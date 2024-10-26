Батраков проводит потрясающий сезон. Но в «Зените» тоже есть яркие исполнители

«Зенит» и «Локомотив» — самые результативные команды РПЛ.

Центральный матч 13-го тура РПЛ — встреча «Зенита» и «Локомотива», второй и третьей команд чемпионата. Игра пройдет 27 октября на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Карасева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 27 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.67, вероятность этого исхода — около 58%. Успех железнодорожников доступен за 5.10 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.15 (23%).

В прошлом сезоне «Локомотив» дважды обыграл чемпиона. Непоражение «Локо» в предстоящей игре предложено с котировкой 2.25.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, исходы встречи отражают превосходство команды Сергея Семака:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0, 2:0 и 2:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола доступен с котировкой 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.18.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.72, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.05.

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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 октября 2024 года

Команды находятся в чемпионской гонке: хозяева с 29 очками после 12 игр идут вторыми, гости с 27 — третьими. Их опередил «Краснодар» с 30 баллами. «Локомотив» долгое время шел вровень с «быками», но после неожиданного поражения в прошлом туре от «Химок» (0:2) отдалился от конкурентов. При этом отрыв лидирующей группы от преследователей выглядит неплохо: «Локо» отъехал от четвертого места на четыре очка, «Зенит» — на шесть.

«Зенит» подошел к матчу на серии из четырех побед, а в последних девяти матчах во всех турнирах команда Семака не выиграла лишь раз — уступила «Краснодару» в чемпионате (0:2). Петербуржцы забивают больше всех в РПЛ: за 12 игр настреляли 28 голов, в среднем это 2,33 мяча за 90 минут. Лучшим бомбардиром премьер-лиги до сих пор является Максим Глушенков — новичок сине-бело-голубых отличился семь раз, но из-за травм толком не играет с конца лета. Также неплохо вписался аргентинский новобранец Лусиано Гонду — заколотил пять голов в семи играх во всех турнирах. Такое же количество результативных ударов у Матео Кассьерры.

Первое место в списке бомбардиров РПЛ с Глушенковым делит главное открытие этого сезона Алексей Батраков. 19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» оформил в чемпионате России 7+6 и с 13 голевыми действиями занял уверенное первое место в топе по «гол+пас». Сами железнодорожники — вторые по результативности в премьер-лиге после «Зенита»: отличаются в среднем 2,17 раза за игру, а всего настреляли 26 голов.

Правда, в отличие от «Локомотива» петербуржцы еще и надежно действуют в обороне. В 12 турах коллектив Семака пропустил жалкие четыре мяча — меньше всех в РПЛ. В девяти матчах чемпионата «Зенит» сохранил ноль, а к железнодорожникам подошел после трех сухих игр во всех турнирах. Команда Михаила Галактионова получила в свои ворота в чемпионате 16 голов, а на ноль сыграла лишь четырежды.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Зенит» — «Локомотив»

У «Зенита», помимо Глушенкова, нездоровы Сергей Волков и Михаил Кержаков.

У «Локо» повреждение получил центральный защитник Лукас Фассон, а Илья Самошников пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

«Зенит» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне железнодорожники дважды обыграли соперника в чемпионате. Всего команды встречались 129 раз во всех турнирах — в противостоянии нет ни у кого серьезного преимущества: 47 побед у петербуржцев, 42 — у москвичей.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

Встречаются две самые результативные команды чемпионата, которые в среднем за игру отличаются больше двух раз. Игра вполне может получиться яркой. Тем более что в пяти последних очных поединках «Зенит» и «Локомотив» заколачивали на двоих минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.70.

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