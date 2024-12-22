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Сегодня, 18:30

«Мне кажется, ближайший поединок не выявит победителя». Прогноз Нагучева на главный матч выходных в АПЛ

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Харви Эллиотт («Ливерпуль»).
Фото Getty Images
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22 декабря в 17-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет у себя дома «Ливерпуль», начало матча — в 19.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
22 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

В какой форме «Тоттенхэм»

В течение недели «Тоттенхэм» выдал два ярких матча: на прошедших выходных команда Анге Постекоглу крупно обыграла «Саутгемптон» в АПЛ (5:0), а в минувший четверг одолела «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги (4:3). За два матча «шпоры» забили девять мячей — больше, чем за пять предыдущих игр.

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Последние результаты «Тоттенхэма» впечатляют в том числе и тем, что команда добилась их, несмотря на отсутствие ключевых игроков. В лазарете «шпор» на данный момент числятся Ришарлисон, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен, Гульельмо Викарио и Дестини Удоджи.

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В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль», как и «Тоттенхэм», пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Команда Арне Слота обыграла на выезде «Саутгемптон», забив оба мяча в первом тайме (2:1). При этом в последнем туре АПЛ красные, в отличие от «шпор», выиграть не смогли: ничьей завершилась домашняя встреча с «Фулхэмом» (2:2). Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» сохранил первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Помимо лидерства в АПЛ и ЛЧ, красные также могут похвастаться отсутствием травм ключевых игроков. В лазарете клуба находятся только Ибраима Конате и Конор Брэдли.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В первой половине прошлого сезона «Тоттенхэм» прервал безвыигрышную серию в матчах с «Ливерпулем». Команда Анге Постекоглу обыграла своего соперника на родном поле, забив в каждом из таймов (2:1). Однако в мае красные взяли реванш, победив «шпор» на «Энфилде» (4:2).

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Прогноз Романа Нагучева на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22 декабря

«Тоттенхэм» против «Ливерпуля» — одна из самых сложных для прогноза встреч. Команда Постекоглу умеет настраиваться на матчи с большими клубами, а в эти выходные к ней в гости приедет «Ливерпуль». Впрочем, я бы не стал ставить на победу хозяев. Все-таки в соперниках у них не кто-то, а лидер АПЛ. Честно говоря, мне кажется, что ближайший поединок не выявит победителя и получится «низовым». Да, статистика последних очных встреч показывает обратное, но я думаю, что на данном этапе чемпионата ничейный результат устроит оба клуба», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET ставку на ничью в этом матче можно сделать с коэффициентом 4.20.

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