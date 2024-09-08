После подвигов на Евро-2024 сборная Грузии мечтает о переходе в элитный дивизион Лиги наций. Албания преследует те же цели

Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
10 сентября сборная Грузии прибудет в Тирану, чтобы встретиться с Албанией во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Эйр Албания». Бельгийский судья Эрик Ламбрехтс даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на «Орлов» можно за 2.55, это примерно 36% вероятности. Триумф Грузии оценили в 2.90 (34%). На ничью предложили котировку 3.30 (30%).
«Крестоносцы» стартовали в Лиге наций с разгрома над сборной Чехии (4:1). Ждете, что команда Вилли Саньоля наберет очки в Тиране? Опция Х2 доступна за 1.54.
Специалисты сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.
Рынок «обе забьют» дали за 1.83, обратный вариант — за 1.97.
Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают ничью со счетом 1:1 — это событие представили с коэффициентом 5.40.
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Сборные выступают в дивизионе В и преследуют лишь одну цель — подняться в элитную лигу. И в первом туре обе команды сделали первый шаг к решению задачи.
Албанцы начали групповой этап с победы над Украиной (2:1). Встреча прошла на нейтральном поле в Праге — по итогам первого тайма на табло горели нули, а на 49-й минуте Ефим Конопля открыл счет. «Орлы» перевернули ситуацию за 12 минут: на 54-й забил Ардиан Исмайли, а на 66-й — Ясир Асани.
Грузины в первом туре разделались с Чехией (4:1). Хвича Кварацхелия и Георгий Чакветадзе оформили по голу и ассисту, также забитыми мячами отметились Жорж Микаутадзе и Георгий Кочорашвили, а Лука Лочошвили сделал результативный пас.
О потерях в составах команд не сообщалось.
Сборные сыграли между собой 14 матчей — на счету «Крестоносцев» двукратное преимущество по числу побед, семь против трех. Еще семь поединков завершились вничью.
Последняя встреча соперников состоялась в марте 2022 года — она была товарищеской и завершилась нулями на табло.
«Крестоносцы» добились исторических результатов на Евро-2024 и в первом туре Лиги наций показали, что не собираются на этом останавливаться. При этом они не сохранили ворота сухими в четырех последних играх из пяти и обменялись голами с соперниками. Прервать тенденцию на выезде против крепкой албанской команды вряд ли получится — «Орлы» отличились в трех недавних поединках из четырех.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.83.
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