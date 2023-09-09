Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
9 сентября в пятом туре отборочного турнира Евро-2024 Андорра примет Белоруссию. Поединок пройдет на арене «Эстади Насьональ» в городе Андорра-ла-Велья, а обслужит его арбитр из Албании Эльдорьян Хамити. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» с 18.55 мск.
По мнению букмекерской компании Olimpbet, Белоруссия — явный фаворит. На гостей можно поставить с коэффициентом 1.92, что составляет 51% вероятности. Выигрыш хозяев представлен с котировкой 4.81 (19%), ничья идет за 3.21 (30%).
Ставка в 1000 рублей на неожиданную победу Андорры в случае ее успеха принесет выплату в 4810 рублей.
«Верх» по результативным ударам был пробит во всех четырех матчах Белоруссии в этом цикле. ТБ 2.5 мяча во встрече с «почтальонами» предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.61.
«Трехцветные» не забили лишь в одной из четырех игр группы. На гол хозяев можно поставить за 1.76.
Белорусы не отличилась лишь в одном из шести предыдущих поединков. Обмен меткими выстрелами доступен за 2.28. Обратный рынок доступен за 1.62.
Самые вероятные исходы противостояния — триумф гостей со счетом 1:0 или нулевая ничья. Оба варианта идут за 5.40.
У Андорры все грустно. Команда пропустила в семи поединках квалификации ЧЕ подряд, в 13 из 14 домашних матчей — как минимум по два раза. При родных фанатах «почтальоны» уступили в трех встречах евроотбора кряду.
Но и у Белоруссии дела не намного лучше: не победили в семи разборках квалификации ЧЕ из восьми (одна ничья и шесть поражений). А еще они получили в свои ворота как минимум по одному голу уже в шести выездах отборочного турнира ЧЕ подряд.
Но у «белые крыльев» есть важный козырь: шансы на Евро-2024 еще остаются. В прошлом туре одолели Косово (2:1) — теперь от второй строчки их отделяет пять баллов. Белорусы настроены биться: после первого успеха в цикле они заменили тренера, и сборную возглавил испанец Карлос Алос Феррер. Ясная мотивация и эмоциональная встряска помогут белорусам сломить Андорру.
Рекомендуемая ставка: победа Белоруссии за 1.92.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -