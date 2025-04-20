Шансы трех команд примерно равны, а вот миланцев недооценивают.

В полуфинале Лиги чемпионов собрались клубы из четырех разных стран — впервые за семь лет и лишь в четвертый раз в истории. «Реал» сошел с дистанции, а значит, у трофея гарантированно будет новый обладатель. Причем «Барселона» с «Интером» не выигрывали ЛЧ 10 и 15 лет соответственно, а «ПСЖ» с «Арсеналом» и вовсе никогда не брали кубок.

Букмекерская компания FONBET представила котировки на победу в главном евротурнире. Время выяснить, чьи шансы предпочтительнее.

«Барселона»

По мнению экспертов, сине-гранатовые — главные фавориты в борьбе за звание лучшего клуба Европы. Пополнение музея каталонцев шестым кубком ЛЧ оценили коэффициентом 3.00. «Барса» несется за треблом — параллельно претендует на победу в ла лиге и сыграет в финале Кубка Испании. Команду тренирует эксперт в этом вопросе — пять лет назад Ханси Флик брал три трофея с «Баварией».

На общем этапе блауграна финишировала на второй строчке таблицы, в 1/8 финала выбила «Бенфику» (1:0, 3:1), а в четвертьфинале не без труда прошла финалиста прошлого розыгрыша — дортмундскую «Боруссию» (4:0, 1:3). Теперь каталонцы встретятся с «Интером», от которого однажды уже вылетали в полуфинале — в сезоне-2009/10.

Рафинья («Барселона»). Фото Global Look Press

«ПСЖ»

Аналитики считают команду Луиса Энрике вторым претендентом на кубок после «Барсы» — на успех красно-синих дали котировку 3.30. Парижане вышли в полуфинал ЛЧ второй сезон подряд и в четвертый раз за шесть лет, но еще никогда не выигрывали турнир. Лучшее достижение — финал в сезоне-2019/20.

«ПСЖ» — единственный из полуфиналистов, кто стартовал в плей-офф со стыков. Там столичный клуб разнес «Брест» (3:0, 7:0), а в 1/8 финала зачехлил триумфатора общего этапа — «Ливерпуль». Соперники обменялись гостевыми победами с минимальным счетом (1:0), но одноклубники Матвея Сафонова затащили серию пенальти на «Энфилде» (4:1).

В четвертьфинале красно-синие остановили еще одну английскую команду — «Астон Виллу» (3:1, 2:3). Правда, пришлось помучиться: для перехода в дополнительное время бирмингемцам не хватило буквально одного гола. А парижане сохранили шансы на требл: уже завоевали чемпионский титул и сыграют в финале Кубка Франции. Кстати, ровно 10 лет назад Энрике брал три трофея за сезон вместе с «Барселоной».

Ашраф Хакими («ПСЖ»). Фото Global Look Press

«Арсенал»

Историческая победа «канониров» в ЛЧ доступна за 3.80. Лондонцы прорвались в четвертьфинал главного евротурнира впервые с 2009 года. А в финале были лишь однажды — 19 лет назад уступили «Барсе» на «Стад де Франс» (1:2).

Лига чемпионов — единственная возможность «Арсенала» завершить сезон с трофеем: из Кубка Англии и Кубка лиги вылетели давно, а шансы на победу в АПЛ исключительно математические. Настрой отражается на результатах: в 1/8 финала команда Микеля Артеты убрала ПСВ (7:1, 2:2), а в четвертьфинале цинично расправилась с действующим победителем — мадридским «Реалом» (3:0, 2:1).

Деклан Райс («Арсенал»). Фото Global Look Press

В следующей стадии лондонцев ждет двухматчевое противостояние с «ПСЖ», который в этом сезоне уже проигрывал на «Эмирейтс»: на общем этапе «канониры» прихлопнули парижан всухую благодаря голам Кая Хавертца и Букайо Сака.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги сыграет во втором полуфинале Лиги чемпионов за три года. В сезоне-2022/23 дело закончилось финалом, где нерадзурри уступили «Манчестер Сити» (0:1). В последний раз миланцы брали трофей 15 лет назад, а их победа в нынешней кампании идет за 5.50.

«Интер» — третий соискатель требла из числа полуфиналистов ЛЧ. Клуб лидирует в чемпионате Италии, а за место в финале Кубка зарубится в дерби с «Миланом». В плей-офф главного евротурнира жертвами Лаутаро Мартинеса и компании стали «Фейеноорд» (2:0, 2:1) и «Бавария» (2:1, 2:2).

Лаутаро Мартинес («Интер»). Фото Global Look Press

Теперь нерадзурри встретятся с «Барсой», которую выбили в полуфинале триумфального для себя сезона-2009/10, а 2.5 года назад не выпустили из группы и отправили каталонцев в ссылку в Лигу Европы.

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