«Валенсия» взяла нового тренера, чтобы не вылететь. Ему придется дебютировать против «Реала»

«Бланкос» — в одном очке от первого места.

«Реал» откроет 2025 год выездным матчем с худшей командой чемпионата Испании «Валенсией». Игра пройдет 3 января на стадионе «Месталья», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.55 мск покажет телеканал «Матч! Футбол 2», по ходу встречи в эфир выйдет «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Реал» 3 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают гостей однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.38, вероятность этого исхода — около 71%. Выигрыш «Валенсии» дан за 8.20 (10%), даже ничья идет за значительно меньшие 5.00 (19%).

В последних трех очных встречах «Реал» лишь раз обыграл соперника. Вероятность непоражения «Летучих мышей» в предстоящем поединке оценена в 3.11.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты матча отражают серьезное превосходство команды Карло Анчелотти:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.00;

• 3:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.08.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 2.07, противоположный вариант идет за 1.74.

«Валенсия» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 3 января 2025 года

Хозяева проводят ужасный сезон и рискуют вылететь в сегунду, где не выступали с сезона-1986/87. Сейчас «Валенсия» замыкает турнирную таблицу, набрав всего 12 очков в 17 матчах. Такое же количество баллов заработал «Вальядолид», но обогнать его в ближайшее время вряд ли получится, даже несмотря на игру в запасе — это как раз перенесенный матч 12-го тура с «Реалом». Все же сливочные выглядят слишком большим фаворитом.

При этом «Валенсия» имеет крепкий для испанского чемпионата состав. Сайт Transfermarkt оценивает ростер «Летучих мышей» шестым в ла лиге, вот только вместо борьбы за еврокубки команда сражается за выживание. Не так давно у нее новый тренер — Карлос Корберан сменил Рубена Бараху и дебютирует как раз против «Реала». Ради 41-летнего испанца клуб даже заплатил около трех миллионов евро «Вест Бромвичу», с которым Корберан шел в зоне плей-офф чемпионшипа за повышение.