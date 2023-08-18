Прогнозы на спорт
Сегодня, 22:15
«Реал» во втором туре ла лиги отправится на выезд к «Альмерии», которая после стартового игрового дня находится в самом подвале таблицы. Поединок пройдет 19 августа на стадионе «Уэгос Медитерранеос» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — однозначные фавориты: поставить на выигрыш сливочных можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех хозяев доступен за 7.75 (12%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.17 (18%).
В прошлом сезоне мадридцы дважды расправились с соперником (2:1 и 4:2). Суммарно триумфальная серия «Реала» против «Альмерии» длится уже семь игр. Считаете, что она прервется в предстоящие выходные? Рынок на непоражение хозяев оценен в 3.09.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога противостояния включили только победы команды Карло Анчелотти:
• 2:0 — за 6.90;
• 1:0 — за 7.50;
• 2:1 — за 8.50.
За последние 10 матчей «Реал» разгромил «Альмерию» семь раз, а в среднем за 90 минут оформил 3.7 гола в ворота красно-белых. Вероятно, и предстоящий поединок получится ярким. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.
«Альмерия» же прошивала мадридцев не так часто, но все же забила сливочным в семи из последних 10 встреч. Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.94, обратный вариант доступен за 1.87.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
В прошлом сезоне хозяева с большим трудом избежали вылета: «Альмерия» финишировала 17-й, а от 18-й строчки оторвалась всего на одно очко. Вероятно, в текущем розыгрыше красно-белые вновь будут бороться за выживание, тем более в первом туре без особых шансов уступили «Райо Вальекано» (0:2).
«Реал» же привычно вступил в новую кампанию в статусе одного из фаворитов чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти с ходу оправдали этот статус — без проблем обыграли крепкий «Атлетик» на выезде (2:0). Сливочные позволили баскам лишь раз пробить в створ за весь матч.
Правда, у команды из Мадрида появились проблемы с травмами. С разрывом крестообразных связок вылетели важнейшие игроки обороны — вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао. Также на старте сезона недоступны Ферлан Менди, Арда Гюлер и Дани Себальос, но их повреждения гораздо менее серьезные.
В предстоящем туре за бланкос, вероятно, дебютирует вратарь Кепа Аррисабалага. Баска срочно арендовали у «Челси» после того, как травмировался Куртуа. «Надеюсь остаться здесь и после аренды. Я очень рад быть здесь сегодня. Горд стать частью «Реала». Этот клуб легендарен», — сказал Кепа.
Мадридцы выглядят серьезными фаворитами: команда уверенно стартовала в чемпионате, обыграв всухую куда более сильный «Атлетик», «Альмерия» же начала с поражения от «Райо» — против «Реала» у красно-белых еще меньше шансов. К тому же статистика личных встреч однозначно говорит о преимуществе сливочных: семь побед подряд и семь разгромов в 10 последних поединках.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.11.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -