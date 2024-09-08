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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

После подвигов на Евро-2024 сборная Грузии мечтает о переходе в элитный дивизион Лиги наций. Албания преследует те же цели

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Албания — Грузия 10 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото Getty Images
Ясир Асани (сборная Албании).
Фото Getty Images
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Обе сборные начали турнир с побед.

10 сентября сборная Грузии прибудет в Тирану, чтобы встретиться с Албанией во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Эйр Албания». Бельгийский судья Эрик Ламбрехтс даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
Грузия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Албания — Грузия 10 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на «Орлов» можно за 2.55, это примерно 36% вероятности. Триумф Грузии оценили в 2.90 (34%). На ничью предложили котировку 3.30 (30%).

«Крестоносцы» стартовали в Лиге наций с разгрома над сборной Чехии (4:1). Ждете, что команда Вилли Саньоля наберет очки в Тиране? Опция Х2 доступна за 1.54.

Специалисты сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.

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Рынок «обе забьют» дали за 1.83, обратный вариант — за 1.97.

Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают ничью со счетом 1:1 — это событие представили с коэффициентом 5.40.

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Албания — Грузия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 сентября 2024 года

Сборные выступают в дивизионе В и преследуют лишь одну цель — подняться в элитную лигу. И в первом туре обе команды сделали первый шаг к решению задачи.

Албанцы начали групповой этап с победы над Украиной (2:1). Встреча прошла на нейтральном поле в Праге — по итогам первого тайма на табло горели нули, а на 49-й минуте Ефим Конопля открыл счет. «Орлы» перевернули ситуацию за 12 минут: на 54-й забил Ардиан Исмайли, а на 66-й — Ясир Асани.

Грузины в первом туре разделались с Чехией (4:1). Хвича Кварацхелия и Георгий Чакветадзе оформили по голу и ассисту, также забитыми мячами отметились Жорж Микаутадзе и Георгий Кочорашвили, а Лука Лочошвили сделал результативный пас.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Албания — Грузия

О потерях в составах команд не сообщалось.

Албания — Грузия: статистика личных встреч

Сборные сыграли между собой 14 матчей — на счету «Крестоносцев» двукратное преимущество по числу побед, семь против трех. Еще семь поединков завершились вничью.

Последняя встреча соперников состоялась в марте 2022 года — она была товарищеской и завершилась нулями на табло.

Ясир Асани (сборная Албании).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Албания — Грузия

«Крестоносцы» добились исторических результатов на Евро-2024 и в первом туре Лиги наций показали, что не собираются на этом останавливаться. При этом они не сохранили ворота сухими в четырех последних играх из пяти и обменялись голами с соперниками. Прервать тенденцию на выезде против крепкой албанской команды вряд ли получится — «Орлы» отличились в трех недавних поединках из четырех.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.

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