Овечкин пропустит игру с «Тампой». Мирошниченко заменит его в дуэли с Кучеровым

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Сегодня, 19:30
28 ноября в регулярном чемпионате НХЛ встретятся команды Восточной конференции — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет на льду «Амали Арены» и начнется в 3.30 по московскому времени. В России легально не транслируют североамериканскую лигу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность этого исхода — примерно 44%. Выигрыш «Кэпиталз» дан за 2.80 (34%), ничейный результат идет за 4.20 (22%).
Триумф «Тампы» с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.73, этот рынок на «Вашингтон» предложен за 2.10.
Также представлен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.10;
• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.40.
Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.13.
Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, оценена в 1.48, обратный вариант можно взять за 2.45.
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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 28 ноября 2024 года
Хозяева идут седьмыми на «Востоке», но к предстоящему матчу подошли в неплохой форме — лишь одно поражение в основное время в шести предыдущих играх. «Вашингтон» располагается выше — на четвертой строчке, однако единственная встреча команд в этом сезоне закончилась сухой победой «Тампы» (3:0). Правда, в целом по сезону команда Джона Купера пропускает немало — ровно три гола в среднем за три периода. А в трех последних встречах регулярки она получила в свои ворота 13 шайб.
Лидером «Молний» привычно является россиянин Никита Кучеров — в этом сезоне он набрал уже 32 результативных действия и делит пятую строчку гонки бомбардиров НХЛ с Микко Рантаненом из «Колорадо». Также он занимает седьмое место в рейтинге лучших ассистентов лиги. Еще одной важной деталью команды является российский вратарь Андрей Василевский: занимает четвертое место в регулярном чемпионате по пропущенным в среднем за игру (2,24). 18 ноября его даже признали третьей звездой недели НХЛ.
«Вашингтон» потерял из-за травмы капитана Александра Овечкина, после чего результаты команды ухудшились — два поражения в трех играх, хотя до этого «Кэпс» шли на серии из трех побед и ни разу в сезоне не проиграли дважды подряд. Также без россиянина упала результативность команды: до повреждения Ови с 15 шайбами шел на первой строчке снайперов НХЛ, а «Кэпиталз» были самыми результативными в лиге. Сейчас они делят первую строчку с «Виннипегом» (4,05 гола в среднем за игру), а в трех поединках без Александра забросили всего семь шайб.
«Очевидно, это всего лишь два матча, но это два матча без Ови, и мы не знаем, сколько времени его не будет с нами. Нам нужно найти способ создавать больше моментов. Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше, это касается и нападающих, и защитников, так что нужно искать способы делать это. Думаю, если мы будем играть так, как в третьем периоде (игры с «Нью-Джерси». — Прим. «СЭ»), с чуть большей самоотдачей и стремлением добираться до ворот и действовать активнее, у нас все будет в порядке», — прокомментировал отсутствие Овечкина его партнер Дилан Строум.
Команды входят в топ-5 самых результативных в НХЛ: хозяева отличаются в среднем 3,80 раза за игру, гости — 4,05. Конечно, у «Вашингтона» отсутствует Овечкин, но в последней игре без него, против «Флориды», команда все же выжала четыре гола. К тому же в неплохой форме находится Строум (29 результативных баллов), а первую шайбу в сезоне забросил поднявшийся из AHL на замену Ови Иван Мирошниченко. «Тампа» же в предыдущей игре настреляла восемь шайб в ворота «Колорадо» (8:2), а на ходу находится не только Кучеров, но и Брэндон Хагель — в трех последних играх набрал девять голевых действий.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.70.
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