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Андорра — Белоруссия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Андорра — Белоруссия 9 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сборная Белоруссии.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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9 сентября в пятом туре отборочного турнира Евро-2024 Андорра примет Белоруссию. Поединок пройдет на арене «Эстади Насьональ» в городе Андорра-ла-Велья, а обслужит его арбитр из Албании Эльдорьян Хамити. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» с 18.55 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 19:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
Белоруссия

По мнению букмекерской компании Olimpbet, Белоруссия — явный фаворит. На гостей можно поставить с коэффициентом 1.92, что составляет 51% вероятности. Выигрыш хозяев представлен с котировкой 4.81 (19%), ничья идет за 3.21 (30%).

Ставка в 1000 рублей на неожиданную победу Андорры в случае ее успеха принесет выплату в 4810 рублей.

«Верх» по результативным ударам был пробит во всех четырех матчах Белоруссии в этом цикле. ТБ 2.5 мяча во встрече с «почтальонами» предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.61.

«Трехцветные» не забили лишь в одной из четырех игр группы. На гол хозяев можно поставить за 1.76.

Белорусы не отличилась лишь в одном из шести предыдущих поединков. Обмен меткими выстрелами доступен за 2.28. Обратный рынок доступен за 1.62.

Самые вероятные исходы противостояния — триумф гостей со счетом 1:0 или нулевая ничья. Оба варианта идут за 5.40.

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Прогноз и ставка на матч Андорра — Белоруссия

У Андорры все грустно. Команда пропустила в семи поединках квалификации ЧЕ подряд, в 13 из 14 домашних матчей — как минимум по два раза. При родных фанатах «почтальоны» уступили в трех встречах евроотбора кряду.

Но и у Белоруссии дела не намного лучше: не победили в семи разборках квалификации ЧЕ из восьми (одна ничья и шесть поражений). А еще они получили в свои ворота как минимум по одному голу уже в шести выездах отборочного турнира ЧЕ подряд.

Но у «белые крыльев» есть важный козырь: шансы на Евро-2024 еще остаются. В прошлом туре одолели Косово (2:1) — теперь от второй строчки их отделяет пять баллов. Белорусы настроены биться: после первого успеха в цикле они заменили тренера, и сборную возглавил испанец Карлос Алос Феррер. Ясная мотивация и эмоциональная встряска помогут белорусам сломить Андорру.

Рекомендуемая ставка: победа Белоруссии за 1.92.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Андорры по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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