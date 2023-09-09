9 сентября в пятом туре отборочного турнира Евро-2024 Андорра примет Белоруссию. Поединок пройдет на арене «Эстади Насьональ» в городе Андорра-ла-Велья, а обслужит его арбитр из Албании Эльдорьян Хамити. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В России в прямом эфире ее покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» с 18.55 мск.

По мнению букмекерской компании Olimpbet, Белоруссия — явный фаворит. На гостей можно поставить с коэффициентом 1.92, что составляет 51% вероятности. Выигрыш хозяев представлен с котировкой 4.81 (19%), ничья идет за 3.21 (30%).

Ставка в 1000 рублей на неожиданную победу Андорры в случае ее успеха принесет выплату в 4810 рублей.

«Верх» по результативным ударам был пробит во всех четырех матчах Белоруссии в этом цикле. ТБ 2.5 мяча во встрече с «почтальонами» предложен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.61.

«Трехцветные» не забили лишь в одной из четырех игр группы. На гол хозяев можно поставить за 1.76.

Белорусы не отличилась лишь в одном из шести предыдущих поединков. Обмен меткими выстрелами доступен за 2.28. Обратный рынок доступен за 1.62.

Самые вероятные исходы противостояния — триумф гостей со счетом 1:0 или нулевая ничья. Оба варианта идут за 5.40.

Прогноз и ставка на матч Андорра — Белоруссия

У Андорры все грустно. Команда пропустила в семи поединках квалификации ЧЕ подряд, в 13 из 14 домашних матчей — как минимум по два раза. При родных фанатах «почтальоны» уступили в трех встречах евроотбора кряду.

Но и у Белоруссии дела не намного лучше: не победили в семи разборках квалификации ЧЕ из восьми (одна ничья и шесть поражений). А еще они получили в свои ворота как минимум по одному голу уже в шести выездах отборочного турнира ЧЕ подряд.

Но у «белые крыльев» есть важный козырь: шансы на Евро-2024 еще остаются. В прошлом туре одолели Косово (2:1) — теперь от второй строчки их отделяет пять баллов. Белорусы настроены биться: после первого успеха в цикле они заменили тренера, и сборную возглавил испанец Карлос Алос Феррер. Ясная мотивация и эмоциональная встряска помогут белорусам сломить Андорру.

Рекомендуемая ставка: победа Белоруссии за 1.92.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей