«Зенит» может не отойти после поражения от «Крыльев». «Акрон» уже доставлял неприятности петербуржцам в этом сезоне

В Кубке тольяттинцы даже победили.

«Зенит» в последнем матче осенней части РПЛ встретится с «Акроном». Игра 18-го тура пройдет 7 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 16.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Акрон» 7 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.21, вероятность этого исхода — примерно 80%. Выигрыш коллектива из Тольятти предложен с котировкой 12.0 (7%), ничья идет за 6.40 (13%).

Команды в этом сезоне встречались уже три раза — «Зенит» победил дважды. Вероятность того, что «Акрон» не уступит в предстоящей игре, оценена в 4.17.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают превосходство команды Сергея Семака:

• 2:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 6.60;

• 1:0 — за 8.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.08, ТМ 3.5 — за 1.72.

Рынок «обе забьют» идет за 1.99, обратный вариант предложен за 1.81.

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«Зенит» — «Акрон»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 декабря 2024 года

Хозяева подошли к игре в статусе лидера РПЛ, однако в прошлом туре они неожиданно уступили «Крыльям Советов» (2:3). До этого команда Семака выдала серию из 10 матчей без поражений, в девяти из которых победила. Из-за неудачи с самарцами отрыв петербуржцев сократился: преимущество над «Краснодаром» составляет лишь один балл, от подобравшегося на третью строчку «Спартака» — пять. С «Акроном» «Зенит» в этом сезоне играл уже три раза — дважды разгромил (5:0 и 5:1), а также уступил в серии пенальти в Кубке России.

«Результатом недовольны. Обидно проигрывать дома, мы легко пропускали. Моменты у нас были, мы пытались изменить ход матча, забили. Могли сыграть лучше с точки зрения результата. Самое важное — счет на табло, а он не в нашу пользу. Каждый год бывают такие матчи, когда у одних залетают все полумоменты, а у других — наоборот. Мы пропустили легко, надо отдать должное игрокам «Крыльев». Их — с победой. К моей команде больших претензий нет. Удача от нас отвернулась», — прокомментировал поражения от «Крыльев» Сергей Семак.

Сине-бело-голубые забивают больше всех в РПЛ: за 17 игр наколотили 36 голов, в среднем — это 2,12 мяча за 90 минут. В топ-5 бомбардиров чемпионата России входит Максим Глушенков — в прошлом туре россиянин наконец забил после долгой паузы. Максим в стартовых четырех турах отличился семь раз, но далее не сделал ни одного результативного действия за всю осень — мешали травмы. Неплохую форму набрал Лусиано Гонду — у него семь голов в чемпионате России. Также «Зенит» меньше всех пропускает — лишь 10 мячей.

«Акрон» впервые в истории выступает в премьер-лиге, но уже неплохо оторвался от зоны вылета — идет на девятой строчке: от зоны переходных матчей команду отделяет три балла, от прямого вылета — девять. Перед «Зенитом» тольяттинцы оформили две победы по 1:0: над «Шинником» в Кубке России и «Оренбургом» в чемпионате. При этом они пропускают больше всех в РПЛ — 33 гола в 17 турах.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Акрон»

Хозяева не могут рассчитывать на травмированных Михиала Кержакова, Страхинью Эраковича и Сергея Волкова.

У гостей дисквалифицирован капитан Константин Савичев.

«Зенит» — «Акрон»: статистика личных встреч

Встречи команд в этом сезоне — единственные в истории их противостояния. Две победы за «Зенитом», еще одна встреча завершилась вничью, но тольяттинцы оказались сильнее в серии пенальти.