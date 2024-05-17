У грозненцев пять побед подряд.

19 мая «Зенит» в 29-м туре РПЛ отправится на традиционно тяжелый выезд к «Ахмату». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — приблизительно 65%. Успех грозненцев предложен с котировкой 7.00 (13%), даже ничья идет за гораздо меньшие 4.30 (22%).

Вероятность непоражения команды Магомеда Адиева оценена в 2.66.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство сине-бело-голубых:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 представлен с таким же коэффициентом.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.00, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.83.

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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 мая 2024 года

Петербуржцы находятся в серьезном кризисе: не побеждают в основное время на протяжении шести матчей во всех турнирах, а в РПЛ уступили в трех турах из четырех предыдущих и упустили контроль над чемпионской гонкой. За две игры до финиша сезона «Динамо» опережает «Зенит» на два очка и в отличие от действующего обладателя золота мощно проводит последние недели.

Особенно грустно выглядит традиционно сильная атака петербуржцев — в предыдущих восьми матчах во всех соревнованиях они отличились лишь трижды. А в прошлых 12 турах чемпионата игроки «Зенита» всего дважды забили больше одного мяча за игру. При этом форвард команды Матео Кассьерра до сих пор лучший бомбардир премьер-лиги. Колумбиец оформил 16 голов, правда, молчит уже на протяжении пяти туров.

При этом коллектив Сергея Семака пробился в Суперфинал Кубка России — 15 мая сине-бело-голубые прошли ЦСКА в сложнейшем двухматчевом полуфинале. Обе встречи завершились вничью (1:1 и 0:0), но «Зенит» оказался сильнее в серии пенальти. Матч за трофей пройдет 2 июня, так что у петербуржцев все еще есть математические шансы даже на золотой дубль. «Есть очный матч «Динамо» и «Краснодара». Мы думаем о чемпионстве», — заявил нападающий Андрей Мостовой.

«Ахмат» ударно проводит весеннюю часть сезона и практически вышел из борьбы за выживание: от 15-й строчки команду отделяет уже девять очков, от 13-й — шесть. Теоретически грозят только стыки. В 2024-м грозненцы набрали 18 баллов, больше в этом календарном году только у «Ростова» (19) и «Динамо» (21). К предстоящему матчу они подошли на серии из пяти побед, причем она стартовала после унизительного поражения от «Балтики» (1:7).

«Мы наконец можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких?либо результатов. В чем самое большое счастье? Когда ты ни от чего не зависишь, зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться», — поделился тренер «Ахмата» Адиев.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года

У гостей по-прежнему травмирован экс-защитник сборной России Марио Фернандес. Повреждение в матче с ЦСКА получил бразилец Артур.

У хозяев травмировано куда больше футболистов: Ясмин Челикович, Заим Диванович, Евгений Харин и Владимир Ильин.

«Ахмат» — «Зенит»: статистика личных встреч

Домашний «Ахмат» — очень сложный соперник для «Зенита». За 19 матчей в Грозном во всех турнирах петербуржцы победили лишь пять раз, хотя практически в каждой игре считались фаворитами. Всего же за 38 очных встреч сине-бело-голубые оказались сильнее 18 раз, уступив лишь в восьми поединках.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Ахмат» находится в отличной форме: одержал пять побед подряд и все еще имеет турнирную мотивацию .Чтобы точно избежать стыковых матчей, команде нужно набрать еще одно очко. К тому же предстоящий поединок с «Зенитом» — последний домашний для грозненцев в этом сезоне. А учитывая то, с каким трудом петербуржцы побеждают в Грозном, подопечные Магомеда Адиева вполне могут рассчитывать на положительный исход. Тем более команда Семака находится в явном кризисе: отличилась три раза в восьми прошлых играх во всех турнирах, а ее серия без побед насчитывает уже шесть встреч.

Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.66.

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