ЦСКА отлично размялся перед «Ахматом». «Акрону» прилетело четыре безответных мяча

Правда, лучший бомбардир армейцев — центральный защитник.

27 августа «Ахмат» примет ЦСКА в третьем туре группового этапа Кубка России. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 17.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.10 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА 27 августа 2024 года

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.21, вероятность этого исхода — около 46%. Выигрыш коллектива Магомеда Аддиева доступен с котировкой 3.30 (28%), ничья идет за чуть большие 3.50 (26%).

Успех хозяев с учетом серии пенальти предложен за 2.26, этот рынок на ЦСКА дан за 1.65.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата встречи отражают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.86.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.77, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.03.

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Кубка России 27 августа 2024 года

Перед «Ахматом» армейцы прервали серию из трех матчей без побед в основное время, во время которой уступили «Краснодару» (1:2) и «Локомотиву» (0:1) в РПЛ и переиграли «Пари НН» в серии пенальти в Кубке. В шестом туре чемпионата москвичи разнесли «Акрон» (4:0), показав действительно качественную игру. Отлично выступил полузащитник Иван Обляков — на его счету 2+1, а всего уже 4+2 во всех турнирах. Это второй бомбардирский показатель в клубе. Главным голеадором по-прежнему остается центральный защитник Игорь Дивеев (пять мячей).

«Мы владели сумасшедшим преимуществом и создавали большое количество моментов в матчах с «Локомотивом» и «Пари НН», как и в первом тайме игры с «Акроном», — проанализировал главный тренер красно-синих Марко Николич. — В футболе, если ты забиваешь первым, то игра открывается. Просто надо забивать первым, хоть это и нелегко. После нашего раннего гола во втором тайме игра пошла по?другому, у ЦСКА появилось больше пространства, и наши лучшие качества стало лучше видно на поле».

В Кубке армейцы набрали лишь два очка в первых двух турах — уступили «Краснодару» (1:2) и обыграли в серии пенальти «Нижний Новгород». ЦСКА находится на третьей строчке и в игре с «Ахматом» имеет хороший шанс подняться в топ-2 — грозненцы занимают второе место с тремя очками. Парни Адиева в стартовом туре разнесли нижегородцев (4:1), но далее проиграли краснодарцам (0:1).

При этом в целом сезон получается для «Ахмата» сложным — это единственная команда, не победившая за шесть туров чемпионата России. С четырьмя баллами коллектив Адиева занимает 14-ю строчку, а его безвыигрышная серия составляет уже пять матчей. В шестом туре РПЛ грозненцы максимально близко подошли к первым трем очкам в сезоне: вели у «Химок» 3:2, но пропустили от Антона Заболотного в компенсированное время.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — ЦСКА

У хозяев игру пропустит полузащитник Евгений Харин, который уже давно восстанавливается от разрыва ахиллового сухожилия.

У гостей не сыграет дисквалифицированный защитник Мойзес, он получил по желтой карточке в двух предыдущих турах.

«Ахмат» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. Всего они встречались друг с другом 37 раз — в 27 матчах сильнее оказался ЦСКА. Грозненцы выиграли лишь в шести поединках.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

Очные матчи команд нередко заканчивались большим количеством голов: тотал больше 2.5 мяча зашел в семи из 10 предыдущих официальных игр — в том числе в четырех последних. К предстоящей встрече соперники подошли после ярких поединков: ЦСКА вонзил четыре безответных мяча «Акрону», «Ахмат» обменялся с «Химками» тремя голами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.94.