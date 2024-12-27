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Сегодня, 09:15
В одном из центральных матчей 18-го тура серии А сойдутся «Ювентус» и «Фиорентина» — шестая и пятая команды чемпионата. Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «старую синьору» можно с коэффициентом 1.92, это около 50% вероятности результата. Успех «фиалок» доступен с котировкой 3.95 (23%), даже ничья идет за меньшие 3.40 (27%).
Последние три встречи команд в чемпионате закончились победами «Ювентуса» со счетом 1:0. Вероятность того, что в предстоящем матче «Фиорентина» хотя бы не уступит, оценена в 1.83.
Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают превосходство хозяев:
• 1:1 — за 5.60;
• 1:0 — за 5.80;
• 2:0 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.08, ТМ 2.5 идет за 1.72.
Рынок «обе забьют» дан за 1.95, коэффициент на обратный вариант — 1.85.
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Команды соседствуют в турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков — по 31. «Фиорентина» опережает туринцев за счет дополнительных показателей, однако еще имеет игру в запасе. Правда, к предстоящему матчу гости подошли не в лучшей форме — в трех последних поединках во всех турнирах потерпели два поражения и не уступили только «Витории Гимарайнш» (1:1) в Лиге конференций. В чемпионате подопечные Раффаэле Палладино не совладали с «Болоньей» (0:1) и «Удинезе» (1:2).
«Фиорентина» мало пропускает — после 16 матчей чемпионата набралось лишь 13 мячей, что является вторым показателем в серии А после «Наполи» (12). В этом есть заслуга воскресшего во Флоренции Давида Де Хеа — 34-летний испанец лидирует в топ-5 лигах по проценту сэйвов (83%). Правда, в трех последних играх «фиалки» ни разу не сохранили ворота сухими.
«Ювентус» тоже обладает хорошей обороной — пропустил те же 13 мячей. А еще команда Тиаго Мотты не проиграла ни в одном из 17 прошедших туров серии А — больше непобежденных команд в итальянском чемпионате нет. Однако «старая синьора» находится в таблице лишь на шестой строчке — мешают частые ничьи, которых набралось уже 10. В прошлом туре туринцы обрубили серию из четырех подряд мирных результатов победой над идущей на последней строчке «Монцей» (2:1).
«Мы всегда мучаемся с командами, которые играют от обороны и контратакуют. Мы должны были убить игру — это часть процесса роста, иначе мы подвергаемся дополнительному риску против таких соперников и позволяем им контратаковать. Во втором тайме, ведя в счете, мы недостаточно хорошо действовали в переходных фазах, хотя могли бы делать это качественнее. В таблицу заглянем только по окончании сезона. А пока будем идти от матча к матчу и стараться добиваться максимального результата в каждой игре», — сказал Мотта после победы над «Монцей».
У хозяев из-за травм недоступны Бремер, Данило, Хуан Кабаль, Тимоти Веа и Аркадиуш Милик. У «Фиорентины» нет проблем с составом.
«Старая синьора» обыграла соперника в трех последних матчах с одинаковым счетом 1:0. В 10 предыдущих поединках во всех турнирах на ее счету шесть побед.
Противостояние команд редко получается ярким. В 10 последних встречах с «фиалками» во всех турнирах «Ювентус» только трижды забил больше одного гола — в четырех последних удалось вскрыть соперника лишь по разу. В нынешнем сезоне «Фиорентина» — вторая по надежности в серии А, пропуская в среднем 0,81 гола за игру. А вратарь команды Де Хеа — лучший в топовых лигах по проценту спасений.
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.71.
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