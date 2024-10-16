Дзюба оживил «Акрон». В матче против «Зенита» ему есть что доказывать

Тольяттинцы прокачали результативность.

«Зенит» в 12-м туре РПЛ отправится на выезд к «Акрону». Игра пройдет 18 октября на «Солидарность Арене» в Самаре, начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 17.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Зенит» 18 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.41, вероятность этого исхода — приблизительно 68%. Выигрыш хозяев предложен за 7.00 (12%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 4.60 (20%).

Команды в этом сезоне дважды встречались в Кубке России: дома «Акрон» отстоял ничью (1:1) и победил по пенальти, на выезде — разгромно уступил (1:5). Вероятность непоражения тольяттинцев в предстоящей игре оценена в 2.78.

Три наиболее ожидаемых исхода поединка отражают полное превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.99, обратный вариант дан за 1.81.

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«Акрон» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 октября 2024 года

Хозяева набрали неплохой ход: потерпели всего одно поражения в пяти последних турах РПЛ и закрепились на восьмой строчке, набрав 12 очков. Серьезным бустом для команды из Тольятти стал приход Артема Дзюбы, который на финише трансферного окна пополнил новичка лиги в статусе свободного агента. За пять матчей в клубе Артем оформил 1+3, причем все его результативные действия пришлись на РПЛ. «Акрон» действительно стал больше забивать — в четырех предыдущих турах отличался минимум дважды.

Также у Артема есть богатое прошлое в «Зените». С 108 голами он второй бомбардир в истории клуба, уступая только Александру Кержакову (163), и находился в Санкт-Петербурге на протяжении семи лет. Правда, покинул команду Дзюба со скандалом — его даже освистывали болельщики сине-бело-голубых.

«Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдет себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а не ничего не делал, находясь без команды», — похвалил Дзюбу полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Зенит» традиционно находится в группе лидеров, но после 11 туров расположился лишь на третьей строчке — идущие выше «Локомотив» и «Краснодар» опережают его на один балл. Петербуржцы остаются самой надежной командой чемпионата России: в 11 играх пропустили лишь четыре мяча и восемь раз сыграли на ноль. Хорошо в воротах выглядит летний новичок Евгений Латышонок — его даже признали лучшим игроком клуба в сентябре.

В атаке «Зенит» тоже действует продуктивно: больше (23 мяча) в РПЛ отличился только «Локомотив» (26), в среднем за 90 минут команда Сергея Семака заколачивает 2,09 гола. Причем петербуржцы несильно просели даже без травмированного Максима Глушенкова. Неплохо стартовал аргентинский новичок Лусиано Гонду, у которого уже четыре гола в шести матчах за клуб.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Акрон» — «Зенит»

У хозяев нет потерь, а вот у гостей не сыграют травмированные Михаил Кержаков, Сергей Волков, Андрей Мостовой и Максим Глушенков.

«Акрон» — «Зенит»: статистика личных встреч

Команды встречались всего дважды — оба раза в этом сезоне. Дома «Зенит» разгромил соперника 5:1, на выезде уступил в серии пенальти после ничьей (1:1).

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Зенит»

В обеих встречах команд в этом сезоне зашел рынок «обе забьют». К предстоящей игре «Акрон» подходит в хорошей форме: команда забивала минимум два гола в четырех предыдущих турах РПЛ. «Зенит» же — второй в чемпионате по результативности, в среднем заколачивая чуть больше двух мячей. Всего же петербуржцы отличились в 15 из 16 игр сезона во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.99.

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