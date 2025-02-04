«Барса» ворвалась в Кубок Испании с двух разгромов. Теперь каталонцы сыграют с «Валенсией», которую недавно уничтожили в ла лиге

Блауграна вонзила в ворота «летучих мышей» семь голов.

6 февраля в четвертьфинале Кубка Испании встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра состоится на стадионе «Месталья» и стартует в 23.30 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 23.25 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала.

06 февр, 23:30. Mestalla (Валенсия)

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона» 6 февраля 2025 года

Аналитики букмекеров назвали каталонцев безоговорочными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 65% вероятности. Триумф «летучих мышей» оценили в 7.20 (14%). Ничью — в 4.70 (21%).

Считаете, что по итогам 90 минут хозяева не уступят? Опция 1Х доступна за 2.85.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.50, обратный вариант — за 2.55.

Рынок на обмен голами идет за 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.12.

Эксперты не сомневаются, что «Барса» окажется в полуфинале Кубка Испании: на это событие дали котировку 1.20. Проход «Валенсии» предложили за 4.50.

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Испании 6 февраля 2025 года

«Летучие мыши» начали 2025-й с новым тренером — Рубена Бараху сменил Карлос Корберан. Под руководством 41-летнего специалиста «лос чес» уступили только «Реалу» (1:2) и «Барселоне» (1:7). Но если в поединке с мадридцами на «Месталье» черно-белые обидно не удержали победу в большинстве, пропустив на 85-й и 6-й компенсированной минутах, то на «Олимпик Льюис Компанис» развалились вчистую.

Каталонцы забили пять безответных мячей еще в первом тайме. Сильнее остальных лютовал Фермин Лопес — оформил дубль и ассист. После перерыва валенсийцы размочили счет, но затем получили в свои ворота еще два гола. В одном из них снова не обошлось без участия Лопеса — воспитанник «Барсы» отметился результативным пасом на Роберта Левандовского.

Фермин Лопес («Барселона»). Фото Global Look Press

В остальных матчах при Корберане «летучие мыши» разжились четырьмя победами и ничьей. Два выигрыша пришлись как раз на Кубок Испании — с одинаковым счетом (2:0) разобрались с «Эльденсе» из сегунды и «Оренсе» из третьего дивизиона. Еще две стадии турнира «Валенсия» прошла с Барахой — жертвами черно-белых стали «Парла Эскуэла» (1:0) из региональной лиги и «Эхеа» (3:1) из терсеры.

«Барса» ворвалась в Кубок Испании с двух разгромов: в 1/16 финала прикончила «Барбастро» (4:0) из четвертого дивизиона, в 1/8 — «Бетис» (5:1). В новом году каталонцы еще никому не уступали — добыли семь побед и две ничьи. А ведь в девяти матчах до этого блауграна потерпела четыре поражения, выиграла всего три раза и дважды разделила очки с соперниками.

Похоже, кризис действительно позади: в пяти встречах в 2025-м команда Ханси Флика забила 4+ мяча и борется за титулы во всех турнирах. В ла лиге «Барса» сократила отставание от «Реала» и «Атлетико» до четырех и трех баллов соответственно, а на общем этапе ЛЧ финишировала на второй строчке таблицы и пробилась в 1/8 финала напрямую. И это не говоря о том, что сине-гранатовые начали год с трофея — завоевали Суперкубок Испании.

Рафинья («Барселона»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Валенсия» — «Барселона»

У хозяев лишь одна потеря — в лазарете находится Тьерри Коррейя. У каталонцев из-за повреждений недоступны Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Дани Ольмо и запасной вратарь Андер Астралага.

«Валенсия» — «Барселона»: статистика личных встреч

В этом сезоне блауграна уже приезжала на «Месталью» и забрала три очка в первом туре ла лиги (2:1). Уго Дуро открыл счет на 44-й минуте, но на 6-й компенсированной к первому тайму минуте Роберт Левандовски сравнял, а на 49-й реализовал пенальти и установил окончательный результат.

Суммарно история противостояния клубов насчитывает 226 матчей. Преимущество по числу побед на стороне каталонцев — 114 против 56. Еще 56 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

Команда Ханси Флика двигается по сетке Кубка Испании, не замечая соперников: «Барбастро» получил от каталонцев четыре гола, «Бетис» — пять. Впрочем, в 2025-м блауграна привыкла действовать результативно во всех турнирах: забила 4+ мяча в пяти матчах из девяти. «Летучих мышей» тоже ждет незавидная судьба: меньше двух недель назад «Барса» огорчила Георгия Мамардашвили семь раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.13.