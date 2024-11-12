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Сегодня, 15:15

Ставка на победы «Зенита» и «Спартака» принесла клиенту букмекера почти 4 000 000 рублей

«Зенит».
Фото Getty Images
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9-10 ноября состоялся 15-й тур Российской премьер-лиги. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев подвел итоги встреч минувших выходных.

В прошедшем туре «Краснодар» прервал свою победную серию, поделив очки с «Рубином» (1:1). Эта неудача поставила «быков» в опасное положение. Хотя команда все еще лидирует в турнирной таблице, отрыв от «Зенита» сократился всего до одного очка.

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Что же касается подопечных Сергея Семака, то они смогли укрепить свои позиции победой над «Ахматом» (2:1). Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками.

На третьем месте расположился «Локомотив» с 34 очками. В эти выходные железнодорожники провели домашний матч с «Факелом», обыграв воронежцев со счетом 2:1.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матч «Рубина» с «Краснодаром». Доля этой игры составила 20% от общего оборота пари на матчи 15-го тура. Кроме того, клиенты букмекера активно ставили на матчи «Ахмат» — «Зенит» и «Локомотив» — «Факел». На эти встречи пришлось 16% и 14% соответственно.

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Меньше всего ставок БК приняла на матчи «Динамо» — «Пари НН» (3:1), «Динамо» Махачкала — «Оренбург» (2:1) и «Ростов» — «Химки» (3:1).

Минувший тур был очень удачным для клиентов компании — все матчи, кроме встречи «Рубина» с «Краснодаром», получились прибыльными для игроков.

Заметные выигрыши клиентов

Один из клиентов смог удачно совместить две ставки на фаворитов в экспрессе, на который он поставил 1 870 000 рублей. В частности, игрок заключил пари на победу «Зенита» в матче с «Ахматом», а также на триумф «Спартака» во встрече с «Акроном». Суммарный коэффициент экспресса составил 1.96.

«Зенит» пропустил гол на второй минуте, однако смог отыграться и выйти вперед уже к середине первого тайма. «Спартак» же не оставил никаких шансов тольяттинцам, разгромив соперника со счетом 4:0. Авторами голов стали полузащитник Тео Бонгонда и нападающий Манфред Угальде. Таким образом, обе ставки успешно сыграли, а выплата клиенту составила 3 665 200 рублей.

Гендиректор &laquo;Спартака&raquo; Олег Малышев, главный тренер Деян Станкович и&nbsp;бывший спортивный директор клуба Томаш Амарал (слева направо). ФК «Ждановец», или Во что превратился «Спартак». Мнение Алланазарова

Другой игрок сумел превратить 500 000 рублей в 950 000 рублей, поставив на то, что обе команды забьют в матче «Динамо» Махачкала — «Оренбург», по коэффициенту 1.90.

Оренбуржцы забили гол уже на 13-й минуте, однако махачкалинцы долго не могли распечатать ворота противника. Тем не менее в середине второго тайма «Динамо» сумело не только сравнять счет, но и вырваться вперед, победив 2:1.

Увы, не все крупные ставки были удачными. Один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на победу «Краснодара» в матче с «Рубином», однако «быки» не оправдали его ожиданий.

Актуальные котировки на итоги РПЛ-2024/25

Благодаря победе над «Ахматом» «Зенит» вплотную приблизился к «Краснодару», поэтому подопечные Семака все еще считаются главными фаворитами текущего сезона. Ставки на чемпионство сине-бело-голубых принимаются по коэффициенту 1.70.

Тем не менее «Краснодар» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. PARI предлагает коэффициент 3.00 на то, что «быки» смогут взять титул по итогам сезона.

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Замыкает тройку фаворитов «Локомотив», ставки на победу которого принимаются по коэффициенту 12.0. Заключить пари на чемпионство московского «Динамо» можно за 20.0, а победа «Спартака» котируется за 25.0.

16-й тур продлится с 22 по 24 ноября. Ключевым событием станет московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Кроме того, ЦСКА на своей арене примет «Ростов». Также отметим, что «Зенит» съездит в гости к «Оренбургу», а «Краснодар» — к «Химкам».

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