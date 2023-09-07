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Сегодня, 15:15

Белоруссия близка ко второй победе в квалификации. Морозов и партнеры сокрушат Андорру

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Андорра — Белоруссия 9 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Владислав Морозов (сборная Белоруссии).
Фото Соцсети «Динамо» Минск
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«Белым крыльям» противостоит одна из слабейших команд Европы.

9 сентября в матче квалификации Евро-2024 сойдутся аутсайдеры группы I — Андорра и Белоруссия. Игра пройдет на стадионе «Насьональ» в городе Андорра-ла-Велла и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — албанец Эльдоржан Хамити. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
09 сент, 19:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
Белоруссия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Андорра — Белоруссия 9 сентября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, гости — фавориты предстоящего матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш Андорры оценен в 4.90 (19%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 3.25 (30%).

«Трехцветные» в первых четырех турах набрали лишь один балл (разошлись миром с Косово) и расположились на последнем месте в группе. Кстати, белорусы единственные три очка тоже набрали в разборке с косоварами (2:1). Поставить на то, что в предстоящие выходные хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.90.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги встречи выглядят следующим образом:

• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00;

• успех белорусов 2:0 — за 8.00.

Команды показывают самую низкую результативность в группе: Андорра наряду с Косово за четыре тура отличилась всего три раза, Белоруссия — четыре. Аналитики не ждут яркого поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.55.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.25, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.65.

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Андорра — Белоруссия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года

Сборные не лучшим образом стартовали в отборочной кампании и уже серьезно отстали от лидеров группы: Андорра за четыре тура набрала лишь одно очко, Белоруссия — три. Все баллы они набрали в поединках против Косово. Причем «Трехцветные» вырвали ничью на выезде, а коллектив Георгия Кондратьева добился успеха на нейтральном поле.

Андорра и Белоруссия встречались друг с другом в квалификации чемпионата мира 2010 года: тогда «Белые крылья» дважды без проблем обыграли соперника (5:1 и 3:1). В нынешнем отборе до такого уровня результативности далеко. «Трехцветные» еще не отличались за матч больше одного раза, белорусы вонзили два мяча только косоварам.

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В атаке «Белых крыльев» бегает нападающий «Рубина» Виталий Лисакович — он же самый дорогой представитель сборной, по данным Transfermarkt (1,3 миллиона евро). Все-таки ждете от гостей яркого футбола? Индивидуальный тотал Белоруссии больше 1.5 точного удара можно взять за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

Также команды — худшие в группе по игре в обороне. Парни Кондратьева пропустили уже 10 мячей, андоррцы получили семь и в отличие от оппонента пока не вынимали из ворот больше двух голов за 90 минут. Белорусы же в первом туре разгромно отлетели Швейцарии (0:5).

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Прогноз и ставка на матч Андорра — Белоруссия

Гости выглядят серьезными фаворитами: по данным Transfermarkt, их состав дороже в 5,2 раза, плюс результаты в текущей кампании и история личных встреч тоже намекают на превосходство «Белых крыльев». Андорра же пропускала в каждой игре квалификации и лишь в поединке с Косово получила меньше двух голов. А вратарь сборной Икер Альварес даже на клубном уровне в этом сезоне не провел еще ни одного «сухаря». Вдобавок в отличной форме находится главный нападающий Белоруссии Владислав Морозов: форвард минского «Динамо» за 18 игр текущего розыгрыша чемпионата настрелял 12 мячей, а в отборочном турнире отличился уже дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.30.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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