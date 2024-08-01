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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:55

Личка осознает проблемы «Динамо». Интрига будет даже против «Акрона»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва 3 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лука Гагнидзе («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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На старте сезона у бело-голубых играет много молодежи.

Московское «Динамо» в третьем туре РПЛ отправится на выезд к новичку чемпионата «Акрону». Игра пройдет 3 августа на «Самара Арене», начало — в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва 3 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа бело-голубых доступна с котировкой 1.93, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех коллектива из Тольятти предложен за 3.75 (25%), ничья идет за чуть большие 3.95 (24%).

В прошлом туре «Акрон» впервые в истории победил в РПЛ — оказался сильнее «Факела» (2:0). Вероятность того, что команда хотя бы не уступит в предстоящем матче, оценена в 1.92.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата встречи подтверждают превосходство москвичей:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 2:1 — за 7.80;

  • 1:0 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 1.54, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.37.

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«Акрон» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 3 августа 2024 года

Команда Марцела Лички единственная выдержала темп «Зенита», победив в двух первых турах. Москвичи разделались с «Факелом» и «Локомотивом» по 3:1. Правда, к предстоящей игре подошли после поражения в другом московском дерби — попали под «Спартак» (0:3) в Кубке России. Вероятно, красно-белые — самый мощный соперник, с которым «Динамо» играло в этом сезоне. Стоит отметить, что у клуба остаются проблемы с составом, из-за чего в основе выступает большое количество молодежи.

«Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав, — признал Личка. — Большая разница. Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-2006 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот — то есть у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0».

Действительно, в этом сезоне за «Динамо» регулярно выступает молодежь. В двух стартовых турах РПЛ в центре защиты в основе выходили 19-летние Иван Лепский и Милан Майсторович, справа регулярно играл 20-летний Станислав Бессмертный. Сложности в начале сезона связаны с травмами некоторых опытных игроков, вдобавок центрбек Фабиан Бальбуэна находится на Олимпиаде в расположении сборной Парагвая.

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«Акрон» бойко провел первые два тура чемпионата: дал бой «Локомотиву» (2:3) и обыграл «Факел» (2:0). Правда, к игре с «Динамо» тольяттинцы подошли после разгрома от «Рубина» (0:4) в Кубке. Причиной такого результата является ротация. «Почти половина футболистов, которые сегодня играли, практически впервые увидели друг друга», — подтвердил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Новичок премьер-лиги неплохо усилился перед РПЛ, и некоторые трансферы уже приносят серьезную пользу. Особенно ярко выглядит Солтмурад Бакаев — оформил 2+1 в двух играх чемпионата.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Акрон» — «Динамо»

Гостям не помогут травмированные Вячеслав Грулев и Роберто Фернандес, а также участвующий в Олимпиаде Бальбуэна. У хозяев нет проблем с составом.

«Акрон» — «Динамо»: статистика личных встреч

Команды встречались лишь раз — в полуфинале Пути регионов Кубка России в апреле 2023-го. Игра закончилась нулевой ничьей, а в серии пенальти тольяттинцы оказались сильнее.

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Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Динамо»

От команд стоит ожидать результативной игры: хозяева в двух предыдущих турах забивали по два мяча, гости — по три. При этом в обороне они действуют не слишком аккуратно. «Динамо» пропустило во всех трех играх сезона, «Акрон» в трех матчах сдержал только «Факел», с которым весь второй тайм играл в большинстве. За несколько дней до встречи бело-голубые пропустили три в Кубке России, тольяттинцы — четыре.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.73.

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