-белых пять побед подряд в РПЛ.

«Спартак» в последнем матче осенней части чемпионата России встретится с «Нижним Новгородом». Игра 18-го тура пройдет 7 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 14.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» 7 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.19, вероятность этого исхода — примерно 82%. Выигрыш гостей дан за 13.0 (5%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 6.40 (13%).

В первом круге красно-белые всухую обыграли «Нижний Новгород» на выезде (2:0). Вероятность непоражения (Х2) команды Виктора Гончаренко в предстоящей встрече оценена в 4.29.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство москвичей:

• 2:0 — за 5.00;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 2.32, опция «обе забьют — нет» идет за 1.56.