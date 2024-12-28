Салах разрывает АПЛ, но Слот напоминает о проблемах в обороне. «Вест Хэм» найдет защитную брешь у мерсисайдцев

«Молотобойцы» взбодрились под конец первого круга.

Лидер АПЛ «Ливерпуль» завершит 2024 год гостевым матчем с «Вест Хэмом». Игра на Олимпийском стадионе в Лондоне пройдет 29 декабря и начнется в 20.15 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тейлор. В России нет легальных трансляций английского чемпионата.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — около 70%. Выигрыш «молотобойцев» дан за 6.60 (13%) — это наименее возможный результат. Ничья идет за 5.20 (17%).

Последняя встреча команд в Лондоне завершилась миром (2:2). Вероятность того, что «Вест Хэм» вновь не уступит «Ливерпулю», оценена в 2.91.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, итога поединка отражают солидное превосходство гостей:

• 2:0 и 2:1 — за 7.80;

• 3:1 — за 9.20.

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 2.00, ТМ 3.5 — за 1.80.

Рынок на обмен голами предложен с котировкой 1.60, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.25.

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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 29 декабря 2024 года

Хозяева взбодрились под конец первого круга: отдалились от зоны вылета на девять очков, обогнали «Манчестер Юнайтед» и выдали самый длинный стрик без поражений — четыре игры. За это время команда Хулена Лопетеги обыграла «Вулверхэмптон» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0), а также сыграла вничью с «Борнмутом» и «Брайтоном» (по 1:1). Правда, желания уволить испанца у болельщиков «Вест Хэма» вряд ли стало меньше — «молотобойцы» показывают не самый привлекательный футбол и без шансов отдали почти все большие матчи сезона.