«Ювентус» начал пропускать. «Лацио» воспользуется слабостью в обороне «Старой синьоры»

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 19 октября 2024 года

Команды умеют атаковать.

«Ювентус» в восьмом туре чемпионата Италии примет «Лацио». Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 19 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов набрать три очка: победа «старой синьоры» предложена с котировкой 2.03, вероятность этого исхода — приблизительно 47%. Выигрыш римлян дан за 3.75 (24%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 3.25 (29%).

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: статистика равна — по две победы у каждой. Вероятность непоражения «Лацио» в предстоящей игре оценена в 1.74.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка выглядят следующим образам:

• 1:1 — за 5.40;

• победа «Ювентуса» 1:0 — за 5.80;

• 0:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.64.

Поставить на забитые мячи от обеих команд можно с коэффициентом 1.98, опция «обе забьют — нет» идет за 1.82.

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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и анализ матча серии А 19 октября 2024 года

Команды находятся рядом в турнирной таблице: набрали по 13 очков, а идущий четвертым «Ювентус» опережает римлян только по дополнительным показателям. Туринцы — единственные в серии А — еще не потерпели ни одного поражения. Правда, в семи турах они оформили всего три победы — в остальных четырех поединках закончили вничью. Также «Старая синьора» пропустила меньше всех в чемпионате — лишь один мяч. Команду Тьяго Мотты огорчил «Кальяри» в последнем туре (1:1) — до этого она не пропускала на протяжении шести матчей.

Туринцы идут без поражений не только в серии А, но и с учетом всех турниров — всего набралось девять матчей. В атаке «Старая синьора» действует нестабильно: в пяти из девяти игр сезона отличилась по три раза, но при этом сразу в трех не забила — в среднем получается 1,78 мяча за 90 минут. Больше всех отличился Душан Влахович — семь раз. Кроме серба более одного гола выжал только Шику Консейсау (два), но он дисквалифицирован на ближайший матч из-за удаления в прошлом туре — причем против «Кальяри» он впервые появился в основе в чемпионате Италии.

«Лацио» — одна из самых веселых команд серии А: идет в топ-5 по забитым мячам (14) и в топ-10 по пропущенным (11). Еще ни в одной игре римлян в этом сезоне в чемпионате не было меньше трех голов — причем каждый раз случался обмен голами. В Лиге Европы «орлы» тоже выглядели ярко: в первом туре разгромили киевское «Динамо» (3:0), во втором — «Ниццу» (4:1), после чего даже возглавили общую таблицу.

Хорошую форму набрали нападающие Тати Кастельянос и Булайе Диа — заколотили по пять мячей во всех турнирах. Сенегалец уже перебил свою результативность прошлого сезона (четыре гола), аргентинцу же остался один точный удар. Проблемой перед «Ювентусом» может стать повреждение Маттео Гендузи, которое он получил во время матча Лиги наций против Бельгии. Французский полузащитник появился во всех семи турах серии А в основном составе и лишь раз был заменен — на 87-й минуте игры с «Венецией» (3:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ювентус» — «Лацио» 19 октября 2024 года

У «Ювентуса» хватает проблем с составом: дисквалифицирован Консейсау, а из-за травм не сыграют Бремер, Уэстон Маккенни, Тимоти Веа, Тен Копмейнерс, Нико Гонсалес и Аркадиуш Милик.

У «Лацио», помимо Гендузи, повреждение у Мануэля Лаццари.

«Ювентус» — «Лацио»: статистика личных встреч

У бьянконери серьезное превосходство в личном противостоянии — 102 победы в 196 матчах. Римляне оказались сильнее всего 50 раз.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Ювентус» не пропускал на старте сезона, но сейчас непробиваемость пала — в двух последних играх во всех турнирах в ворота бьянконери залетело три мяча. В обеих встречах отсутствовал важнейший центральный защитник Бремер, который порвал крестообразные связки. Против «Лацио» не будет и других игроков стартовой обоймы. А ведь римляне обладают неплохой атакой: в семи из девяти матчей во всех турнирах отличались минимум дважды. «Старая синьора» тоже неплохо нападает — отличается в среднем 1,78 раза за поединок. К тому же рынок «обе забьют» зашел в трех из предыдущих пяти встреч команд во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.98.

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