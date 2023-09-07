Белоруссия близка ко второй победе в квалификации. Морозов и партнеры сокрушат Андорру

«Белым крыльям» противостоит одна из слабейших команд Европы.

9 сентября в матче квалификации Евро-2024 сойдутся аутсайдеры группы I — Андорра и Белоруссия. Игра пройдет на стадионе «Насьональ» в городе Андорра-ла-Велла и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — албанец Эльдоржан Хамити. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Андорра — Белоруссия 9 сентября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, гости — фавориты предстоящего матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш Андорры оценен в 4.90 (19%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 3.25 (30%).

«Трехцветные» в первых четырех турах набрали лишь один балл (разошлись миром с Косово) и расположились на последнем месте в группе. Кстати, белорусы единственные три очка тоже набрали в разборке с косоварами (2:1). Поставить на то, что в предстоящие выходные хозяева хотя бы не уступят, можно за 1.90.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги встречи выглядят следующим образом:

• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00;

• успех белорусов 2:0 — за 8.00.

Команды показывают самую низкую результативность в группе: Андорра наряду с Косово за четыре тура отличилась всего три раза, Белоруссия — четыре. Аналитики не ждут яркого поединка: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.55.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.25, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.65.

Андорра — Белоруссия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года

Сборные не лучшим образом стартовали в отборочной кампании и уже серьезно отстали от лидеров группы: Андорра за четыре тура набрала лишь одно очко, Белоруссия — три. Все баллы они набрали в поединках против Косово. Причем «Трехцветные» вырвали ничью на выезде, а коллектив Георгия Кондратьева добился успеха на нейтральном поле.

Андорра и Белоруссия встречались друг с другом в квалификации чемпионата мира 2010 года: тогда «Белые крылья» дважды без проблем обыграли соперника (5:1 и 3:1). В нынешнем отборе до такого уровня результативности далеко. «Трехцветные» еще не отличались за матч больше одного раза, белорусы вонзили два мяча только косоварам.

В атаке «Белых крыльев» бегает нападающий «Рубина» Виталий Лисакович — он же самый дорогой представитель сборной, по данным Transfermarkt (1,3 миллиона евро). Все-таки ждете от гостей яркого футбола? Индивидуальный тотал Белоруссии больше 1.5 точного удара можно взять за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

Также команды — худшие в группе по игре в обороне. Парни Кондратьева пропустили уже 10 мячей, андоррцы получили семь и в отличие от оппонента пока не вынимали из ворот больше двух голов за 90 минут. Белорусы же в первом туре разгромно отлетели Швейцарии (0:5).

Прогноз и ставка на матч Андорра — Белоруссия

Гости выглядят серьезными фаворитами: по данным Transfermarkt, их состав дороже в 5,2 раза, плюс результаты в текущей кампании и история личных встреч тоже намекают на превосходство «Белых крыльев». Андорра же пропускала в каждой игре квалификации и лишь в поединке с Косово получила меньше двух голов. А вратарь сборной Икер Альварес даже на клубном уровне в этом сезоне не провел еще ни одного «сухаря». Вдобавок в отличной форме находится главный нападающий Белоруссии Владислав Морозов: форвард минского «Динамо» за 18 игр текущего розыгрыша чемпионата настрелял 12 мячей, а в отборочном турнире отличился уже дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.30.

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