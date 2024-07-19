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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Краснодар» открыл сезон звонким проигрышем «Зениту» в Суперкубке России. Провал в Грозном фанаты «быков» не поймут

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Мозес («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
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Два последних визита на «Ахмат Арену» обернулись для краснодарцев ничьими.

21 июля «Краснодар» приедет в гости к «Ахмату» в первом туре чемпионата России. Игра состоится в Грозном на «Ахмат Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года

Аналитики назвали «Краснодар» фаворитом. Победу парней Мурада Мусаева можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 41%. Выигрыш «Ахмата» доступен за 3.25 (31%), ничья — за 3.55 (28%).

Считаете, что грозненцы наберут очки на своем поле? Опция 1Х идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.87, ТМ 2.5 — в 1.93. Обмен голами предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Успех «быков» с форой (0) представлен за 1.60. Рынок Ф1(0) дали с котировкой 2.30.

«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 июля 2024 года

«Быки» начали сезон поединком за Суперкубок России — впервые в истории клуба. Дебют получился так себе: уже к перерыву команда Мурада Мусаева горела «Зениту» с крупным счетом, отличились Родригао, Вендел и Максим Глушенков. На 65-й минуте Никита Кривцов сократил отставание, но Глушенков обнулил его старания уже через три минуты. Правда, последнее слово все равно осталось за южанами — забил вернувшийся в «Краснодар» Федор Смолов и не дал петербуржцам победить разгромно.

В РПЛ черно-зеленые финишировали на втором месте, но при этом успели побыть чемпионами целых полчаса — титул сорвался после камбэка «Зенита» на 85-й минуте матча с «Ростовом». Обидно, но «быки» могут похвастаться как минимум тем, что составили топ-2 самых надежных оборон лиги: за 30 туров они пропустили всего 29 голов, реже огорчали только «Зенит» (27).

Повторить это достижение будет сложно, ведь в распоряжении Мурада Мусаева больше не будет сразу трех важных исполнителей — Матвея Сафонова, Сергея Волкова и Хуниора Алонсо. Вратаря отправили в «ПСЖ» за 20 миллионов евро, правого латераля — в «Зенит» за 5 миллионов евро. Парагвайский защитник перешел в «Атлетико Минейро» за 1,1 миллиона евро. Также черно-зеленые расстались с Кади Боржесом («Ференцварош», 2 миллиона евро), Магомедом-Шапи Сулеймановым («Арис», 1 миллион евро), Джонатаном Окоронкво («Хатайспор», 800 тысяч евро) и Михайло Баньяцем («Бачка-Топола», аренда).

Полученные деньги клуб Сергея Галицкого пока потратил только на двух новичков — защитника Диего Косту («Сан-Паулу», 7,5 миллиона евро) и полузащитника Данилу Козлова (1,25 миллиона евро). Вратаря Юрия Дюпина взяли свободным агентом плюс оформили еще две бесплатные сделки — помимо Федора Смолова, в «Краснодар» вернулась другая легенда — Юрий Газинский.

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В сезоне-2022/23 «Ахмат» занял пятое место и повторил лучшее достижение в истории клуба, которое было установлено в РПЛ-2016/17. Прошлогодняя кампания получилась не такой триумфальной. В середине апреля грозненцы даже свалились в зону стыков. Но пять побед подряд выбросили бело-зеленых на 10-ю строчку, где они в итоге и финишировали.

Такой успех в битве за выживание связан с приглашением Магомеда Адиева, который до этого творил чудеса в Казахстане: выиграл со сборной группу в Лиге наций и вывел ее в дивизион B, а затем едва не прорвался на Евро-2024.

В апреле и мае тренер совмещал должности в клубе и сборной, но в дальнейшем такой формат работы не представлялся возможным. Адиев выбрал «Ахмат»: 31 мая он покинул Казахстан, объяснив решение семейными обстоятельствами. А уже спустя пару дней согласовал с грозненцами контракт на три года.

Состав бело-зеленых покинули сразу несколько знаковых футболистов — в первую очередь это Андрей Семенов, а также Мохамед Конате, Владимир Ильин и Артем Тимофеев. Все четверо ушли на правах свободных агентов. Нене Гбамбле перешел в «Торпедо» за 70 тысяч евро, у Ясмина Челиковича истек срок аренды. Пополнили команду аргентинский форвард Мауро Луна Диале из «Унион» Санта-Фе (1,85 миллиона евро), экс-защитник «Балтики» Александр Жиров (бесплатно) и правый латераль «Зенита» Арсен Адамов (аренда). Еще «Ахмат» выкупил у «Арды» Светослава Ковачева (500 тысяч евро).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Краснодар»

В лазарете хозяев находятся двое. Евгений Харин восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия и вернется в сентябре, Лукас Ловат получил частичный разрыв боковой связки, его не будет в общей группе как минимум до конца августа.

Мурад Мусаев не может рассчитывать на пятерых. Сергей Петров и Александр Кокшаров травмированы, Кевин Кастаньо, Лукас Оласа и Джон Кордоба в отпуске из-за участия в Кубке Америки и присоединятся к команде на следующей неделе.

«Ахмат» — «Краснодар»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает 30 матчей — 28 из них прошли в РПЛ. «Быки» победили в 12 поединках, грозненцы — в 11. Еще пять разборок завершились вничью. Дважды жребий свел команды в Кубке России — черно-зеленые выиграли в обеих встречах и прошли дальше.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Краснодар»

Обе встречи команд в прошлом сезоне получились низовыми — в Грозном разошлись вничью (1:1), а на «Краснодар Арене» гости победили с минимальным счетом (1:0). Не стоит ждать высокой результативности и теперь: «быкам» явно будет не хватать южноамериканских легионеров, да и после возвращения Мурада Мусаева они пробили «верх» по голам лишь в четырех играх РПЛ из 10. Зато прославились одной из самых крепких оборон чемпионата. В этот раз результат и строгая игра в защите снова выйдут на первый план.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

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