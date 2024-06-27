Англия, Франция или Испания. В кого верят букмекеры после группового этапа Евро?

26 мая завершился групповой этап Евро-2024. Компания FONBET подвела итоги первого этапа турнира, назвала самые популярные матчи у игроков и отметила фаворитов турнира.

Интерес к крупным международным футбольным соревнованиям по-прежнему высок, а главное, продолжает неуклонно расти. Так, у букмекера наблюдается значительный рост объема ставок на Евро-2024 по сравнению с Евро-2020. На текущий момент объем ставок на групповой этап Евро-2024 на 133% больше, чем за аналогичный период на Евро 2021 года.

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Самым популярным матчем группового этапа Евро-2024 стала игра Австрии и Франции. На этот матч было сделано больше всего ставок. В топ-3 игр по объему пари попали также игры Сербия — Англия и Германия — Венгрия.

Крупные выигрыши

Клиенты БК удачно спрогнозировали исходы ряда встреч. Так, один из клиентов компании собрал экспресс с общим коэффициентом 6160. В купон вошли матчи Турция — Португалия, Бельгия — Румыния, Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия, а ставки были сделаны исключительно на точный счет. В итоге клиент компании сорвал куш в размере 616 000 рублей при ставке в 100 рублей.

Криштиану Роналду. Фото Getty Images

Другой клиент компании собрал экспресс на ничейные исходы в матчах Шотландия — Швейцария, Словения — Сербия и Дания — Англия. Общий коэффициент на эти события в экспрессе составил 43.66. Выигрыш — 550 989 рублей.

Наконец, еще один клиент собрал выигрышный экспресс, угадав

точный счет в матче Венгрия — Швейцария, точный счет в первом тайме игры

Италия — Албания, а также тотал больше 1.5 гола во встрече Испания — Хорватия. Ставка в размере 1000 рублей принесла клиенту выигрыш в 873 000 рублей.

Фавориты плей-офф

Перед началом группового этапа основным фаворитом считалась сборная Англии. На победу «Трех львов» в турнире FONBET давал коэффициент 4.30. Второй в очереди претендентов стояла сборная Франции: ставка на триумф «Трехцветных» рассчитывалась коэффициентом 5.00 На победу в турнире хозяев — сборной Германии — можно было поставить в линии за 6.50. Примечательно, что до начала турнира большинство клиентов букмекера ставили на Францию, при этом наибольший оборот ставок пришелся на Англию.

По итогам группового этапа статус фаворитов претерпел ряд изменений. Коэффициент на победу Англии перед стартом плей-офф поднялся до 4.80, а Германии — до 6.50. В списке фаворитов Франция упала на четвертое место: на ее победу в турнире предложено поставить за 6.50. Неубедительная игра главных фаворитов турнира не осталась незамеченной клиентами букмекера: количество ставок на итоговый триумф Англии и Франции по ходу турнира упало на треть. При этом игроки стали больше верить в Германию. Количество ставок на триумф команды Нагельсманна увеличилось в два раза, а оборот вырос с 10% до 24%.

Одним из главным фаворитов Евро перед стартом 1/8 финала аналитики считают Испанию: коэффициент на их итоговую победу упал с 9.00 до 5.50, а доля ставок выросла в четыре раза. Этому поспособствовала уверенная игра «Красной фурии» на групповом этапе: команда Луиса де ла Фуэнте стала единственной командой на Евро, которая набрала девять очков.

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