Прогноз и ставка на матч Англия — США в рамках чемпионата мира по футболу 25 ноября 2022 года в Катаре

Уэльс едва не сожрал американцев во втором тайме первой встречи.

Англичане ударно стартовали на чемпионате мира в Катаре — разнесли сборную Ирана со счетом 6:2. На очереди команда США — с ней команда «Трех львов» встретятся в матче второго тура группового этапа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами англичан. Поставить на команду Гарета Саутгейта можно за 1.57, это примерно 63% вероятности. Ничья оценена в 4.20 (23%), виктория американцев — в 6.60 (14%).

Если считаете, что США не проиграют второй матч подряд на ЧМ, оформите ставку за 2.55.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.03, Ф2(+1) — за 1.88. В случае минимальной победы англичан или поражения американцев с разницей в один мяч сумма ставки вернется на счет.

В первом матче ЧМ с участием англичан было забито аж восемь мячей. Если считаете, что и во второй встрече мяч посетит ворота не меньше трех раз, поставьте на это за 1.93.

И американцы, и англичане в стартовом туре обменялись голами с соперниками. Вариант «обе забьют» доступен за 1.94.

Харри Кейн не отличился в матче с Ираном, хотя он гонится за рекордом Уэйна Руни по голам за сборную. На то, что форвард «Тоттенхэма» забьет в американские ворота, коэффициент — 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 6.40.

Англия — США: прогноз и анализ матча чемпионата мира 25 ноября 2022 года

До старта мундиаля англичане шли на серии из шести матчей без побед, но начало турнира получилось для них прекрасным. «Три льва» не оставили мокрого места от иранской обороны — отошли от привычного «низового» стиля и на полную раскрыли атакующий потенциал. Вице-чемпионы Европы забили шесть мячей, несколько раз мог отличиться даже центральный защитник Харри Магуайр. Но футболист «МЮ» ограничился лишь голевой передачей.

Болельщиков порадовали Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд и дважды Букайо Сака, хотя ждали забитых мячей в первую очередь от Харри Кейна. Нападающему осталось всего два точных удара до рекорда Уэйна Руни (51 против 53) по голам за сборную, но приблизиться к сопернику у него не получилось. Кейн практически не заходил в штрафную иранцев, действовал из глубины и отдал две голевые передачи. На то, что он поможет англичанам в игре с США забить больше одного мяча, котировка — 1.72.

Американцы в дебютном матче в Катаре ничего особенного не показали. У них получилось доминировать над Уэльсом в первом тайме, но во втором на поле будто вышла другая команда. Сборная США несколько раз позволила валлийцам опасно пробить из пределов штрафной, привезла пенальти и чудом не позволила Гарету Бэйлу забить в пустые ворота с центра поля в самой концовке. Учитывая, что игроки сборной Англии многократно выше уровнем, чем валлийцы, подобная дезорганизация может быть смертельной.

Прогноз и ставка на матч Англия — США

Против Англии шансов у американцев победить очень мало, классом эта команда значительно ниже. Хотя игру против Уэльса они начали здорово, хватило их ровно на тайм — во втором команда Грегга Берхалтера посыпалась и в итоге упустила победу.

Подсели «Звездно-полосатые» сильно: получили пенальти и допустили несколько опасных ударов, совокупно на 1.38 xG. Притом что в первом тайме валлийцы наиграли всего на 0.14 ожидаемых гола. И это Уэльс, а ведь англичане — значительно более мастеровитая команда и за любую ошибку накажут максимально.

Рекомендуемая ставка: П1 во втором тайме за 1.90.