Ставка на победы «Зенита» и «Спартака» принесла клиенту букмекера почти 4 000 000 рублей

9-10 ноября состоялся 15-й тур Российской премьер-лиги. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев подвел итоги встреч минувших выходных.

В прошедшем туре «Краснодар» прервал свою победную серию, поделив очки с «Рубином» (1:1). Эта неудача поставила «быков» в опасное положение. Хотя команда все еще лидирует в турнирной таблице, отрыв от «Зенита» сократился всего до одного очка.

Что же касается подопечных Сергея Семака, то они смогли укрепить свои позиции победой над «Ахматом» (2:1). Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками.

На третьем месте расположился «Локомотив» с 34 очками. В эти выходные железнодорожники провели домашний матч с «Факелом», обыграв воронежцев со счетом 2:1.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матч «Рубина» с «Краснодаром». Доля этой игры составила 20% от общего оборота пари на матчи 15-го тура. Кроме того, клиенты букмекера активно ставили на матчи «Ахмат» — «Зенит» и «Локомотив» — «Факел». На эти встречи пришлось 16% и 14% соответственно.

Меньше всего ставок БК приняла на матчи «Динамо» — «Пари НН» (3:1), «Динамо» Махачкала — «Оренбург» (2:1) и «Ростов» — «Химки» (3:1).

Минувший тур был очень удачным для клиентов компании — все матчи, кроме встречи «Рубина» с «Краснодаром», получились прибыльными для игроков.

Заметные выигрыши клиентов

Один из клиентов смог удачно совместить две ставки на фаворитов в экспрессе, на который он поставил 1 870 000 рублей. В частности, игрок заключил пари на победу «Зенита» в матче с «Ахматом», а также на триумф «Спартака» во встрече с «Акроном». Суммарный коэффициент экспресса составил 1.96.

«Зенит» пропустил гол на второй минуте, однако смог отыграться и выйти вперед уже к середине первого тайма. «Спартак» же не оставил никаких шансов тольяттинцам, разгромив соперника со счетом 4:0. Авторами голов стали полузащитник Тео Бонгонда и нападающий Манфред Угальде. Таким образом, обе ставки успешно сыграли, а выплата клиенту составила 3 665 200 рублей.

Другой игрок сумел превратить 500 000 рублей в 950 000 рублей, поставив на то, что обе команды забьют в матче «Динамо» Махачкала — «Оренбург», по коэффициенту 1.90.

Оренбуржцы забили гол уже на 13-й минуте, однако махачкалинцы долго не могли распечатать ворота противника. Тем не менее в середине второго тайма «Динамо» сумело не только сравнять счет, но и вырваться вперед, победив 2:1.

Увы, не все крупные ставки были удачными. Один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на победу «Краснодара» в матче с «Рубином», однако «быки» не оправдали его ожиданий.

Актуальные котировки на итоги РПЛ-2024/25

Благодаря победе над «Ахматом» «Зенит» вплотную приблизился к «Краснодару», поэтому подопечные Семака все еще считаются главными фаворитами текущего сезона. Ставки на чемпионство сине-бело-голубых принимаются по коэффициенту 1.70.

Тем не менее «Краснодар» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. PARI предлагает коэффициент 3.00 на то, что «быки» смогут взять титул по итогам сезона.

Замыкает тройку фаворитов «Локомотив», ставки на победу которого принимаются по коэффициенту 12.0. Заключить пари на чемпионство московского «Динамо» можно за 20.0, а победа «Спартака» котируется за 25.0.

16-й тур продлится с 22 по 24 ноября. Ключевым событием станет московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Кроме того, ЦСКА на своей арене примет «Ростов». Также отметим, что «Зенит» съездит в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» — к «Химкам».