«Урал» сдался после первого матча. В ответной игре «Акрон» проводит «шмелей» в первую лигу

После первой встречи екатеринбургский клуб уволил Виктора Гончаренко.

1 июня в ответном переходном матче чемпионата России встретятся «Акрон» и «Урал». Игра на стадионе «Кристалл» в Жигулевске начнется в 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline стартует с 14.45 мск. Первая встреча завершилась гостевой победой команды Заура Тедеева — 2:0.

Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Акрон» — «Урал» 1 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали минимальное предпочтение тольяттинскому клубу. Успех «Акрона» оценили коэффициентом 2.45, вероятность результата — около 38%. «Мирный» исход по итогам 90 минут идет за 3.29 (28%), победа «Урала» — за 2.72 (34%).

Триумф «Акрона» с форой (0) получил котировку за 1.76. Для екатеринбуржцев ту же опцию дали за 1.95.

Обмен голами доступен за 1.72, обратный рынок — за 2.01. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.74.

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«Акрон» — «Урал»: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 1 июня 2024 года

У тольяттинского клуба, который выступает в Жигулевске и собирается играть домашние матчи РПЛ в Самаре, был успешный сезон. Команда начинала под руководством Евгения Калешина, но из-за конфликта с руководством его сменил Заур Тедеев.

«Акрон» легко пережил тренерскую перестановку и взял бронзу в первой лиге. Тольяттинцы закончили в тройке лучше по победам (17), в четверке — по забитым мячам (48), а реже них (26) пропускали только два клуба первой лиги.

В Кубке России «Акрон» вылетел в шестом раунде, уступив «Волгарю» (0:1).

Лучший игрок команды Тедеева — Абу-Саид Эльдарушев, который набрал 10+2 в «гол+пас». На втором месте Андрес Понсе (7+2), а закрывает тройку Константин Савичев (4+5).

В первом матче против «Урала» тольяттинцы оформили два безответных мяча. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет — Ибраима Сиссе метко пальнул в верхний угол метров с 16. Но судьи посчитали, что Алексей Ионов мешал вратарю из офсайда. А после перерыва дважды блеснул Кирилл Данилин: на 67-й минуте он с углового ассистировал Неманье Анджелковичу, а через пять минут забил сам. В этом моменте ошибся вратарь екатеринбуржцев Илья Помазун — он пошел на перехват подачи Руслана Барта, но лишь оттолкнул мяч в ноги Данилину, упав на газон. Хавбек без помех поразил пустые ворота из середины штрафной.

«Безумно счастлив тому, что увидел на поле. Хорошая обстановка, болельщики. Сегодня так сложилось, что наша команда имела достаточное преимущество, контролировала мяч, создавала подходы к воротам соперника», — прокомментировал победу Тедеев.

Его коллеге из «Урала» поражение стоило работы — уже на следующий день президент екатеринбуржцев Григорий Иванов уволил Виктора Гончаренко.

Виктор Гончаренко («Урал»). Фото Global Look Press

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны — в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!» — заявил функционер.

Под руководством белорусского специалиста «Урал» закончил РПЛ на 14-м месте и стал одной из худших команд чемпионата. Клуб из Екатеринбурга — третий с конца по забитым (30) и по пропущенным (46). А разница мячей (-16) хуже только у «Парии НН» (-22), который тоже проиграл первый стыковой матч — «Арсеналу» (0:2).

Причем «Урал» мог избежать переходных матчей. Команда Гончаренко обыграла прямого конкурента «Балтику» (2:1) и шла на серии из победы и трех ничьих. Но поражение от ЦСКА (0:2) в заключительном матче столкнуло «шмелей» с «Акроном». В Кубке России екатеринбуржцы добрались на полуфинала Пути регионов, а там проиграли «Ростову» (1:3).

Самый результативный игрок оранжево-черных — Алексей Каштанов (8+3 во всех турнирах). Второй по «гол+пас» — Андрей Егорычев (6+4).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Акрон» — «Урал»

«Урал» потерял Артема Мамина из-за мышечной травмы. В «Акроне» все здоровы. Дисквалификаций нет у обоих клубов.

«Акрон» — «Урал»: статистика личных встреч

До первого стыкового матча (2:0 в пользу «Акрона») соперники не встречались в официальных играх, но провели два товарищеских поединка. В 2021-м победил «Урал» (0:1), в 2022 была зафиксирована ничья (2:2).

«Урал» — «Акрон». Фото Официальная страница ФК «Акрон» ВКонтакте, Соцсети

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Урал»

Тольяттинцы не уступили в шести домашних встречах первой лиги — пять из них завершились победами. Оранжево-черные не выиграли в 13 выездах РПЛ — восемь поражений и пять ничьих. При этом «Акрон» не пропустил больше одного мяча в шести играх при родных фанатах. А екатеринбуржцы забили не больше гола в девяти из 10 последних поединков на чужом поле. В ответном стыковом матче хозяева спокойно засушат игру — «Урал» триумфально вылетит в первую лигу даже без гола престижа.

Рекомендуемая ставка: ИТМ 0.5 на «Урал» за 3.12.

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