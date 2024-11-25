«Спортинг» разгромил «Сити» и выиграл 17 из 18 последних матчей. Теперь от Дьекереша достанется «Арсеналу»

Португальцы идут на втором месте в общем этапе ЛЧ.

«Арсенал» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Спортингу». Игра пройдет 26 ноября на стадионе «Жозе Алваладе», стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал» 26 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.27, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш «Спортинга» предложен с котировкой 2.95 (31%), ничья идет за 3.45 (27%).

Португальцы набрали 10 очков в четырех играх и расположились на втором месте в турнирной таблице. Вероятность того, что они не уступят в предстоящем поединке, оценена в 1.59.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство «канониров»:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 и 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.01.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.64, обратный вариант дан за 2.16.

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«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года