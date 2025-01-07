Две недели назад «Ливерпуль» приезжал в Лондон и забил «Тоттенхэму» шесть. То поражение запустило грустную для «шпор» серию

Парни Энджа Постекоглу не побеждали с 19 декабря.

8 января «Ливерпуль» навестит «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка лиги. Матч состоится на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Стюарт Эттуэлл. Английские турниры в России не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 8 января 2025 года

Аналитики букмекеров считают красных явными фаворитами. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность такого исхода — примерно 56%. Выигрыш «Тоттенхэма» и ничья доступны за одинаковые 4.60 (22%).

Успех лондонцев с форой (-1) идет за 1.85. Опция Ф(-1) для «Ливерпуля» ждет вас за 1.95.

Тотал больше 3.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 3.5 — в 2.10. Рынок «обе забьют» можно взять за 1.38, обратный вариант — за 2.90.

Через месяц командам предстоит ответка на «Энфилде», но вы можете выбрать победителя противостояния уже сейчас. На участие «шпор» в финале предложили котировку 5.10. Проход мерсисайдцев дали за 1.17.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 8 января 2025 года

Две недели назад парни Арне Слота уже приезжали на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Команды устроили результативную перестрелку в 17-м туре АПЛ, которая вместила в себя девять голов и закончилась в пользу красных (6:3). Луис Диас забил два мяча, Доминик Собослаи оформил 1+1, а ярче всех зажег Мохамед Салах — сделал 2+2. В составе лондонцев полезнее остальных себя проявил бывший нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке — у него 1+1.

Шестерка от мерсисайдцев запустила грустную для «шпор» серию: коллектив Энджа Постекоглу проводил 2024-й поражением от «Ноттингем Форест» (0:1) и ничьей с «Вулверхэмптоном» (2:2), а 2025-й начал с проигрыша «Ньюкаслу» (1:2). Неудачный отрезок привел к тому, что «Тоттенхэм» сполз на 12-е место в таблице. Отставание от топ-4 составляет уже 12 очков.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»). Фото Getty Images

Впрочем, нельзя сказать, что все было прекрасно и до встречи с «Ливерпулем»: на промежутке с 28 ноября лондонцы добыли только две победы из 11 возможных: разделались с осевшим в зоне вылета «Саутгемптоном» (5:0) и прошли проблемный «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги (4:3). Четыре поединка завершились вничью, пять — поражениями. Кроме того, «шпоры» не выиграли в шести домашних матчах подряд — это худшая серия клуба с октября 2008 года.

Одна из причин провальных результатов в последние месяцы — переполненный лазарет. Сейчас на больничном у «Тоттенхэма» находятся девять футболистов. Потеряли сразу четырех защитников плюс и основного, и запасного голкиперов — дошло до того, что против «Ньюкасла» в основе вышел 26-летний воспитанник Брэндон Остин, для которого эта игра стала дебютной в АПЛ. Клуб уже позаботился о том, чтобы укрепить как минимум вратарскую позицию: договорился с пражской «Славией» о трансфере 21-летнего Антонина Кински — сыне того самого кипера, который выступал за сборную Чехии и был капитаном «Сатурна».

Антонин Кински («Славия»). Фото Getty Images

«Ливерпуль» открыл 2025-й с домашней ничьей против «Манчестер Юнайтед» (2:2). До встречи с «дьяволами» красные выиграли в четырех поединках подряд с общим счетом 16:5. Но в тот вечер на «Энфилде» могли и уступить, если бы Харри Магуайр не промахнулся прямо перед вратарской на седьмой компенсированной минуте. Защитник находился без опеки, но влупил сильно выше перекладины.

Тем не менее команда Слота продлила внушительную серию без поражений — теперь она насчитывает 24 игры, 20 из которых завершились победами. Мерсисайдцы продолжают лидировать в таблице АПЛ с комфортным отрывом: опережают «Арсенал» и «Ноттингем Форест» на шесть очков при матче в запасе. «Челси» отстает на 10 баллов, «Ньюкасл» с «Манчестер Сити» — на 11 и 12 соответственно.

Мохамед Салах лидирует в списке бомбардиров и ассистентов чемпионата и неустанно переписывает рекорды результативности. Вингер оформил 18+13 по «гол+пас» за 19 туров премьер-лиги — это наибольший показатель в истории турнира на этом отрезке. Причем египтянин обошел другую легенду атаки «Ливерпуля» — Луиса Суареса: в сезоне-2013/14 уругваец набрал 23+7 баллов за 19 матчей.

Мохамед Салах («Ливерпуль»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

У «шпор» потерь предостаточно: в лазарет угодили Уилсон Одорбер, Ришарлисон, Мики Мур, Гульельмо Викарио, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи и Фрэйзер Форстер. У мерсисайдцев недоступны только Джо Гомес и Доминик Собослаи — оба находятся на больничном.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает 182 матча: у красных 88 побед, у лондонцев — 49. Еще 45 поединков завершились вничью.

В последний раз клубы встречались в Кубке лиги девять лет назад. В октябре 2016-го «Ливерпуль» выиграл благодаря дублю Даниэля Старриджа и прошел в четвертьфинал (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Мерсисайдцы и лондонцы с отрывом самые результативные команды АПЛ — забили 47 и 42 мяча соответственно. В очной разборке двухнедельной давности команды выдали фееричную перестрелку, в которой оформили девять голов на двоих. Новая встреча соперников точно не обещает закрытый сценарий — ведь это совершенно не в их стиле.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 3.5 за 1.95.