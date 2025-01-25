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25 января, 23:55

Зверев проиграл оба финала ТБШ и надеется прервать серию. Но Синнер не позволит

Прогноз и ставка на финал Australian Open Янник Синнер — Александр Зверев 26 января 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Зверев.
Фото Getty Images
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Хотя итальянец уступает по личным встречам.

26 января Australian Open завершится мужским финалом в одиночном разряде, в котором Янник Синнер сыграет с Александром Зверевым. Встреча первой и второй ракеток мира начнется в 11.30 по московскому времени, в России ее после регистрации можно посмотреть в букмекерской компании Winline. Счет личного противостояния — 4-2 в пользу немецкого теннисиста.

Коэффициенты букмекеров на финал Australian Open Янник Синнер — Александр Зверев 26 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают Синнера безоговорочным фаворитом финала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность данного исхода — примерно 74 %. Выигрыш Зверева предложено взять за 3.40 (26 %).

На то, что немец возьмет хотя бы одну партию, котировка 1.40. На две — 2.15. Триумф итальянца с форой (-1.5) партии доступен за 1.70.

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Если финалисты разыграют 41 гейм и более, сыграет пари за 1.90. Если этого не произойдет, пройдет ставка за 1.80.

Выигрыш Синнера с форой (-4.5) гейма идет за 1.95, успех Зверева с гандикапом (+4.5) — за 1.85.

Эксперты убеждены, что матч продлится более трех часов — на это выставлен коэффициент 1.38.

Янник Синнер — Александр Зверев: прогноз и анализ финала Australian Open 26 января 2025 года

«Финалы «Большого шлема» всегда сложные, в них встречаются лучшие игроки мира. Я дважды проигрывал в пятом сете. Один раз на решающем тай-брейке. У меня были тяжелые поражения. Думаю, пора уже, чтобы удача мне улыбнулась», — заявил перед финалом Зверев. Немец в третий раз сыграет в решающем матче «мэйджора», который пока не выигрывал. В 2020-м на US Open Саша не подал на титул в противостоянии с Домиником Тимом, а в прошлом сезоне не справился с Алькарасом в Париже. В этот раз в Мельбурне он в девятый раз вышел в полуфинал ТБШ — и это рекорд среди игроков, никогда не бравших крупнейший титул.

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На этот раз в финале Звереву снова просто не будет, хотя веру в его успех выразил даже сам Новак Джокович. Именно серба Саша прошел на отказе в 1/2. Далее у него в соперниках первая ракетка мира Синнер, который не проигрывает 23 матча подряд — действующий победитель турнира. Это будет самое тяжелое испытание для немца, который уже испытывал проблемы на этой неделе — уступал с брейком в трех сетах Томми Полу, но в итоге одолел американца в четырех.

Синнер добрался до решающего матча намного увереннее: из-за чрезмерной расслабленности отдал сет только местному Скулкейту и Руне, когда испытывал недомогание. В полуфинале с Шелтоном и в 1/4 против де Минора никаких проблем со здоровьем у итальянца не было — и он победил по 3:0.

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Янник Синнер — Александр Зверев: статистика личных встреч

Теннисисты встречались шесть раз, и пока превосходство за Зверевым — 4:2. При этом немец ни разу не проигрывал итальянцу на «Шлемах» — победил его на US Open в 2021-м и 2023-м. Однако стоит отметить, что единственный матч в 2024-м, когда Янник уже вышел на пик и стал первой ракеткой мира, остался за ним — в Цинциннати Синнер победил 7:6, 5:7, 7:6.

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Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Александр Зверев

Для Зверева это будет третий крупнейший финал в карьере, в связи с чем давление на него будет колоссальное. Немец все время близок к титулу, но тот от него ускользает. Вероятно, то же самое случится и на этот раз — слишком уж силен, воздушен и разнообразен Синнер. Учитывая, что Саша игрок довольно эмоциональный, отставание в счете в какой-то момент психологически станет для него тяжелым и что-то обязательно пострадает. Скорее всего, это будет ракетка, которые немец в былые времена разбивал с большим удовольствием.

Рекомендуемая ставка: игрок умышленно сломает ракетку за 6.00.

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Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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