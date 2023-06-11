Ставки на АПЛ в сезоне-2023/24: предсказуемый фаворит и очень плотная борьба за топ-4

Главный аутсайдер тоже ясен.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» в пятый раз за последние шесть лет стал чемпионом Англии. Куда интереснее борьба проходила за места в еврокубках и за сохранение прописки в элите. Букмекерская компания Olimpbet представляет расклады на следующий сезон АПЛ.

Фавориты на чемпионство

По мнению экспертов, наилучшие шансы на победу в сезоне-2023/24 у «Манчестер Сити». Поставить на очередной триумф «горожан» можно с коэффициентом 1.60. Команда Пепа Гвардиолы в последние годы действительно доминирует в Англии: выиграла пять из шести предыдущих розыгрышей, а в сезоне-2022/23 победила, хотя большую часть года лидировал «Арсенал».

«Канониры» — вторые претенденты на золотые медали: поставить на триумф банды Микеля Артеты можно за 8.50. «Арсенал» в прошедшем чемпионате был невероятно близок к первому за 19 лет чемпионству, но из-за кризиса на финише сезона отдал победу «Сити».

Также неплохие шансы на трофей у «Ливерпуля»: на команду Юргена Клоппа можно поставить с котировкой 8.75. При этом в сезоне-2022/23 мерсисайдцы провалились: пришвартовались пятыми, отстали от чемпиона на 22 очка, а большую часть чемпионата вообще находились в районе 7-9-го места.

«Манчестер Юнайтед» — четвертый фаворит АПЛ. Триумф «красных дьяволов» предложен за 10.0. В прошедшем сезоне манкунианцы выглядели неплохо: заняли третье место и явно прогрессировали на протяжении всего года. Видимо, руководство не ошиблось с изгнанием Роналду и с назначением Эрика тен Хага, при котором «МЮ» взбодрился.

Также в пул главных фаворитов попали «Челси» и «Ньюкасл»: коэффициенты на них — 14.25 и 14.50 соответственно. Сезон-2022/23 сложился для команд по-разному: «сороки» впервые за 20 лет вышли в Лигу чемпионов, а «аристократы», потратив на трансферы 611 млн евро, финишировали на 12-й строчке.

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Кто попадет в топ-4?

В предстоящем сезоне АПЛ ожидается увлекательная борьба за топ-4, неплохие шансы на попадание в зону Лиги чемпионов у значительного числа команд. Разумеется, выше всего букмекеры оценили шансы главных фаворитов на чемпионство:

• «Ман Сити» в топ-4 идет за 1.06;

• «Арсенал» — за 1.64;

• «Ливерпуль» — за 1.66;

• «МЮ» — за 1.74.

Также хорошую вероятность залететь в топ-4 имеет «Ньюкасл», который в прошедшем сезоне финишировал как раз четвертым. Коэффициент еще на один успех «сорок» — 2.20. Возвращение «Челси» в Лигу чемпионов идет за чуть большие 2.25.

«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне впервые за 14 лет пролетел мимо еврокубков — «шпоры» приехали восьмыми и не попали даже в Лигу конференций. При этом осенью в международных турнирах от АПЛ будут выступать сразу восемь команд (топ-7 плюс победивший в Лиге конференций «Вест Хэм»). Поставить на то, что лондонцы взлетят в топ-4, можно за 3.90.

Еще среди фаворитов на место в ЛЧ аналитики видят одну из главных сенсаций прошедшего чемпионата — «Брайтон». Парни Роберто де Дзерби ворвались на шестую строчку и впервые в истории сыграют в еврокубках. Коэффициент на попадание «чаек» в четверку сильнейших — 4.90.

Кто вылетит?

Главные претенденты на телепортацию в чемпионшип — команды, которые только что из него поднялись: «Лутон Таун», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли». Меньше всего аналитики верят в выживание «шляпников»: неудивительно, ведь они пробились в элиту только через плей-офф, победив в финале в серии пенальти. Поставить на их вылет можно за 1.36.

Чуть больше шансов на счастливое будущее у «Шеффилда»: понижение «клинков» доступно за 1.57. В прошедшем сезоне они припарковались вторыми в чемпионшипе и напрямую вышли в АПЛ.

Близкие шансы на вылет у выигравшего английский ФНЛ «Бернли» и с трудом спасшегося в АПЛ «Борнмута». Коэффициенты на их понижение — 2.60 и 2.75 соответственно.

Также высокие шансы на изгнание из элиты у следующих команд:

• вылет «Ноттингема» идет за 3.75;

• «Эвертона» — за 4.00;

• «Фулхэма» — за 4.30;

• «Вулверхэмптона» — за 6.00.

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