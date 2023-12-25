Пять лет без побед. Первая встреча Роналду и Бензема в Саудовской Аравии окутана интригами

Бывшие товарищи теперь озлобленные соперники.

26 декабря в центральном матче 17-го тура саудовской про-лиги «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Насром». Игра между второй и шестой командами чемпионата состоится в городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч про-лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» 26 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы «Аль-Насра» на победу более внушительными. Взять ее можно с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.60 (22%), успех «Аль-Иттихада» — за 5.00 (15%).

«Тигры» не уступают «Рыцарям Неджды» дома на протяжении шести игр. Вариант 1Х идет за 2.39.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.46,ТМ 2.5 — за 2.54. В семи последних матчах «Аль-Иттихада» и в трех «Аль-Насра» прошел «верх».

Обмен голами оценен в 1.55, условие «обе забьют — нет» — в 2.38.

На гол Криштиану Роналду коэффициент — 1.60. На счету португальца в этом сезоне уже 17 забитых мячей.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в «Аль-Насра» за 7.32.

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«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: прогноз и анализ матча 17-го тура про-лиги 26 декабря 2023 года

Матч между «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом» станет первым очным на полях Саудовской Аравии для Криштиану Роналду и Карима Бензема. Португалец уже давно освоился в команде и в турнире, а вот для француза адаптация проходит не так просто. Да, за 16 туров про-лиги он оформил 9+4, но от недавнего обладателя «Золотого мяча» наверняка ждали немного большего. По крайней мере, с ним, Канте и Фабиньо «Аль-Иттихад» точно планировал располагаться выше нынешнего шестого места.

Пока клуб из Джидды не слишком бодро набирает очки (28 баллов к этому моменту), а выше него располагаются не закупившие звездных европейцев «Дамак» и «Аль-Таавун». В двух последних встречах чемпионата «Аль-Иттихад» потерпел два поражения (1:3 от все того же «Дамака» и «Аль-Раеда»), а из четырех предыдущих встреч во всех турнирах проиграл три. Неудачей для «тигров» обернулась поездка на Клубный чемпионат мира, где в четвертьфинале они вылетели от египетского «Аль-Ахли» (1:3).

Вряд ли кто-то удивится новому поражению Бензема и компании, потому что «Аль-Наср» сейчас смотрится значительно интереснее. Криштиану Роналду изо всех сил тащит команду на вершину — в восьми предыдущих матчах про-лиги на его счету семь голов (всего — 17+9), а у самой команды семь побед. Впрочем, пока она не может приблизиться к лидирующему «Аль-Хилялю» и занимает второе место с отставанием в 10 баллов (40 против 50). Именно поражение от коллектива Малкома и Неймара стало единственным с лета этого года.

Несмотря на то что «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» разделяют 12 очков, а команды находятся в разной форме, предстоящая игра должна быть достаточно горячей. Дело в том, что «Рыцари Неджды» не побеждают «тигров» уже в течение пяти лет — с декабря 2018 года. С тех пор команды провели 11 матчей в чемпионате и Кубке, и шесть из них завершились в пользу клуба из Джидды, а еще пять — вничью. Может, статистика и на этот раз поможет хозяевам?

Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

Можно упереться в цифры и предположить, что «Аль-Наср» снова потеряет очки на поле «Аль-Иттихада», но это произойдет навряд ли. Криштиану Роналду и компания в 25 последних матчах потеряли очки лишь четыре раза, и только дважды во внутренних турнирах. Три предыдущие встречи они выиграли с общим счетом 12:4, а их лидер продолжает печатать голы.

«Аль-Иттихад» нестабилен, как и его звездные футболисты. Три поражения в четырех играх демонстрируют это ярче всего. И даже домашнее поле на этот раз не должно спасти «тигров» от неудачи.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.98.

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