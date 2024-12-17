В сентябре «Тоттенхэм» смял «МЮ» в АПЛ, но с тех пор команды сильно изменились. «Дьяволы» ожили с Аморимом, а «шпоры» в кризисе

У парней Энджа Постекоглу лишь одна победа в шести прошлых играх.

19 декабря «Манчестер Юнайтед» навестит «Тоттенхэм» в четвертьфинале Кубка лиги. Матч состоится на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и стартует в 23.00 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили очевидного фаворита. На победу «шпор» можно поставить с коэффициентом 2.31, вероятность такого исхода — примерно 43%. На выигрыш «МЮ» — за 2.70 (37%). Ничья доступна за 3.80 (20%).

Успех лондонцев с форой (0) идет за 1.76. Опция Ф2(0) ждет вас за 2.00.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.56, ТМ 3 — в 2.32. Рынок «обе забьют» можно взять за 1.36, обратный вариант — за 2.95.

Эксперты считают, что у «дьяволов» меньше шансов квалифицироваться в полуфинал — на это событие предложили котировку 2.02. Проход «Тоттенхэма» дали за 1.80.

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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 19 декабря 2024 года

После разгрома «Манчестер Сити» (4:0) у «шпор» наступила черная полоса — пять матчей без побед. На общем этапе Лиги Европы разделили очки с «Ромой» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1), в АПЛ сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1), а также уступили «Борнмуту» (0:1) и «Челси» (3:4).

Неудачный период совпал с эпидемией травм — сейчас на больничном семеро футболистов. По информации Standard, в связи с этим в клубе снова решили проверить работу врачей — ранее это происходило по окончании прошлого сезона и привело к отставке руководителя медицинского штаба.

Кризис дошел до того, что перепалки теперь происходят публично: после поражения от «Челси» Кристиан Ромеро раскритиковал руководство «Тоттенхэма» из-за финансирования клуба, а Эндж Постекоглу проехался по Тимо Вернеру из-за недостаточной самоотдачи в игре с «Рейнджерс». Форвард провел на поле только первый тайм и был заменен в перерыве.

За неудачи последних недель «шпоры» оторвались на осевшем в зоне вылета «Саутгемптоне» (5:0). Воскресный разгром на «Сент-Мэрис» привел к увольнению тренера «святых» Расселла Мартина, а лондонцы слегка улучшили свои позиции в таблице — поднялись с 11-й строчки на 10-ю. Сон Хын Мин отметился тремя результативными действиями впервые в сезоне — забил и оформил два ассиста. Теперь у форварда 68 голевых пасов за «Тоттенхэм» — он повторил клубный рекорд, который принадлежит Даррену Андертону.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»). Фото Getty Images

«Манчестер Юнайтед» продолжает прибавлять под руководством Рубена Аморима. На прошлой неделе «дьяволы» одержали две яркие волевые победы: в Лиге Европы сломили «Викторию» (2:1), а в АПЛ за две минуты перевернули дерби с «Манчестер Сити» (2:1). Португалец был доволен не только результатом, но и общим перформансом команды.

«Нам предстоит еще много работы, но это было очень важно для наших болельщиков. Без этих двух голов наш разговор был бы совсем другим, но игра была бы такой же. Думаю, игроки проделали очень хорошую работу. Они были в игре все 90 минут, и это действительно важно. Считаю, что мы заслужили эту победу. Это был хороший день для нас», — сказал главный тренер манкунианцев.

Еще одна обсуждаемая тема после дерби — положение Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо. Англичанин и аргентинец не попали в заявку на матч против «Сити», что породило слухи о возможном уходе форвардов уже зимой. Аморим дал понять, что речь не идет о дисциплинарном вопросе — для него важны лишь самоотдача и готовность игроков принимать требования системы.

«Ничего особенного. Закончилась одна игра, начинается новая неделя. Новая неделя, новая жизнь. Нам нужны Рэшфорд и Гарначо. Если они будут хорошо тренироваться, то будут бороться за место в составе. Это касается всех. Они будут играть или сидеть на скамейке запасных. Мы должны повысить наши стандарты на поле и за его пределами», — заявил португалец.

Маркус Рэшфорд и Алехадро Гарначо («Манчестер Юнайтед»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

У хозяев потерь предостаточно. Уилсон Одорбер, Ришарлисон, Мики Мур, Гульельмо Викарио, Бен Дэвис, Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен угодили в лазарет, а Родриго Бентанкур отбывает дисквалификацию за шутку про корейцев. У «дьяволов» недоступен только 20-летний Дэниэл Гор: с июня полузащитник испытывает проблемы с плечом.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В конце сентября «шпоры» растерзали «МЮ» в шестом туре АПЛ (3:0). Чуть больше тайма «дьяволы» провели в меньшинстве: на 42-й минуте Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку. Но даже это не может служить оправданием того ужаса, что творился на «Олд Траффорд» в тот вечер: лондонцы владели мячом 60% времени, нанесли 24 удара, попали в створ 10 раз, а острота моментов составила 4.59 (xG).

Микки ван де Вен и Мэйсон Маунт в матче «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Фото Getty Images

Суммарно история противостояния команд насчитывает 200 матчей: у «Юнайтед» 94 победы, у «Тоттенхэма» — 54. Еще 52 поединка завершились вничью. В последний раз клубы встречались в Кубке лиги 15 лет назад — тоже в четвертьфинале. В декабре 2009-го манкунианцы выиграли благодаря дублю Даррона Гибсона (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

За неполный месяц под руководством Рубена Аморима у «дьяволов» положительный баланс — четыре победы и ничья против двух поражений. Большинство игр получились результативными: верх по голам преодолели в пяти матчах из восьми. Поединок против «шпор» обещает продолжение тренда: к этому располагает стиль команды Энджа Постекоглу. В шести прошлых встречах с участием лондонцев из 10 было забито 4+ мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.97.

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